Link xem "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 22: Ngân bất ngờ lùi bước

Quốc Duẩn - 29/09/2025 13:13
Ngân chọn rời xa Trường để tránh tổn thương, Lam rơi vào tình thế khó xử, hôn nhân với Toàn đứng trước nguy cơ tan vỡ trong “Gió ngang khoảng trời xanh” tập 22.

Preview nội dung tập Tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh":

Tập 22 mở ra với nhiều xáo trộn khi Ngân bất ngờ chọn cách lẩn tránh, dù vừa rung động trước sự ga lăng của Trường. Lý trí mách bảo cô rằng một “người đàn ông hoàn hảo” như Trường hoặc không tồn tại, hoặc nếu có thật cũng khó lòng thuộc về mình. Ngân thà dứt bỏ sớm để tránh một nỗi đau sâu hơn sau này, nhưng quyết định ấy lại đẩy mối quan hệ vừa chớm nở vào thế dang dở, đầy nuối tiếc.

Link xem

Ở một diễn biến khác, Lam vẫn chưa nguôi giận Toàn. Sự xa cách đã lớn dần, đến mức Lam không còn muốn can thiệp vào bất kỳ chuyện riêng tư nào của chồng. Tuy nhiên, việc để một người đàn ông khác nghe máy điện thoại của Toàn khiến Lam rơi vào tình thế khó xử. Liệu đó có phải là kết cục mà chính cô từng mong muốn, là sự rạn nứt đến mức không còn gì níu giữ?

Link xem

Những mâu thuẫn chồng chéo, tình cảm phức tạp và sự lựa chọn khó khăn của các nhân vật trong tập 22 hứa hẹn sẽ khiến khán giả hồi hộp dõi theo, chờ xem ngã rẽ nào sẽ thay đổi số phận họ.

Lịch chiếu "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 22:

Tập 22 Gió ngang khoảng trời xanh sẽ lên sóng vào lúc 20h00 thứ Hai ngày 29/9/2025 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp "Gió ngang khoảng trời xanh":

Khán giả của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h00 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview Gió ngang khoảng trời xanh tập 22:

