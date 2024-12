Xã hội Lịch cúp điện ở Hà Nội ngày 20/12/2024 Theo Điện lực Hà Nội, dự kiến có lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội ngày 20/12/2024.

Thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực tại Hà Nội thứ 6 ngày 20/12/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Hà Nội.

Việc xảy ra tình trạng mất điện tại Hà Nội có thể có rất nhiều nguyên nhân. Các yếu tố có thể gây mất điện như: thiên tai, lũ lụt, bão, hoặc do đơn vị quản lý thực hiện thi công sửa chữa bảo trì đường dây lưới điện.

Lịch cúp điện ở Hà Nội ngày 20/12/2024

Đây là lịch cắt điện nằm trong kế hoạch của các công ty điện lực. Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực... lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi.

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 20/12/2024

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Yên Viên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Yên Viên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Yên Viên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Khu vực: Công ty cổ phần dầu khí An Pha

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Khu vực: Công ty TNHH SX và TM Dược phẩm Tâm Bình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Công ty TNHH SX và TM Dược phẩm Tâm Bình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Yên Viên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Yên Viên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Yên Viên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Yên Viên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00

Khu vực: Các KH dùng điện tại TBA Cơ khí 203

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Yên Viên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Yên Viên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Gia Lâm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 06:00 đến 09:00

Khu vực: Trạm Cơ Khí Thuỷ Lợi

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực: Một phần xã Ngọc Hồi

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàn Kiếm

Thời gian: Từ 00:00 đến 05:00

Khu vực: Từ số 39 đến số 65 Lê Duẩn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Cầu Giấy

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn –Quan Hoa –Cầu Giấy - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Cầu Giấy

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn –Quan Hoa –Cầu Giấy - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Cầu Giấy

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn –Quan Hoa –Cầu Giấy - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Cầu Giấy

Thời gian: Từ 09:00 đến 14:00

Khu vực: Tòa nhà chung cư The Nice, số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Cầu Giấy

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn –Quan Hoa –Cầu Giấy - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Xuân

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Minh Trí

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Xuân

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Minh Trí

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Xuân

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 06:00 đến 09:00

Khu vực: Một phần phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoàng Mai

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Minh Trí

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Một phần xã Minh Trí

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Xuân

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 08:30 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Phù Lỗ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 08:30 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Phù Lỗ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Giang Chính, Phú Mỹ - phường Biên Giang, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, Công ty cổ phần kỹ nghệ Liên Sơn, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông (Bơm tăng áp), Công ty cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi, Công ty cổ phần cơ điện D2D, Cục bảo vệ an ninh quân đội - Tổng cục chính trị

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Giang Chính, Phú Mỹ - phường Biên Giang, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, Công ty cổ phần kỹ nghệ Liên Sơn, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông (Bơm tăng áp), Công ty cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi, Công ty cổ phần cơ điện D2D, Cục bảo vệ an ninh quân đội - Tổng cục chính trị

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Khu tập thể 3 tầng, khu vật tư tổng hợp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ 8 Nguyễn Trãi

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Khu TT Viện 103, tổ dân phố 7 phường Phúc La, Công An phường Phúc La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Từ đầu ngõ Chợ liên hiệp thực phẩm đến đầu ngõ 9 khu Cầu Đơ 5 phường Hà Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Mặt phố Văn Phú, Khu Tòa án, Viện Kiểm Sát, Bưu Điện Văn Phú.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 8 Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ 11 Phúc La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Tòa chung cư số 7 Trần Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ dân phố 2 Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Khu cao tầng CT8A, CT8B, TT11 Đô thị Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 8 Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Khu tập thể 3 tầng, khu vật tư tổng hợp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Khu TT Viện 103, tổ dân phố 7 phường Phúc La, Công An phường Phúc La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Khu cao tầng CT8A, CT8B, TT11 Đô thị Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Mặt phố Văn Phú, Khu Tòa án, Viện Kiểm Sát, Bưu Điện Văn Phú.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 8 Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Tòa CC Học Viện Quân Y (5 tầng)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ 11 Phúc La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Khu TT Viện 103, tổ dân phố 7 phường Phúc La, Công An phường Phúc La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Khu cao tầng CT8A, CT8B, TT11 Đô thị Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Mặt phố Văn Phú, Khu Tòa án, Viện Kiểm Sát, Bưu Điện Văn Phú.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Khu tập thể 3 tầng, khu vật tư tổng hợp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Từ đầu ngõ Chợ liên hiệp thực phẩm đến đầu ngõ 9 khu Cầu Đơ 5 phường Hà Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Giang Chính, Phú Mỹ - phường Biên Giang, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, Công ty cổ phần kỹ nghệ Liên Sơn, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông (Bơm tăng áp), Công ty cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi, Công ty cổ phần cơ điện D2D, Cục bảo vệ an ninh quân đội - Tổng cục chính trị

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ 11 Phúc La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Khu Bãi Sậy phường Hà Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Khu tập thể 3 tầng, khu vật tư tổng hợp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ dân phố 2 Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Từ đầu ngõ Chợ liên hiệp thực phẩm đến đầu ngõ 9 khu Cầu Đơ 5 phường Hà Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Tòa chung cư số 7 Trần Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Mặt phố Văn Phú, Khu Tòa án, Viện Kiểm Sát, Bưu Điện Văn Phú.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Khu Bãi Sậy phường Hà Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ 11 Phúc La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Tòa Nhà M1A Thanh Hà

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Tòa chung cư số 7 Trần Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ dân phố 2 Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Tòa Nhà M1C Thanh Hà

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Khu TT Quân Y - phường Sơn Lộc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Khu TT Quân Y - phường Sơn Lộc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Khu TT Quân Y - phường Sơn Lộc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ba Vì

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh (TBA Ngọc Thành, Đông Phương 1+2, Vô Khuy, Vô Khuy 2) xã Phú Sơn (Đồi Ong 4)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần thị trấn Trôi

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Thọ An

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 11:30 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Trung Châu.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00

Khu vực: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quyết Thắng, Cụm CN Phùng (Mất 01 KH)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00

Khu vực: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quyết Thắng, Cụm CN Phùng (Mất 01 KH)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 11:30 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Trung Châu.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Thọ An

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 11:30 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Trung Châu.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Thọ An

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 11:30 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Trung Châu.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Thọ An

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng

Thời gian: Từ 11:30 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Trung Châu.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Công ty Cổ phần dịch vụ nhà hàng những hạt cà phê nói chuyện

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Xã Kim Quan

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Giang Chính, Phú Mỹ - phường Biên Giang, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, Công ty cổ phần kỹ nghệ Liên Sơn, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông (Bơm tăng áp), Công ty cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi, Công ty cổ phần cơ điện D2D, Cục bảo vệ an ninh quân đội - Tổng cục chính trị

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: HTX Đại Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: HTX DV Thủy Xuân Tiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: Cty ĐTPT Điện Lực Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: HTX Đông Sơn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Khu vực: Thôn Phương Hạnh xã Tân Tiến

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Khu vực: Thôn Việt An xã Tân Tiến

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Giang Chính, Phú Mỹ - phường Biên Giang, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, Công ty cổ phần kỹ nghệ Liên Sơn, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông (Bơm tăng áp), Công ty cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi, Công ty cổ phần cơ điện D2D, Cục bảo vệ an ninh quân đội - Tổng cục chính trị

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Di Trạch

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Di Trạch

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Di Trạch

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Lai Xá

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Khu vực: TBA Yên Sở 6

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Khu vực: TBA Yên Sở 8

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Khu vực: TBA Yên Sở 12

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 16:00 đến 18:00

Khu vực: TBA Yên Sở 14

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hoài Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã Di Trạch

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Quốc Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Khu vực: 1 phần Xã Tân Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Khu vực: Thôn Việt An xã Tân Tiến

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Khu vực: Thôn Phương Hạnh xã Tân Tiến

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Chương Mỹ

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực: Thôn Hòa Xá – Xã Đồng Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Khu phố Bình Đà

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Khu phố Bình Đà

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Khu phố Bình Đà

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thanh Oai

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Khu phố Bình Đà

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Thường Tín

Thời gian: Từ 06:00 đến 09:00

Khu vực: TBA Thanh Huyền

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 06:45 đến 12:45

Khu vực: Một phần xã Bột Xuyên (TBA Bơm Tảo Khê và Phú Văn), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 2, An Mỹ 5), Bơm Mỹ Thành, Bơm Tảo Khê và Công ty TNHH SX và TM Dệt May An Hưng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Hợp Tiến (TBA Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Bơm Phú Liễn, Phú La, Bơm La Làng, La Làng và Bơm Cống Đầm), một phần xã Hợp Thanh (TBA thôn Vài, thôn Ải, Phú Hiền và Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Trường Thi), Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Vận Tải Hợp Tiến, Công ty TNHH thương mại và sản xuất sáng tạo việt Hòa Bình, Bơm Phú Liễn, Bơm La Làng, Bơm Cống Đầm, Trường trung học phô thông Hợp Thanh và Bơm Tiêu La Làng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Hợp Tiến (TBA Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Bơm Phú Liễn, Phú La, Bơm La Làng, La Làng và Bơm Cống Đầm), một phần xã Hợp Thanh (TBA thôn Vài, thôn Ải, Phú Hiền và Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Trường Thi), Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Vận Tải Hợp Tiến, Công ty TNHH thương mại và sản xuất sáng tạo việt Hòa Bình, Bơm Phú Liễn, Bơm La Làng, Bơm Cống Đầm, Trường trung học phô thông Hợp Thanh và Bơm Tiêu La Làng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Hợp Tiến (TBA Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Bơm Phú Liễn, Phú La, Bơm La Làng, La Làng và Bơm Cống Đầm), một phần xã Hợp Thanh (TBA thôn Vài, thôn Ải, Phú Hiền và Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Trường Thi), Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Vận Tải Hợp Tiến, Công ty TNHH thương mại và sản xuất sáng tạo việt Hòa Bình, Bơm Phú Liễn, Bơm La Làng, Bơm Cống Đầm, Trường trung học phô thông Hợp Thanh và Bơm Tiêu La Làng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Hợp Tiến (TBA Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Bơm Phú Liễn, Phú La, Bơm La Làng, La Làng và Bơm Cống Đầm), một phần xã Hợp Thanh (TBA thôn Vài, thôn Ải, Phú Hiền và Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Trường Thi), Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Vận Tải Hợp Tiến, Công ty TNHH thương mại và sản xuất sáng tạo việt Hòa Bình, Bơm Phú Liễn, Bơm La Làng, Bơm Cống Đầm, Trường trung học phô thông Hợp Thanh và Bơm Tiêu La Làng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 06:45 đến 12:45

Khu vực: Một phần xã Bột Xuyên (TBA Bơm Tảo Khê và Phú Văn), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 2, An Mỹ 5), Bơm Mỹ Thành, Bơm Tảo Khê và Công ty TNHH SX và TM Dệt May An Hưng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 06:45 đến 12:45

Khu vực: Một phần xã Bột Xuyên (TBA Bơm Tảo Khê và Phú Văn), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 2, An Mỹ 5), Bơm Mỹ Thành, Bơm Tảo Khê và Công ty TNHH SX và TM Dệt May An Hưng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 06:45 đến 12:45

Khu vực: Một phần xã Bột Xuyên (TBA Bơm Tảo Khê và Phú Văn), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 2, An Mỹ 5), Bơm Mỹ Thành, Bơm Tảo Khê và Công ty TNHH SX và TM Dệt May An Hưng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Hợp Tiến (TBA Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Bơm Phú Liễn, Phú La, Bơm La Làng, La Làng và Bơm Cống Đầm), một phần xã Hợp Thanh (TBA thôn Vài, thôn Ải, Phú Hiền và Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Trường Thi), Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Vận Tải Hợp Tiến, Công ty TNHH thương mại và sản xuất sáng tạo việt Hòa Bình, Bơm Phú Liễn, Bơm La Làng, Bơm Cống Đầm, Trường trung học phô thông Hợp Thanh và Bơm Tiêu La Làng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Hợp Tiến (TBA Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Bơm Phú Liễn, Phú La, Bơm La Làng, La Làng và Bơm Cống Đầm), một phần xã Hợp Thanh (TBA thôn Vài, thôn Ải, Phú Hiền và Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Trường Thi), Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Vận Tải Hợp Tiến, Công ty TNHH thương mại và sản xuất sáng tạo việt Hòa Bình, Bơm Phú Liễn, Bơm La Làng, Bơm Cống Đầm, Trường trung học phô thông Hợp Thanh và Bơm Tiêu La Làng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mỹ Đức

