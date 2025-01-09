Du lịch Kinh nghiệm tham quan Quảng trường Ba Đình và xem lễ diễu binh 2/9 Kinh nghiệm tham quan Quảng trường Ba Đình, điểm đến lịch sử, nơi tổ chức lễ diễu binh Quốc khánh 2/9, thu hút đông đảo du khách mỗi năm.

Quảng trường Ba Đình: Trái tim lịch sử của Thủ đô

Quảng trường Ba Đình nằm trên đường Hùng Vương, phường Ba Đình, Hà Nội. Đây là khu vực gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Giờ mở cửa: 5:00 – 22:00 hàng ngày

Giá vé tham quan: Miễn phí

Không gian xung quanh quảng trường được bao quanh bởi nhiều công trình quan trọng: phía Nam là Bộ Ngoại giao, phía Bắc là Văn phòng Trung ương Đảng, phía Đông là Hội trường Ba Đình và phía Tây là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ diễu binh Quốc khánh 2/9: Sự kiện thiêng liêng của dân tộc

Vào dịp Quốc khánh 2/9, Quảng trường Ba Đình trở thành nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng, thể hiện sức mạnh quốc phòng và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không khí trang nghiêm, oai hùng của lực lượng vũ trang tại sự kiện mang đến cho người dân cơ hội cảm nhận trực tiếp niềm tự hào và khí thế dân tộc.

Hướng dẫn di chuyển đến Quảng trường Ba Đình

Du khách có thể lựa chọn xe cá nhân hoặc phương tiện công cộng để đến Quảng trường Ba Đình.

Hà Nội hiện có 2 tuyến metro đang khai thác, kết nối trực tiếp đến khu vực trung tâm, rất thuận lợi cho người dân và du khách:

Cát Linh - Hà Đông: Xuất phát từ ga Yên Nghĩa, phù hợp với cư dân khu vực Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Hà Đông, Thanh Xuân. Tuyến kết thúc ở ga Cát Linh, nằm gần đường Nguyễn Thái Học và Kim Mã, trục chính của lễ diễu binh.

Nhổn - Ga Hà Nội (khai thác đến Công viên Thủ Lệ): Phục vụ cư dân các huyện cũ Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức và quận Nam – Bắc Từ Liêm. Ga Nhổn có bãi gửi xe quy mô lớn, thích hợp cho người đi bằng phương tiện cá nhân trước khi chuyển sang metro. Tuyến kết thúc tại Công viên Thủ Lệ, ngay đầu đường Kim Mã – gần khu vực diễu hành.

Trong ngày 21/8, metro sẽ chạy từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách 6-10 phút/chuyến; riêng khung giờ muộn áp dụng giãn cách 10 phút.

Bên cạnh metro, nhiều tuyến xe buýt được bố trí đi qua hoặc dừng gần các trục đường Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Trần Phú – Hoàng Diệu, tạo thuận tiện cho việc di chuyển:

Tuyến 09A: Bờ Hồ – Điện Biên Phủ – Kim Mã – Cầu Giấy – Nguyễn Hoàng Tôn.

Tuyến 22A: Bến xe Gia Lâm – Long Biên – Trần Phú – Kim Mã.

Tuyến E09: Khu đô thị Smart City – Đại lộ Thăng Long – Nguyễn Thái Học – Hoàng Diệu – Quán Thánh – Hồ Tây.

Tuyến 32: Bến xe Giáp Bát – Lê Duẩn – Trần Hưng Đạo – Kim Mã – Xuân Thủy – Nhổn.

BRT: Bến xe Yên Nghĩa – Lê Trọng Tấn – Lê Văn Lương – Giảng Võ – Kim Mã.

Bãi gửi xe gần Quảng trường Ba Đình

Đối diện Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng (đường Ông Ích Khiêm) hoặc cổng Bảo tàng Hồ Chí Minh (đường Ngọc Hà).

Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Một số tuyến phố trong khu vực Ba Đình và các phụ cận được cho phép sử dụng lòng đường làm điểm gửi xe. Các phố này bao gồm: Văn Cao, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hoàng Diệu

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô: Được giao bố trí toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện

Hoàng thành Thăng Long: Mặt bằng khuôn viên, bao gồm sân vận động Cột Cờ, cũng được sử dụng làm nơi tập kết phương tiện

Bảo tàng Hà Nội: Toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên được bố trí cho phương tiện.

