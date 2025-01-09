Thứ Hai, 1/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Chính sách mới

Đề xuất sửa điều kiện về thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội

PV 01/09/2025 06:38

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

noxh-17566532988171675058813.jpg
Bộ Xây dựng đề xuất sửa quy định về điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở như sau:

Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Tại dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi quy định điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP theo hướng: Nâng điều kiện về thu nhập đối với người chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng; trường hợp người đứng đơn đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 40 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương.

Trường hợp đối tượng là người chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm đối tượng nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Đề xuất giảm lãi suất vay vốn ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi quy định lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP theo hướng nghiên cứu giảm lãi suất vay vốn ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội (5,4%/năm).

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/de-xuat-sua-dieu-kien-ve-thu-nhap-de-duoc-mua-thue-mua-nha-o-xa-hoi-102250831221938108.htm
Copy Link
https://baochinhphu.vn/de-xuat-sua-dieu-kien-ve-thu-nhap-de-duoc-mua-thue-mua-nha-o-xa-hoi-102250831221938108.htm

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nghệ An gỡ khó, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Nghệ An gỡ khó, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đã tăng gấp 3-4 lần, chiêu thức trục lợi ngày càng tinh vi

Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đã tăng gấp 3-4 lần, chiêu thức trục lợi ngày càng tinh vi

Người trẻ mua nhà được hưởng mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội đến cuối năm 2025 cực thấp

Người trẻ mua nhà được hưởng mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội đến cuối năm 2025 cực thấp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về xây dựng nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về xây dựng nhà ở xã hội

Thủ tướng: Không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào trục lợi từ chính sách về nhà ở xã hội

Thủ tướng: Không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào trục lợi từ chính sách về nhà ở xã hội

Đọc tiếp

Nghệ An gỡ khó, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Nghệ An gỡ khó, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đã tăng gấp 3-4 lần, chiêu thức trục lợi ngày càng tinh vi

Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đã tăng gấp 3-4 lần, chiêu thức trục lợi ngày càng tinh vi

Người trẻ mua nhà được hưởng mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội đến cuối năm 2025 cực thấp

Người trẻ mua nhà được hưởng mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội đến cuối năm 2025 cực thấp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về xây dựng nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về xây dựng nhà ở xã hội

Thủ tướng: Không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào trục lợi từ chính sách về nhà ở xã hội

Thủ tướng: Không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào trục lợi từ chính sách về nhà ở xã hội

Xem thêm Chính sách mới

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Chính sách mới
      Đề xuất sửa điều kiện về thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO