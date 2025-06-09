Thứ Bảy, 6/9/2025
Lịch trình, giá vé đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô (The Hanoi Train)

Quốc Duẩn 06/09/2025 14:01

Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô chính thức khai thác thương mại từ 6/9, mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo trên hành trình Hà Nội - Từ Sơn với giá vé từ 550.000 đồng.

Đoàn tàu du lịch đặc biệt lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long xưa sẽ chính thức khai thác thương mại từ ngày 6/9/2025. Tàu khởi hành lúc 8h sáng từ ga Hà Nội, mang đến hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Lịch trình, giá vé đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô (The Hanoi Train)

Mỗi toa tàu được đặt tên theo 5 cửa ô nổi tiếng của Hà Nội: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Du khách được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như quan họ, ca trù, hát chèo trong suốt hành trình.

Lịch trình chi tiết đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ vận hành mỗi ngày 2 đôi tàu với các khung giờ khởi hành lúc 8h và 13h30. Hành trình từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn, đi qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên.

70 năm Ngày giải phóng Thủ đô: Đi tìm dấu tích 5 cửa ô lịch sử của Hà Nội | Vietnam+ (VietnamPlus)

Bảng giá vé đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô

Giá vé đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô được áp dụng theo từng loại toa: 550.000 đồng cho ghế tầng 1; 650.000 đồng cho ghế tầng 2 và 750.000 đồng cho toa VIP. Chính sách ưu đãi áp dụng cho trẻ em và người trên 60 tuổi.

Vé bao gồm 1 đồ uống + bánh ngọt/mặn, trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu, xe Vinbus đưa đón tham quan Đền Đô và các hoạt động văn hóa địa phương. Hành khách có 1 giờ 30 phút tham quan tại điểm đến trước khi quay về.

Từ hôm nay, đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” vận hành thương mại: Chi tiết lịch trình, giá vé - Ảnh 2.

