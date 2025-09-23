Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 31: Xuân bị Hồng Phát tống tiền

Preview nội dung tập 31 Có anh, nơi ấy bình yên:

Tin Hồng Phát bỏ trốn lan nhanh đã khiến những hộ nuôi cá bè kéo đến cổng trại lợn để tìm câu trả lời, nhưng công an xã vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích rõ ràng.

Giữa lúc đó, Cường “gà” bất ngờ tung tin chấn động: Hồng Phát đã ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện với Phó Chủ tịch Xuân và ra giá 5 tỷ để đổi lấy sự im lặng.



Ở một diễn biến khác, rắc rối mới lại ập đến khi Linh Rô nhận ra nhà báo Điền không còn hợp tác như trước. Để khống chế, hắn đã tung ra những đoạn video nhạy cảm giữa nhà báo và em My, biến cuộc đối đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.



Tập 31 hứa hẹn sẽ tiếp tục đẩy xã Tiên Phong vào vòng xoáy khủng hoảng, khi những bí mật bị phơi bày và những cuộc mặc cả ngầm bắt đầu lộ diện.

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 31 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Ba ngày 23/09/2025.

Khán giả của bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

Trailer preview "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 31: