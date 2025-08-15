Văn hóa Link xem sao kê ủng hộ nhân dân Cuba Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn link xem sao kê ủng hộ nhân dân Cuba qua trang web chính thức, sau hơn 1 ngày phát động

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, tính đến 10h30 ngày 15/8, tài khoản của chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba” đã ghi nhận hơn 587 nghìn lượt ủng hộ, với tổng số tiền trên 124 tỉ đồng, đạt 191% mục tiêu đề ra. Con số này vẫn đang tăng liên tục theo từng giờ.

Mọi khoản đóng góp đều được cập nhật công khai, minh bạch và người dân có thể trực tiếp xem sao kê trên trang: https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288

Ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao chủ trì phát động chương trình quy mô quốc gia nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và lệnh cấm vận.

Sự kiện là một trong những hoạt động trọng điểm của “Năm Hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1960–2025).

Chương trình sẽ kéo dài từ 13/8 đến 16/10/2025, với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển tới nhân dân Cuba ngay trong năm 2025.