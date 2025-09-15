Thứ Hai, 15/9/2025
Video

Link xem trực tiếp: "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 27: Trại lợn lộ động thái mờ ám

Quốc Duẩn - 15/09/2025 07:23
Người dân kiên quyết từ chối vay vốn hỗ trợ, bà Mừng phát hiện âm mưu mờ ám từ Na và con trai Cường “gà” trong tập 27 "Có anh, nơi ấy bình yên".

Preview nội dung tập 27 "Có anh, nơi ấy bình yên":

Sau loạt biến cố căng thẳng, tập 27 tiếp tục xoáy sâu vào mâu thuẫn giữa chính quyền, người dân và trại lợn Hồng Phát. Dù chính quyền xã cùng cán bộ ngân hàng trực tiếp đến gặp các hộ nuôi cá bè, đề nghị hỗ trợ vay vốn bổ sung và gia hạn khoản vay cũ, nhưng tất cả người dân đồng lòng từ chối. Thay vì những biện pháp tình thế, họ kiên quyết yêu cầu phải xử lý tận gốc việc xả thải từ trại lợn.

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 27: Trại lợn lộ động thái mờ ám
Có anh, nơi ấy bình yên tập 27: Trại lợn lộ động thái mờ ám

Ở một diễn biến khác, bà Mừng bất ngờ phát hiện Na – cháu gái của Hồng Phát đã thuê con trai Cường “gà” theo dõi, canh chừng quanh khu vực trại lợn. Manh mối này càng khẳng định bên trong trại lợn tồn tại nhiều bí mật mờ ám, hứa hẹn sẽ làm bùng nổ thêm những căng thẳng mới tại xã Tiên Phong.

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 27: Trại lợn lộ động thái mờ ám
Có anh, nơi ấy bình yên tập 27: Trại lợn lộ động thái mờ ám

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 27 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Hai ngày 15/09/2025.

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 27:

Khán giả của bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 27:

