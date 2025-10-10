Bất động sản Hà Nội mở đăng ký mua nhà ở xã hội giá từ 600 triệu đồng Người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội có thể nộp hồ sơ từ ngày 10/11 cho dự án Thăng Long Green City, với giá bán dự kiến từ 18,4 triệu đồng/m², tương đương gần 600 triệu đồng mỗi căn.

Bắt đầu nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Thăng Long Green City

Từ ngày 10/11, Hà Nội chính thức tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Thăng Long Green City, thuộc ô đất CT3, Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội).

Dự án do liên danh Handico và Viglacera làm chủ đầu tư, với thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến 19/12.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung.

Người dân có thể liên hệ và nộp hồ sơ tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Thiên Lộc. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn nhất Hà Nội trong giai đoạn cuối năm 2025.

Dự án Thăng Long Green City được xây dựng gồm 3 tòa chung cư cao 12 tầng (CT3A, CT3B và CT3C) với tổng cộng 1.104 căn hộ. Trong đó có 589 căn bán, 212 căn cho thuê, 128 căn thuê mua và 175 căn thương mại.

Giá bán tạm tính cho căn hộ nhà ở xã hội là 18,4 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT và phí bảo trì). Tính theo diện tích trung bình 30 - 35 m², một căn hộ sẽ có giá khởi điểm khoảng 550 - 650 triệu đồng.

Ngoài ra, giá cho thuê tạm tính là 91.700 đồng/m²/tháng, còn thuê mua là 312.860 đồng/m²/tháng với thời gian thuê mua 5 năm. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các mức giá này chỉ là tạm tính và sẽ được phê duyệt chính thức theo quy định.

Nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng mạnh tại Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, cùng với dự án Thăng Long Green City, đầu tháng 10 vừa qua thành phố cũng đã mở tiếp nhận hồ sơ mua và thuê mua nhà ở xã hội Thượng Thanh (phường Bồ Đề, quận Long Biên).

Dự án Thượng Thanh gồm 3 khối nhà cao 22 tầng (CT1, CT2, CT3) với tổng cộng 1.951 căn hộ, trong đó 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Diện tích căn hộ dao động từ 32 m² đến gần 70 m², đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Dự án này do Liên danh Công ty Him Lam Thủ đô và BIC Việt Nam thực hiện, có giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT nhưng chưa tính phí bảo trì). Đây là dự án nhà ở xã hội có giá cao nhất tại Hà Nội tính đến nay.

Thời gian nộp hồ sơ và ký hợp đồng

Người dân có nhu cầu mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội Thượng Thanh có thể nộp hồ sơ từ 1/10 đến 4/11/2025, trừ Chủ nhật. Theo kế hoạch, tòa CT1 sẽ bắt đầu ký hợp đồng từ 24/11/2025, còn CT2 và CT3 dự kiến từ 26/1/2026.

Với việc liên tiếp mở bán hai dự án lớn Thăng Long Green City và Thượng Thanh Hà Nội đang đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, giúp người dân thu nhập trung bình và thấp có thêm cơ hội sở hữu chỗ ở ổn định.

Chính quyền Hà Nội đặt mục tiêu đưa hàng nghìn căn hộ nhà ở xã hội ra thị trường trong giai đoạn 2025 - 2026, với nhiều mức giá khác nhau phù hợp từng nhóm đối tượng.

Việc mở bán dự án Thăng Long Green City với giá từ gần 600 triệu đồng/căn được xem là bước tiến tích cực trong chính sách an cư cho người lao động, công chức, viên chức trẻ và các hộ gia đình có thu nhập thấp đang sinh sống tại Thủ đô.