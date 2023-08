Lính Ukraine không thể bay F-16 cho đến mùa hè năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tờ Washington Post ngày 11/8 dẫn lời các quan chức quân sự và chính quyền cấp cao ở Kiev cho biết, các phi công Ukraine đợt đầu tiên dự kiến sẽ không hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất trước mùa hè tới.

Ảnh minh họa. Ảnh: Getty

Theo nguồn tin này, chỉ có sáu phi công có khả năng vượt qua vòng huấn luyện đầu tiên, trong khi hai phi công khác làm ứng cử viên dự bị. Mặc dù tất cả đều thông thạo tiếng Anh, nhưng các quan chức cho biết phi công vẫn cần tham gia khóa học tiếng Anh bốn tháng ở Vương quốc Anh để học các thuật ngữ cụ thể liên quan đến các máy bay phản lực tinh vi.

Chỉ sau khi hoàn thành các khóa học ngôn ngữ này, các phi công mới có thể bắt đầu huấn luyện chiến đấu. Các quan chức Ukraine nói với tờ Washington Post rằng điều này có thể sẽ diễn ra không sớm hơn tháng 1 và chương trình huấn luyện F-16 sẽ kéo dài 6 tháng. Các quan chức cho biết thêm, một nhóm thứ hai có quy mô tương đương dự kiến sẵn sàng lái máy bay phản lực vào cuối năm 2024, đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước sự chậm chạp của quá trình này.

Các quan chức Mỹ cũng nói với Washington Post rằng, 20 phi công Ukraine khác đã sẵn sàng bắt đầu các khóa học tiếng Anh, với hầu hết các phi công giỏi nhất của đất nước dự kiến sẽ ở lại Ukraine trong quá trình đào tạo ngôn ngữ khi họ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xuất kích trên các máy bay thời Liên Xô.

Tuần trước, Politico cũng đưa tin, theo các nguồn tin của Mỹ, trong số 32 phi công Ukraine hy vọng được huấn luyện trên F-16, chỉ có 8 người có đủ trình độ tiếng Anh để tham gia chương trình hướng dẫn. Trong nhiều tháng, Kiev đã yêu cầu phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất, lập luận rằng chúng rất quan trọng đối với chiến dịch phản công đang diễn ra và cuối cùng sẽ giúp Ukraine “chiến thắng cuộc chiến” với Nga. Tuy nhiên, Washington không chia sẻ quan điểm này khi cho rằng máy bay F-16 sẽ có tác động hạn chế trên chiến trường do lực lượng Nga ở Ukraine sử dụng rộng rãi các hệ thống phòng không. Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc chuyển giao F-16 cho Ukraine sẽ dẫn đến leo thang xung đột, khi mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các máy bay phản lực do Mỹ sản xuất có khả năng mang vũ khí hạt nhân./.