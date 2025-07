Giải trí Lịch chiếu phim Lưu Manh (Low Life): Hành trình truy tìm kho báu nghẹt thở Lưu Manh kể về cuộc phiêu lưu săn kho báu đầy kịch tính của Oh Gwan Seok (Ryu Seung Ryong) và Oh Hui Dong (Yang Se Jong). Phim dựa trên sự kiện có thật về con tàu đắm Shinan 1977

Lưu Manh (Low Life) là bộ phim phiêu lưu, bí ẩn, tội phạm chuyển thể từ webtoon Fine của tác giả Yoon Tae Ho, xoay quanh Oh Gwan Seok (Ryu Seung Ryong) và hành trình truy tìm kho báu từ con tàu đắm ngoài khơi Shinan vào năm 1977, với sự hỗ trợ của đứa cháu Oh Hui Dong (Yang Se Jong). Bộ phim không chỉ khám phá bí ẩn về kho báu mà còn là câu chuyện về bản năng sinh tồn và lòng tham của con người.

Bộ phim Lưu Manh (Low Life) sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 16/7/2025, chiếu vào Thứ Tư hàng tuần trên Disney+.

Giới thiệu về Lưu Manh (Low Life)

Tên gốc: 파인.

Các tên khác: Pa People, Pain, Pine, The Hooligans, Хулиганы.

Biên kịch & Đạo diễn: Kang Yoon Sung.

Thể loại: Phiêu lưu, Bí ẩn, Tội phạm, Chính kịch.

Quốc gia: Hàn Quốc.

Số tập: 11.

Ngày phát sóng: 16 tháng 7, 2025 - 13 tháng 8, 2025.

Phát sóng vào: Thứ Tư.

Kênh gốc: Disney+.

Thời lượng: 60 phút.

Đánh giá nội dung: 15+ - Thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên.

Dàn diễn viên thu hút trong phim Lưu Manh (Low Life)

Bộ phim Lưu Manh (Low Life), chuyển thể từ webtoon Fine của tác giả Yoon Tae Ho, hứa hẹn mang đến một câu chuyện đầy kịch tính và hấp dẫn dựa trên những sự kiện có thật vào thập niên 1970. Không chỉ nội dung lôi cuốn, dàn diễn viên góp mặt trong phim cũng là một điểm sáng, thu hút sự chú ý của khán giả.

Ryu Seung Ryong thủ vai O Gwan Seok

Một nhân vật trung tâm, kẻ đầu sỏ kiếm tiền bất chấp, sống dựa vào các mánh khóe vặt. Anh được biết đến với khả năng diễn xuất đa dạng và mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ lột tả một Oh Gwan Seok đầy tham vọng và mưu mô.

Yang Se Jong thủ vai Oh Hui Dong

Cháu trai của Oh Gwan Seok, đồng hành cùng ông trên hành trình truy tìm kho báu. Yang Se Jong, với vẻ ngoài điển trai và diễn xuất tinh tế, được kỳ vọng sẽ mang đến một Oh Hui Dong với nội tâm phức tạp, vừa bị cuốn vào vòng xoáy của sự thật, vừa phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn.

Nội dung phim Lưu Manh (Low Life)

Lưu Manh (Low Life) là bộ phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Fine của tác giả Yoon Tae Ho, dựa trên những sự kiện có thật xảy ra vào thập niên 1970 tại Hàn Quốc. Bộ phim đưa người xem vào một hành trình đầy kịch tính và nguy hiểm, nơi lòng tham và bản năng sinh tồn lên ngôi.

Câu chuyện xoay quanh Oh Gwan Seok (Ryu Seung Ryong), một kẻ đầu sỏ kiếm tiền bằng mọi giá, không từ thủ đoạn nào. Ông ta sống dựa vào những mánh khóe vặt và luôn tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Đồng hành cùng Oh Gwan Seok là Oh Hui Dong (Yang Se Jong), đứa cháu trai của ông, người cũng bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh đầy cạm bẫy.

Bước ngoặt của câu chuyện bắt đầu khi Oh Gwan Seok nghe được tin đồn về một kho báu khổng lồ: con tàu chở nhiều vật phẩm quý giá bị chìm ngoài khơi Shinan vào năm 1977. Đây là một sự kiện có thật trong lịch sử Hàn Quốc, được biết đến với tên gọi "Tàu đắm Shinan", nơi người ta đã trục vớt được hàng ngàn món đồ gốm cổ và các di vật quý giá khác. Tin đồn này đã nhen nhóm trong Oh Gwan Seok một hy vọng đổi đời mãnh liệt. Ông quyết tâm cùng Oh Hui Dong đến Mokpo, một thành phố cảng sầm uất, với khao khát tìm thấy kho báu bị chôn vùi dưới đáy biển.

Low Life sẽ không chỉ là câu chuyện về hành trình săn tìm kho báu mà còn là bức tranh phản ánh cuộc sống khắc nghiệt của những con người ở tầng lớp dưới đáy xã hội vào những năm 70. Họ phải đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, những cám dỗ của lòng tham và sự đấu tranh sinh tồn không ngừng nghỉ. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những pha hành động nghẹt thở, những tình tiết bí ẩn đan xen và những màn đấu trí căng thẳng giữa các nhân vật, đồng thời hé lộ những góc khuất đầy tính nhân văn trong cuộc đời của những "kẻ lưu manh" đang vật lộn để sống sót và tìm kiếm một tia hy vọng.

Lịch chiếu của phim Lưu Manh (Low Life)

Lưu Manh (Low Life) gồm 11 tập, với thời lượng mỗi tập là 60 phút. Lịch chiếu phim Lưu Manh như sau:

Tập Ngày chiếu Thứ 1 16/07/2025 Thứ Tư 2 23/07/2025 Thứ Tư 3 30/07/2025 Thứ Tư 4 06/08/2025 Thứ Tư 5 13/08/2025 Thứ Tư 6 20/08/2025 Thứ Tư 7 27/08/2025 Thứ Tư 8 03/09/2025 Thứ Tư 9 10/09/2025 Thứ Tư 10 17/09/2025 Thứ Tư 11 24/09/2025 Thứ Tư

Lưu ý: Lịch chiếu có thể thay đổi tùy theo nhà phát hành.