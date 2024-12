Xã hội Lịch cúp điện ở Hà Nội ngày 12/12/2024 Theo Điện lực Hà Nội, dự kiến có lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội ngày 12/12/2024.

Thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực tại Hà Nội chủ nhật ngày 12/12/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Hà Nội.

Việc xảy ra tình trạng mất điện tại Hà Nội có thể có rất nhiều nguyên nhân. Các yếu tố có thể gây mất điện như: thiên tai, lũ lụt, bão, hoặc do đơn vị quản lý thực hiện thi công sửa chữa bảo trì đường dây lưới điện.

Đây là lịch cắt điện nằm trong kế hoạch của các công ty điện lực. Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực... lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi.

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 12/12/2024

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Trung Giã

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:45

Khu vực: Một phần xã Đông Xuân

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:45

Khu vực: Một phần xã Phù Linh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:45

Khu vực: Một phần Thị trấn Sóc Sơn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:45

Khu vực: Một phần xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần TT Trâu Quỳ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Long Biên

Thời gian: Từ 08:30 đến 15:30

Khu vực: Khách hàng KĐT Thạch Bàn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Long Biên

Thời gian: Từ 08:30 đến 15:30

Khu vực: Khách hàng KĐT Thạch Bàn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Long Biên

Thời gian: Từ 08:30 đến 15:30

Khu vực: Khách hàng KĐT Thạch Bàn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Long Biên

Thời gian: Từ 08:30 đến 15:30

Khu vực: Khách hàng KĐT Thạch Bàn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Lao Động Tương Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30

Khu vực: MBA1, MBA2 Tân Mai 3

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Đình

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Khu vực: Không (Khách hàng chuyển MF cấp phụ tải hạ thế)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Đình

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Khu vực: Không (Khách hàng chuyển MF cấp phụ tải hạ thế)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàn Kiếm

Thời gian: Từ 00:00 đến 05:00

Khu vực: Từ số 771 đến số 805 Hồng Hà, 35 đến số 57, 60 đến số 92 ngõ 182 Bạch Đằng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đống Đa

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Tổ 49 Phương Liên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 10:00 đến 14:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 10:00 đến 14:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 12:00 đến 16:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 10:00 đến 14:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 10:00 đến 14:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 10:00 đến 14:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:45

Khu vực: Một phần xã Phù Lỗ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh xuân

Thời gian: Từ 10:00 đến 14:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Xã kim Quan

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Xã kim Quan

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Công ty Cổ phần quốc tế TEXNAM

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: 1 phần Xã Nghĩa Hương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 06:30 đến 12:00

Khu vực: CCN Trường Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:05 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30

Khu vực: Một phần xã An Khánh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:15 đến 09:30

Khu vực: Xã Mỹ Lương: Thôn Mỹ Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Khu vực: Nháy tải một phần Khu Nhà Ở Trung ƯƠng Đảng Và Báo Nhân Dân - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

------------------------------------------

------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 03:00 đến 06:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 12/12/2024. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện. Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch mất điện ở Hà Nội để độc giả tiện theo dõi.

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Hà Nội

Hiện nay có rất nhiều cách để tra cứu lịch ngừng cung cấp điện, bao gồm những cách sau:

Theo dõi lịch cúp điện Hà Nội tại báo Nghệ An

Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch mất điện ở Hà Nội để độc giả tiện theo dõi.

Tra cứu lịch mất điện tại trang web EVN Hà Nội

Để tra cứu lịch ngắt điện tại Hà Nội hôm nay và những ngày sắp tới, mọi người truy cập trang web EVN Hà Nội tại đường link https://evnhanoi.vn/search/power-cut. Chọn mục Quận, huyện -> Phường, xã -> Từ ngày, Đến ngày để nắm bắt thông tin

Tra cứu trên ứng dụng CSKH EVN

Mọi người tải ứng dụng CSKH EVN về điện thoại và thực hiện đăng ký tài khoản. Tiếp đó, chọn mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” là có thể xem được lịch mất điện Hà Nội chính xác ngay trên điện thoại.