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Hợp Tiến (TBA Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Bơm Phú Liễn, Phú La, Bơm La Làng, La Làng và Bơm Cống Đầm), một phần xã Hợp Thanh (TBA thôn Vài, thôn Ải, Phú Hiền và Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Trường Thi), Công ty cổ phần du lịch Quan Sơn, Vận Tải Hợp Tiến, Công ty TNHH thương mại và sản xuất sáng tạo việt Hòa Bình, Bơm Phú Liễn, Bơm La Làng, Bơm Cống Đầm, Trường trung học phô thông Hợp Thanh và Bơm Tiêu La Làng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: Một phần xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Lâm, Đại Thịnh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Một phần thị trấn Quang Minh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Lâm, Đại Thịnh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Một phần thị trấn Quang Minh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Lâm, Đại Thịnh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Lâm, Đại Thịnh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Mê Linh

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Khu vực: Một phần xã Thanh Lâm, Đại Thịnh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Giang Chính, Phú Mỹ - phường Biên Giang, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, Công ty cổ phần kỹ nghệ Liên Sơn, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông (Bơm tăng áp), Công ty cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi, Công ty cổ phần cơ điện D2D, Cục bảo vệ an ninh quân đội - Tổng cục chính trị

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Giang Chính, Phú Mỹ - phường Biên Giang, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, Công ty cổ phần kỹ nghệ Liên Sơn, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông (Bơm tăng áp), Công ty cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi, Công ty cổ phần cơ điện D2D, Cục bảo vệ an ninh quân đội - Tổng cục chính trị

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Giang Chính, Phú Mỹ - phường Biên Giang, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, Công ty cổ phần kỹ nghệ Liên Sơn, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông (Bơm tăng áp), Công ty cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi, Công ty cổ phần cơ điện D2D, Cục bảo vệ an ninh quân đội - Tổng cục chính trị

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Khu cao tầng CT8A, CT8B, TT11 Đô thị Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Khu Bãi Sậy phường Hà Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ dân phố 2 Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần tổ dân phố 2 Kiến Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Khu cao tầng CT8A, CT8B, TT11 Đô thị Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Tòa Nhà M1C Thanh Hà

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực: Mặt phố Văn Phú, Khu Tòa án, Viện Kiểm Sát, Bưu Điện Văn Phú.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Giang Chính, Phú Mỹ - phường Biên Giang, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, Công ty cổ phần kỹ nghệ Liên Sơn, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông (Bơm tăng áp), Công ty cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi, Công ty cổ phần cơ điện D2D, Cục bảo vệ an ninh quân đội - Tổng cục chính trị

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần TDP số 3, số 4 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Chung cư CT2A KĐT Mỹ Đình 2, BT3 KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần KĐT Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Công Nghiệp 27 Khu CN Minh Khai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Công Nghiệp18 Khu CN Minh Khai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:30

Khu vực: TDP Xuân Lộc 1

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Công Nghiệp 26 Khu CN Minh Khai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần TDP số 3, số 4 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần KĐT Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Chung cư CT2A KĐT Mỹ Đình 2, BT3 KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Nam Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Chung cư CT2A KĐT Mỹ Đình 2, BT3 KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Công Nghiệp 27 Khu CN Minh Khai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Công Nghiệp18 Khu CN Minh Khai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực: Công Nghiệp 26 Khu CN Minh Khai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

----------------------------------------------------

Điện lực: Công ty điện lực Bắc Từ Liêm

Thời gian: Từ 00:00 đến 08:00

Khu vực: Chưa có thông tin

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 20/12/2024. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện. Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch mất điện ở Hà Nội để độc giả tiện theo dõi.

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Hà Nội

Hiện nay có rất nhiều cách để tra cứu lịch ngừng cung cấp điện, bao gồm những cách sau:

Theo dõi lịch cúp điện Hà Nội tại báo Nghệ An

Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch mất điện ở Hà Nội để độc giả tiện theo dõi.

Tra cứu lịch mất điện tại trang web EVN Hà Nội

Để tra cứu lịch ngắt điện tại Hà Nội hôm nay và những ngày sắp tới, mọi người truy cập trang web EVN Hà Nội tại đường link https://evnhanoi.vn/search/power-cut. Chọn mục Quận, huyện -> Phường, xã -> Từ ngày, Đến ngày để nắm bắt thông tin

Tra cứu trên ứng dụng CSKH EVN

Mọi người tải ứng dụng CSKH EVN về điện thoại và thực hiện đăng ký tài khoản. Tiếp đó, chọn mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” là có thể xem được lịch mất điện Hà Nội chính xác ngay trên điện thoại.