Đến sớm và chọn vị trí quan sát hợp lý

Các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình thường được phân luồng hoặc cấm xe để bảo đảm an ninh. Vì vậy, người dân nên có kế hoạch di chuyển sớm, tốt nhất đến trước từ 1 đến 2 giờ. Việc này không chỉ giúp chọn được vị trí quan sát thuận lợi mà còn tránh tình trạng kẹt xe.

Nếu không thể vào khu vực trung tâm, bạn có thể theo dõi qua các màn hình lớn được bố trí ở nhiều địa điểm để không bỏ lỡ khoảnh khắc đáng nhớ nào.

Trang phục gọn gàng, lịch sự và phù hợp thời tiết

Khi tham gia sự kiện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, trang phục không chỉ mang tính cá nhân mà còn thể hiện sự tôn trọng với một dịp trọng đại của quốc gia. Người tham dự nên ưu tiên quần áo lịch sự, gọn gàng và thoải mái.

Áo sơ mi, áo thun trơn, áo polo hay áo dài truyền thống là lựa chọn phù hợp, kết hợp cùng quần âu, quần kaki hoặc váy dài vừa phải. Nhiều người cũng chọn áo thun in cờ đỏ sao vàng để bày tỏ tinh thần yêu nước.

Về màu sắc, các gam trung tính và nhã nhặn như trắng, xanh navy, xám hoặc đen thường được khuyến khích vì tạo sự trang nghiêm. Nếu muốn nổi bật, bạn có thể chọn sắc đỏ hoặc trắng, vốn vừa đơn giản vừa gợi không khí lễ hội.

Ngược lại, những gam màu quá chói như vàng neon, hồng đậm hay xanh lá sáng cần tránh vì dễ gây phản cảm trong bối cảnh đông người và trang nghiêm.

Một yếu tố quan trọng khác là giày dép. Việc phải di chuyển hoặc đứng trong thời gian dài đòi hỏi sự thoải mái, vì thế giày thể thao, giày bệt hoặc sandal quai hậu là lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với giày cao gót hay dép lê.

Người tham dự nên mang theo mũ rộng vành, nón lưỡi trai, kính râm và kem chống nắng khi trời nắng. Trường hợp thời tiết có mưa, áo khoác mỏng, áo mưa gấp gọn hoặc ô nhỏ sẽ giúp ứng phó kịp thời mà không gây vướng víu.

Người dân không nên mang túi xách quá to hoặc đeo nhiều trang sức giá trị, vừa bất tiện, vừa tăng nguy cơ mất cắp trong đám đông. Một chiếc túi nhỏ gọn, đeo chéo trước ngực sẽ an toàn và tiện lợi hơn.

Tổng thể trang phục nên hướng tới sự giản dị, gọn gàng và đồng điệu với tính chất trang nghiêm của sự kiện, giúp mỗi cá nhân vừa thoải mái, vừa góp phần giữ hình ảnh đẹp nơi công cộng.

Chuẩn bị vật dụng cần thiết

Hãy mang theo nước uống, khăn giấy, quạt tay hoặc quạt mini để giảm oi nóng. Điện thoại cần được sạc đầy và mang theo sạc dự phòng.

Nếu đi cùng trẻ nhỏ, hãy chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước, mũ rộng vành và dụng cụ bảo vệ tai để hạn chế tác động từ tiếng ồn lớn.

Tuân thủ an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng

Trong khu vực đông người, cần giữ trật tự, tránh chen lấn, xô đẩy. Người dân không được trèo rào, leo cây hay đứng trên các vật dụng cao để quan sát vì dễ gây nguy hiểm.

Tuyệt đối không mang theo dao kéo, pháo sáng, loa công suất lớn hoặc các vật dụng dễ gây rối. Đồng thời, cần tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng để sự kiện diễn ra an toàn.

Giữ vệ sinh và cảnh giác với tài sản cá nhân

Mỗi người nên chuẩn bị túi nhỏ để chứa rác, không xả bừa bãi, không viết vẽ lên cây, tường hay biển báo.

Do sự kiện tập trung đông người, nguy cơ mất trộm cao. Người tham gia nên dùng túi nhỏ, đeo phía trước ngực, không mang nhiều tiền mặt hoặc đồ quý giá.

Thái độ đúng mực tại sự kiện

Khi đoàn diễu binh đi qua, người dân cần giữ trật tự, không la hét, huýt sáo hay đùa giỡn. Thay vào đó, hãy thể hiện sự tôn trọng đối với các lực lượng tham gia.

Đặc biệt, không quay phim hoặc livestream tại khu vực cấm ghi hình, nhất là khi có phương tiện quân sự đặc thù. Việc tuân thủ quy định vừa bảo đảm an ninh vừa thể hiện trách nhiệm công dân.