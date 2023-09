Lính Nghệ ở lực lượng “mũ nồi xanh”: Sứ giả của hòa bình và tình hữu nghị

“Tôi là người yêu trẻ con. Khi còn ở Việt Nam, tôi thường xuyên đến một số ngôi chùa hoặc trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật để phụ giúp chăm sóc, chơi với các em nên khi đến Nam Sudan, chứng kiến cuộc sống khó khăn như vậy thì thấy thương lắm. Vì vậy, tôi tranh thủ những lúc hết giờ làm việc thì đến với các em, dần dà, các em quen mặt biết tên, ngày nào cũng đứng bám hàng rào chờ anh Công đến!” – Trung úy Nguyễn Sỹ Công tâm sự. Có những hôm kết thúc công việc muộn, trời đã xẩm tối hoặc có mưa, chàng sĩ quan trẻ vẫn cố gắng đi bộ quãng đường dài để gặp các em nhỏ một chút, bởi anh biết, “dù tối muộn đến mấy, tụi nó cũng chờ!”.

Xem những clip trên kênh TikTok của Trung úy Nguyễn Sỹ Công, không khỏi rưng rưng xúc động trước những “món quà” mà anh mang cho các em. Một túi lạc, vài ba gói bánh ngọt, mẩu bánh mì, mứt dừa “made in Nghệ An” do chính tay mẹ anh làm gửi sang, chai sữa pha loãng, thậm chí là vài cục đá lạnh… Với hầu hết các em nhỏ Nam Sudan, một bữa ăn no là điều quá hiếm hoi, bất kỳ thực phẩm nào cũng đều quý giá. Trung uý Nguyễn Sỹ Công tiết kiệm khẩu phần ăn của mình và trở thành “người đi xin” nổi tiếng ở căn cứ, bởi luôn ngỏ ý xin phần thức ăn thừa khi mọi người không ăn hết, gói ghém sạch sẽ rồi mang cho các em nhỏ.