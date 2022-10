Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, tặng quà các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, sáng 9/10, đoàn công tác do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Công ty cổ phần may Minh Anh Đô Lương, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các chủ doanh nghiệp trong việc ổn định tình hình sản xuất, chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đồng thời đánh giá cao các doanh nghiệp đã năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn để đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động theo đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chia vui, chúc mừng những thành quả đã đạt được, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng gửi lời tri ân đến lãnh đạo doanh nghiệp luôn đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đón nhận hoa và quà của Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên của Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình trong tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10 phần quà cho 10 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần may Minh Anh - Đô Lương.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập 3 đoàn công tác đến chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm: Công ty cổ phần may Minh Anh Đô Lương; Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ; Công ty TNHH Viet Glory Diễn Châu; Nhà máy may An Hưng 2 Yên Thành; Công ty cổ phần Minh Trí Vinh; Công ty cổ phần xi măng Sông Lam; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An.