Quốc tế Nga thông báo 3 máy bay phản lực của Ukraine bị bắn hạ Quân đội Nga đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Ukraine trong vòng 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Hai máy bay Sukhoi Su-27 do Kiev vận hành đã bị Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga phá hủy, trong khi lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay Mikoyan MiG-29, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong bản báo cáo cập nhật hàng ngày vào ngày 15/9. Trong cùng thời gian, lực lượng phòng không Nga cũng đã đánh chặn một tên lửa HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất, bốn quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 55 máy bay không người lái.

Hai máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine bay qua một căn cứ quân sự ở vùng Zhitomir. Ảnh: Getty

Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã mất hơn 2.200 quân dọc theo tuyến đầu và hàng chục đơn vị thiết bị khác nhau, bao gồm một số khẩu pháo kéo M777 do Hoa Kỳ sản xuất và pháo lựu L-119 của Anh.

Việc sản xuất Su-27 và MiG-29 bắt đầu ở Liên Xô vào đầu những năm 1980, với các máy bay chiến đấu được thiết kế để chống lại các máy bay thế hệ thứ tư của Mỹ như F-15 và F-16.

Vào tháng 7, Forbes đưa tin, trích dẫn dữ liệu phân tích quốc phòng của Oryx, rằng Ukraine có khoảng 125 máy bay phản lực bao gồm Su-27, Su-25, MiG-29 và các loại khác khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022. Khoảng 90 trong số những máy bay này đã bị phá hủy kể từ đó, Forbes cho biết thêm.

Một "liên minh" các quốc gia châu Âu, bao gồm Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ, đã hứa sẽ cung cấp cho Kiev khoảng 80 máy bay F-16 cách đây hơn một năm.

Ukraine, quốc gia đã nhận được chưa đến một chục máy bay phản lực do Hoa Kỳ thiết kế vào đầu tháng 8, đã mất chiếc F-16 đầu tiên trong lần triển khai chiến đấu đầu tiên vào cuối tháng đó. Máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp đã bị rơi trong một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào các mục tiêu ở Ukraine, khiến một trong những phi công giàu kinh nghiệm nhất của nước này thiệt mạng. Các nhà điều tra Ukraine vẫn chưa công bố lý do vụ tai nạn. Theo các phương tiện truyền thông, các nguyên nhân được đưa ra bao gồm sự cố kỹ thuật, lỗi của phi công và hỏa lực của chính phe mình.

Bộ Quốc phòng Nga không đưa tin về việc bắn hạ một chiếc F-16. Một số hãng thông tấn của Nga tuyên bố rằng máy bay của phương Tây có thể đã bị phá hủy trên mặt đất bởi một tên lửa Iskander trong một cuộc tấn công vào một sân bay ở phía tây Ukraine.