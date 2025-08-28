Việc làm Lịch chi trả lương hưu tháng 9 trùng với Quốc khánh 2/9 được xử lý như thế nào Do lịch chi trả lương hưu tháng 9 trùng với Quốc khánh 2/9, nên sẽ đươc thực hiện từ ngày 3/9 đến 10/9 tại các điểm chi trả, và kéo dài đến hết ngày 25/9

Lịch chi trả lương hưu tháng 9/2025

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 sẽ bắt đầu chi trả từ ngày 3/9, chậm hơn 1 ngày so với lịch thường kỳ. Nguyên nhân do ngày 2/9 rơi vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cũng cho biết, việc chi trả lương hưu tháng 9-2025 căn cứ theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH, quy định quy trình giải quyết hưởng lương hưu.

Hình thức và thời gian chi trả

Theo khoản 4, Điều 7 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, lương hưu và trợ cấp hằng tháng được chia thành hai giai đoạn:

Từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng: chi trả trực tiếp tại các điểm giao dịch, mỗi ngày tối thiểu 6 giờ.

Từ ngày 11 đến 25 hằng tháng: chi trả tại các điểm bưu điện huyện.

Trong tháng 9 này, tiền lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân sẽ được chuyển chậm nhất vào ngày 5/9. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ thực hiện việc chuyển tiền cho người hưởng.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9/2025 sẽ nhận tiền từ ngày 3/9 thay vì 2/9, do trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày.

Việc chi trả có thể kết thúc sớm hơn ngày 10/9 nếu toàn bộ danh sách đã được giải quyết.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2025

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã công bố lịch nghỉ Quốc khánh năm 2025. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ từ ngày 30/8 (thứ 7) đến hết ngày 2/9 (thứ 3). Kỳ nghỉ gồm 2 ngày nghỉ lễ chính thức và 2 ngày cuối tuần, tổng cộng 4 ngày.