Thể thao Liên đoàn Bóng đá Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động nổi bật trong năm 2024 Sáng 11/1, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết hoạt động năm 2024, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Tham dự buổi tổng kết có ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An; ông Trần Trung Tuyến - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Nghệ An.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2024 của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An, ông Trần Trung Tuyến - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn nêu bật, trong năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An đã phối hợp với Công ty CP Bóng đá Sông Lam Nghệ An, Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tổ chức và động viên cổ vũ các trận thi đấu bóng đá quốc gia trên Sân vận động Vinh và các sân trên toàn quốc; hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo công tác trọng tài môn bóng đá trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2024; phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Thể thao SLNA tổ chức Lớp tập huấn trọng tài bóng đá nâng cao vào tháng 5/2024; hoàn thành hồ sơ và đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấp thuận là thành viên chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ tháng 11/2024.

Ông Trần Trung Tuyến - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Nghệ An trình bày báo cáo tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Cùng với đó, Liên đoàn tổ chức thành công Giải Vô địch bóng đá sân 7 Nghệ An S2 năm 2024 Cup Fujiland; phối hợp với Công ty TNHH Bóng đá phủi Nghệ An tổ chức tốt giải Bóng đá U23 Nghệ An tranh Cúp Nhà hàng Trống Đồng, trao quà cho BTC và các đội bóng tham dự; phối hợp với Nghệ An Football tổ chức tốt giải Bóng đá thiện nguyện mùa xuân S1 tranh cúp Phước Vinh Auto.

Liên đoàn đã phối hợp với các cơ quan báo chí kêu gọi trao quà cho nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn miền núi.

Sở Văn hoá và Thể thao trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Liên đoàn bóng đá tỉnh Nghệ An cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như, trong quá trình triển khai các hoạt động chưa có nhiều đột phá, hầu hết các thành viên trong Ban chấp hành kinh doanh tự do, nhiều ngành nghề nên công tác phối hợp có lúc chưa được nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao.

Mặt khác, kinh phí hoạt động của Liên đoàn chưa đảm bảo, chủ yếu dựa vào hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nên việc thực hiện các hoạt động của liên đoàn gặp nhiều khó khăn. Nhiều ban của Liên đoàn hoạt động chưa hiệu quả, bị động. Một số thành viên Liên đoàn tinh thần trách nhiệm chưa cao.

Liên đoàn Bóng đá Nghệ An trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Trung Tuyến đã trình bày báo cáo về phương hướng nhiệm vụ của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An trong năm 2025. Đáng chú ý, Liên đoàn sẽ phối hợp với Công ty CP Bóng đá Sông Lam Nghệ An tổ chức và động viên cổ vũ các trận thi đấu bóng đá quốc gia trên Sân vận động Vinh và các sân trên toàn quốc; phối hợp các địa phương, doanh nghiệp và Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam tổ chức một số trận thi đấu bóng đá với mục đích thiện nguyện; phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần Thể thao SLNA tổ chức Lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên bóng đá tại Nghệ An; phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt các giải bóng đá phong trào.

Liên đoàn Bóng đá Nghệ An trao Giấy khen cho các đội bóng đạt thành tích cao trong năm 2024. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An đã trao Giấy khen cho 9 cá nhân có nhiều hoạt động xuất sắc; Liên đoàn Bóng đá Nghệ An trao Giấy khen cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc.