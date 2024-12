Xã hội Lịch cúp điện ở Hà Nội ngày 16/12/2024 Theo Điện lực Hà Nội, dự kiến có lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội ngày 16/12/2024.

Thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực tại Hà Nội thứ 2 ngày 16/12/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Hà Nội.

Việc xảy ra tình trạng mất điện tại Hà Nội có thể có rất nhiều nguyên nhân. Các yếu tố có thể gây mất điện như: thiên tai, lũ lụt, bão, hoặc do đơn vị quản lý thực hiện thi công sửa chữa bảo trì đường dây lưới điện.

Đây là lịch cắt điện nằm trong kế hoạch của các công ty điện lực. Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực... lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi.

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 16/12/2024

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Đức Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Đức Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:30

Khu vực: Một phần xã Bắc Hồng, Nguyên Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:30

Khu vực: Một phần xã Bắc Hồng, Nguyên Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:30

Khu vực: Một phần xã Bắc Hồng, Nguyên Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:30

Khu vực: Một phần xã Bắc Hồng, Nguyên Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:30

Khu vực: Một phần xã Bắc Hồng, Nguyên Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:30

Khu vực: Một phần xã Bắc Hồng, Nguyên Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:30

Khu vực: Một phần xã Bắc Hồng, Nguyên Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:30

Khu vực: Một phần xã Bắc Hồng, Nguyên Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần xã Yên Thường

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Đa Tốn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Đa Tốn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Khu vực: Công ty TNHH an hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Công ty TNHH Tiến Hiếu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần xã Yên Thường

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần xã Yên Thường

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Đa Tốn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần xã Yên Thường

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần xã Yên Thường

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Đa Tốn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Đa Tốn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Khu vực: Công ty TNHH dệt Tân Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Công ty TNHH phát triển Thương mại và dịch vụ Nam Anh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Kiêu Kỵ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Ngũ Hiệp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Ngũ Hiệp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Ngũ Hiệp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Ngũ Hiệp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 05:00 đến 13:00

Khu vực: Một phần phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần Mai Động

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đống Đa

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Tổ 23 Phường Phương Liên quận Đống Đa, TP Hà Nội; Ngõ 241 Phố Chợ Khâm Thiên Phương Liên quận Đống Đa;

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đống Đa

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Khu vực: Công ty TNHH một thành viên LT Hà Nội số 9 Cát Linh phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đống Đa

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Tổ 23 Phường Phương Liên quận Đống Đa, TP Hà Nội; Ngõ 241 Phố Chợ Khâm Thiên Phương Liên quận Đống Đa;

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đống Đa

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Tổ 23 Phường Phương Liên quận Đống Đa, TP Hà Nội; Ngõ 241 Phố Chợ Khâm Thiên Phương Liên quận Đống Đa;

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đống Đa

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Tổ 23 Phường Phương Liên quận Đống Đa, TP Hà Nội; Ngõ 241 Phố Chợ Khâm Thiên Phương Liên quận Đống Đa;

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Cầu Giấy

Thời gian: Từ 00:00 đến 07:00

Khu vực: Không (Chuyển toàn bộ phụ tải Bái Ân 7 sang Nghĩa Đô 39 cấp)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Cầu Giấy

Thời gian: Từ 00:00 đến 07:00

Khu vực: Không (Chuyển toàn bộ phụ tải Bái Ân 7 sang Nghĩa Đô 39 cấp)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Đức Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Đức Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Khu vực: Sau Dao đi MBA Thịnh Liệt 11

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần Mai Động

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần Kim Giang

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần Kim Giang

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Khu vực: Sau Dao đi MBA Thịnh Liệt 11

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần Mai Động

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần Kim Giang

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần Kim Giang

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Khu vực: Sau Dao đi MBA Thịnh Liệt 11

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Khu vực: Sau Dao đi MBA Thịnh Liệt 11

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 05:00 đến 13:00

Khu vực: Một phần phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:30

Khu vực: Sau Dao đi MBA2 N1 Tây Nam Linh Đàm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Khu vực: Sau Dao đi MBA Thịnh Liệt 11

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Đức Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Đức Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Đức Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Đức Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Đức Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần khu đô thị Đô Nghĩa phường Yên Nghĩa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần TDP 5 phường Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Phố Bùi Bằng Đoàn, Phố Phan Bội Châu, Phố Nhuệ Giang

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Một phần Phố Trần Nhật Duật đoạn mặt hồ Bệnh Viện Tỉnh.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần TDP 7,8 Phường Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Đường 19/5, khu TT nhà Văn Hóa, ngõ 1 đường 19/5

