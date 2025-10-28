Thứ Ba, 28/10/2025
Lịch thi đấu hôm nay 28/10: Tâm điểm Serie A, DFB-Pokal

CTVX28/10/2025 07:49

Đêm 28/10 rạng sáng 29/10: Lecce gặp Napoli, Atalanta đấu AC Milan ở Serie A; cúp quốc gia Đức đá 1/16; MLS play-off và bán kết Copa Sudamericana cũng diễn ra.

Đêm 28/10 rạng sáng 29/10 (giờ Việt Nam) là một khung giờ dày đặc với tâm điểm tại Serie A, các loạt trận 1/16 cúp quốc gia Đức và vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh. Hai cặp đấu đáng chú ý nhất ở Italia là Lecce - Napoli (00:30) và Atalanta - AC Milan (02:45) trên ON FOOTBALL. Bên cạnh đó, DFB-Pokal bước vào loạt trận then chốt và bóng đá châu Mỹ sôi động với MLS play-off cùng bán kết Copa Sudamericana.

Serie A 2025/26 – Vòng 9

  • 29/10 00:30: Lecce - Napoli (ON FOOTBALL)
  • 29/10 02:45: Atalanta - AC Milan (ON FOOTBALL)
Lịch thi đấu bóng đá Serie A 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Serie A 2025/26 mới nhất

Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – Vòng 1/8

  • 29/10 02:45: Grimsby - Brentford
  • 29/10 02:45: Wycombe - Fulham
  • 29/10 03:00: Wrexham - Cardiff

Cúp quốc gia Đức (DFB-Pokal) 2025/26 – Vòng 1/16

  • 29/10 00:30: E.Frankfurt - Dortmund
  • 29/10 00:30: Heidenheim - Hamburg
  • 29/10 00:30: Hertha Berlin - Elversberg
  • 29/10 00:30: Wolfsburg - Holstein Kiel
  • 29/10 02:45: Augsburg - Bochum
  • 29/10 02:45: Cottbus - RB Leipzig
  • 29/10 02:45: M’gladbach - Karlsruher
  • 29/10 02:45: St. Pauli - Hoffenheim

VĐQG Thụy Sỹ 2025/26 – Vòng 11

  • 29/10 02:30: Sion - St Gallen
  • 29/10 02:30: Thun - Winterthur

Hạng 2 Italia 2025/26 – Vòng 10

  • 29/10 02:30: Cesena - Carrarese
  • 29/10 02:30: Empoli - Sampdoria
  • 29/10 02:30: Frosinone - Entella
  • 29/10 02:30: Palermo - Monza
  • 29/10 02:30: Pescara - Avellino
  • 29/10 02:30: Reggiana - Modena

Nam Mỹ và MLS

  • Copa Sudamericana 2025 – Bán kết: 29/10 07:30: Atletico Mineiro - Ind. del Valle
  • MLS 2025 – Vòng play-off: 29/10 05:45: Charlotte - New York City

Kết quả đã diễn ra

V-League 2025/26 – Vòng 8

  • 27/10 18:00: Thép Xanh Nam Định 1-1 SHB Đà Nẵng (FPT Play, TV360+4)
  • 27/10 19:15: Công an Hà Nội 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh (FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV)

La Liga 2025/26 – Vòng 10

  • 28/10 03:00: Real Betis 0-2 Atletico Madrid (SCTV 17)

VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 – Vòng 9

  • 28/10 03:15: Moreirense 1-2 Porto

VĐQG Đan Mạch 2025/26 – Vòng 13

  • 28/10 01:00: Odense 1-4 Brondby

VĐQG Thụy Điển 2025 – Vòng 28

  • 28/10 01:00: Brommapojkarna 0-2 GAIS
  • 28/10 01:10: Malmo 1-3 Hammarby

VĐQG Argentina 2025/26 – Vòng 13

  • 28/10 02:00: Barracas Central 1-3 Boca Juniors

VĐQG Australia 2025/26 – Vòng 2

  • 27/10 15:00: Macarthur 2-1 Adelaide Utd

Lịch theo dõi nhanh

Khung giờ 00:30–03:00 (29/10) là dày đặc nhất với các cặp đấu tại Serie A, DFB-Pokal và Cúp Liên đoàn Anh. Người hâm mộ có thể ưu tiên các mốc 00:30 (Lecce - Napoli; loạt trận DFB-Pokal) và 02:45–03:00 (Atalanta - AC Milan; các trận ở Anh và Đức) để không bỏ lỡ các điểm rơi quan trọng.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất

Bài viết tổng hợp theo lịch thi đấu được cung cấp, mốc giờ theo giờ Việt Nam.

