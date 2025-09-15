Thứ Hai, 15/9/2025
Link xem "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 16: Lam và Toàn ngày càng xa cách

Quốc Duẩn - 15/09/2025 07:23
Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng, Mỹ Anh và Lam phải đối diện áp lực từ cha mẹ muốn sắp đặt mọi thứ cho con trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 16.

Preview nội dung tập Tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh":

Trong tập 16, mâu thuẫn giữa Lam và Toàn tiếp tục căng thẳng. Dù cả hai đều không sai, nhưng sự khác biệt trong cách sống và suy nghĩ khiến vợ chồng liên tục tranh cãi. Câu hỏi “lỗi thuộc về ai hay là do chúng ta không thuộc về nhau” dần hiện rõ trong tâm trí Lam, báo hiệu nguy cơ rạn nứt hôn nhân.

Mỹ Anh và Lam đều chịu nhiều áp lực từ phía bố mẹ. Cha mẹ mong muốn con gái có cuộc sống ổn định, không tiếc công sức và tiền bạc để sắp đặt, thậm chí đem cả tài sản đi cầm cố. Tuy nhiên, điều họ chưa từng làm là hỏi con có thực sự muốn những điều đó hay không. Khi bị từ chối, bố mẹ rơi vào thất vọng và giận dữ, càng khiến không khí gia đình thêm ngột ngạt.

Tập phim hứa hẹn sẽ đặt các nhân vật vào thế đối diện trực tiếp với những lựa chọn khó khăn: tiếp tục chịu sự sắp đặt hay mạnh mẽ đứng lên bảo vệ mong muốn thật sự của mình.

Lịch chiếu "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 16:

Tập 16 Gió ngang khoảng trời xanh sẽ lên sóng vào lúc 20h00 thứ Hai ngày 15/9/2025 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp "Gió ngang khoảng trời xanh":

Khán giả của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview Gió ngang khoảng trời xanh tập 16