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần khu đô thị Đô Nghĩa phường Yên Nghĩa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Ngõ 5, ngõ 7 Đường Chiến Thắng,Tập thể Vật tư tổng hợp, Tập thể may 19/5, Giãn dân VQ, Tổ DP 8 P. Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Khu TT Dược Quân khu 3, Khu TT Ngân hàng - Phố Lý Tự Trọng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Đường 19/5, khu TT nhà Văn Hóa, ngõ 1 đường 19/5

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Đường Quyết Thắng, Khu TT XD Khu Nam, TT Ngân Hàng, TT Khí Tượng. Mặt đường Quang Trung từ 792 đến 930 tổ dân phố 8 Phú La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần TDP 2 Quang Trung. Ngõ 7,9,11,13,15 Trần Nhật Duật và mặt phố Nguyễn Thái Học P.Quang Trung

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần TDP 7,8 Phường Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần TDP 10 Phú La, Phố Ba La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: TDP 10 Phú La, Ngõ Mai Linh, TT Ga Ba La.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Số nhà 1 đến hết ngõ 3 Phố Nguyễn Viết Xuân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Ngõ 5, ngõ 7 Đường Chiến Thắng,Tập thể Vật tư tổng hợp, Tập thể may 19/5, Giãn dân VQ, Tổ DP 8 P. Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Chung cư CT21 Vinaconex và khu liền kề.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Đường 19/5, khu TT nhà Văn Hóa, ngõ 1 đường 19/5

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần TDP 10 Phú La, Phố Ba La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Số nhà 1 đến hết ngõ 3 Phố Nguyễn Viết Xuân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Đường Quyết Thắng, Khu TT XD Khu Nam, TT Ngân Hàng, TT Khí Tượng. Mặt đường Quang Trung từ 792 đến 930 tổ dân phố 8 Phú La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần TDP 2 Quang Trung. Ngõ 7,9,11,13,15 Trần Nhật Duật và mặt phố Nguyễn Thái Học P.Quang Trung

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Một phần Phố Trần Nhật Duật đoạn mặt hồ Bệnh Viện Tỉnh.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần TDP 10 Phú La, Phố Ba La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Khu TT Dược Quân khu 3, Khu TT Ngân hàng - Phố Lý Tự Trọng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Số nhà 1 đến hết ngõ 3 Phố Nguyễn Viết Xuân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần khu đô thị Đô Nghĩa phường Yên Nghĩa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Ngõ 5, ngõ 7 Đường Chiến Thắng,Tập thể Vật tư tổng hợp, Tập thể may 19/5, Giãn dân VQ, Tổ DP 8 P. Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần TDP 10 Phú La, Phố Ba La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần TDP 5 phường Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Chung cư CT21 Vinaconex và khu liền kề.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Khu TT Dược Quân khu 3, Khu TT Ngân hàng - Phố Lý Tự Trọng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Đường Quyết Thắng, Khu TT XD Khu Nam, TT Ngân Hàng, TT Khí Tượng. Mặt đường Quang Trung từ 792 đến 930 tổ dân phố 8 Phú La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Ngõ 5, ngõ 7 Đường Chiến Thắng,Tập thể Vật tư tổng hợp, Tập thể may 19/5, Giãn dân VQ, Tổ DP 8 P. Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần TDP 10 Phú La, Phố Ba La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Số nhà 1 đến hết ngõ 3 Phố Nguyễn Viết Xuân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần TDP 5 phường Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần TDP 7,8 Phường Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Tòa Chung cư M1 Mipec

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Mỹ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Số nhà 1 đến hết ngõ 3 Phố Nguyễn Viết Xuân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Mỹ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Mỹ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Mỹ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Mỹ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Mỹ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Tiên Phong (TBA Khu 1 Tiên Phong, UB Tiên Phong)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Tiên Phong (TBA Khu 1 Tiên Phong, UB Tiên Phong)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Tiên Phong (TBA Khu 1 Tiên Phong, UB Tiên Phong)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Tiên Phong (TBA Khu 1 Tiên Phong, UB Tiên Phong)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Tiên Phong (TBA Khu 1 Tiên Phong, UB Tiên Phong)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Tiên Phong (TBA Khu 1 Tiên Phong, UB Tiên Phong)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Tiên Phong (TBA Khu 1 Tiên Phong, UB Tiên Phong)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Tiên Phong (TBA Khu 1 Tiên Phong, UB Tiên Phong)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực: Một phần thị trấn Phùng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực: Một phần thị trấn Phùng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực: Một phần thị trấn Phùng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Xã Phú Kim

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Xã Phú Kim

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Xã Phú Kim

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Xã Phú Kim

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Xã Phú Kim

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:10 đến 16:10

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:05 đến 16:05

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:10 đến 16:10

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Khu vực: Môt phần xã An Khánh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Môt phần xã Cát Quế

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 11:30 đến 14:30

Khu vực: Môt phần xã An Khánh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Khu vực: Môt phần xã An Khánh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Môt phần xã Cát Quế

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Môt phần xã Cát Quế

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Khu vực: Môt phần xã Yên sở

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Môt phần xã Cát Quế

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Môt phần xã Cát Quế

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Khu vực: Môt phần xã An Khánh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 11:30 đến 14:30

Khu vực: Môt phần xã An Khánh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 11:30 đến 14:30

Khu vực: Môt phần xã An Khánh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thường Tín

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Xã Tự Nhiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thường Tín

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Xã Tự Nhiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thường Tín

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Xã Tự Nhiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thường Tín

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Xã Tự Nhiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thường Tín

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Xã Tự Nhiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thường Tín

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Xã Tự Nhiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thường Tín

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Xã Tự Nhiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thường Tín

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Xã Tự Nhiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thường Tín

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Xã Tự Nhiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Hồng Sơn (TBA Hồng Sơn 3, Hồng Sơn 6 và Hồng Sơn 10), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 1, An Mỹ 3, An Mỹ 4, An Mỹ 6, An Mỹ 7, An Mỹ 8, An Mỹ 9, An Mỹ 10, An Mỹ 11), Bơm An Mỹ 1, Bơm An Mỹ 2, Công ty Thêu May Mỹ Đức và Công ty QuangVân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Hồng Sơn (TBA Hồng Sơn 3, Hồng Sơn 6 và Hồng Sơn 10), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 1, An Mỹ 3, An Mỹ 4, An Mỹ 6, An Mỹ 7, An Mỹ 8, An Mỹ 9, An Mỹ 10, An Mỹ 11), Bơm An Mỹ 1, Bơm An Mỹ 2, Công ty Thêu May Mỹ Đức và Công ty QuangVân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Hồng Sơn (TBA Hồng Sơn 3, Hồng Sơn 6 và Hồng Sơn 10), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 1, An Mỹ 3, An Mỹ 4, An Mỹ 6, An Mỹ 7, An Mỹ 8, An Mỹ 9, An Mỹ 10, An Mỹ 11), Bơm An Mỹ 1, Bơm An Mỹ 2, Công ty Thêu May Mỹ Đức và Công ty QuangVân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Hồng Sơn (TBA Hồng Sơn 3, Hồng Sơn 6 và Hồng Sơn 10), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 1, An Mỹ 3, An Mỹ 4, An Mỹ 6, An Mỹ 7, An Mỹ 8, An Mỹ 9, An Mỹ 10, An Mỹ 11), Bơm An Mỹ 1, Bơm An Mỹ 2, Công ty Thêu May Mỹ Đức và Công ty QuangVân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Hồng Sơn (TBA Hồng Sơn 3, Hồng Sơn 6 và Hồng Sơn 10), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 1, An Mỹ 3, An Mỹ 4, An Mỹ 6, An Mỹ 7, An Mỹ 8, An Mỹ 9, An Mỹ 10, An Mỹ 11), Bơm An Mỹ 1, Bơm An Mỹ 2, Công ty Thêu May Mỹ Đức và Công ty QuangVân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Hồng Sơn (TBA Hồng Sơn 3, Hồng Sơn 6 và Hồng Sơn 10), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 1, An Mỹ 3, An Mỹ 4, An Mỹ 6, An Mỹ 7, An Mỹ 8, An Mỹ 9, An Mỹ 10, An Mỹ 11), Bơm An Mỹ 1, Bơm An Mỹ 2, Công ty Thêu May Mỹ Đức và Công ty QuangVân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Hồng Sơn (TBA Hồng Sơn 3, Hồng Sơn 6 và Hồng Sơn 10), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 1, An Mỹ 3, An Mỹ 4, An Mỹ 6, An Mỹ 7, An Mỹ 8, An Mỹ 9, An Mỹ 10, An Mỹ 11), Bơm An Mỹ 1, Bơm An Mỹ 2, Công ty Thêu May Mỹ Đức và Công ty QuangVân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:05 đến 16:05

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:10 đến 16:10

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Trung Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:10 đến 16:10

Khu vực: Một phần xã Phương Tú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Khu vực: Một phần xã Văn Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần hệ thống chiếu sáng đường 100

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Một phần thị trấn Quang Minh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Khu vực: Một phần xã Văn Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Khu vực: Một phần xã Văn Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Một phần thị trấn Quang Minh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Một phần thị trấn Quang Minh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần hệ thống chiếu sáng đường 100

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Khu vực: Một phần xã Văn Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Đường Quyết Thắng, Khu TT XD Khu Nam, TT Ngân Hàng, TT Khí Tượng. Mặt đường Quang Trung từ 792 đến 930 tổ dân phố 8 Phú La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Chung cư CT21 Vinaconex và khu liền kề.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần khu đô thị Đô Nghĩa phường Yên Nghĩa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Đường Quyết Thắng, Khu TT XD Khu Nam, TT Ngân Hàng, TT Khí Tượng. Mặt đường Quang Trung từ 792 đến 930 tổ dân phố 8 Phú La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần khu đô thị Đô Nghĩa phường Yên Nghĩa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Đường Quyết Thắng, Khu TT XD Khu Nam, TT Ngân Hàng, TT Khí Tượng. Mặt đường Quang Trung từ 792 đến 930 tổ dân phố 8 Phú La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Ngõ 5, ngõ 7 Đường Chiến Thắng,Tập thể Vật tư tổng hợp, Tập thể may 19/5, Giãn dân VQ, Tổ DP 8 P. Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Số nhà 1 đến hết ngõ 3 Phố Nguyễn Viết Xuân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Đường Quyết Thắng, Khu TT XD Khu Nam, TT Ngân Hàng, TT Khí Tượng. Mặt đường Quang Trung từ 792 đến 930 tổ dân phố 8 Phú La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Đường 19/5, khu TT nhà Văn Hóa, ngõ 1 đường 19/5

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Đường Quyết Thắng, Khu TT XD Khu Nam, TT Ngân Hàng, TT Khí Tượng. Mặt đường Quang Trung từ 792 đến 930 tổ dân phố 8 Phú La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần TDP 2 Quang Trung. Ngõ 7,9,11,13,15 Trần Nhật Duật và mặt phố Nguyễn Thái Học P.Quang Trung

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Ngõ 5, ngõ 7 Đường Chiến Thắng,Tập thể Vật tư tổng hợp, Tập thể may 19/5, Giãn dân VQ, Tổ DP 8 P. Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Chung cư CT21 Vinaconex và khu liền kề.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần TDP 10 Phú La, Phố Ba La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: TDP 10 Phú La, Ngõ Mai Linh, TT Ga Ba La.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần khu đô thị Đô Nghĩa phường Yên Nghĩa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Đường Quyết Thắng, Khu TT XD Khu Nam, TT Ngân Hàng, TT Khí Tượng. Mặt đường Quang Trung từ 792 đến 930 tổ dân phố 8 Phú La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 12:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần tổ dân phố Đình - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 00:00 đến 06:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 12:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần tổ dân phố Đình - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực: Toàn bộ phụ tải sau TBA N7.1 KĐT Xuân Phương – Một phần TDP số 6 Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực: Toàn bộ phụ tải sau TBA N7.1 KĐT Xuân Phương – Một phần TDP số 6 Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Khu vực: Toàn bộ phụ tải sau TBA N7.2 KĐT Xuân Phương – Một phần TDP số 6 Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Công Nghiệp 9 Khu CN Minh Khai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 00:00 đến 06:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

--------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 16/12/2024. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện. Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch mất điện ở Hà Nội để độc giả tiện theo dõi.

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Hà Nội

Hiện nay có rất nhiều cách để tra cứu lịch ngừng cung cấp điện, bao gồm những cách sau:

Theo dõi lịch cúp điện Hà Nội tại báo Nghệ An

Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch mất điện ở Hà Nội để độc giả tiện theo dõi.

Tra cứu lịch mất điện tại trang web EVN Hà Nội

Để tra cứu lịch ngắt điện tại Hà Nội hôm nay và những ngày sắp tới, mọi người truy cập trang web EVN Hà Nội tại đường link https://evnhanoi.vn/search/power-cut. Chọn mục Quận, huyện -> Phường, xã -> Từ ngày, Đến ngày để nắm bắt thông tin

Tra cứu trên ứng dụng CSKH EVN

Mọi người tải ứng dụng CSKH EVN về điện thoại và thực hiện đăng ký tài khoản. Tiếp đó, chọn mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” là có thể xem được lịch mất điện Hà Nội chính xác ngay trên điện thoại.