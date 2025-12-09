Thứ Sáu, 12/9/2025
Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 26: Trí trở về, xã Tiên Phong dậy sóng

Quốc Duẩn - 12/09/2025 07:30
Trí bất ngờ quay lại với 5 triệu trả nợ cho Cường, hé lộ quá khứ dây dưa cùng Linh rô trong Có anh, nơi ấy bình yên tập 26.

Preview nội dung tập 26 Có anh, nơi ấy bình yên:

Trong tập 26, sự trở lại của Trí khiến không khí xã Tiên Phong thêm phần rối ren. Chính Trí là người từng đẩy Cường “gà” vào cảnh túng quẫn, nay quay về với bộ dạng rách nát, trong tay chỉ còn vỏn vẹn 5 triệu đồng để trả nợ cho Cường. Trước sự thay đổi này, Cường buộc phải dịu giọng, cho Trí một cơ hội làm lại cuộc đời.

Có anh, nơi ấy bình yên tập 26: Trí trở về, xã Tiên Phong dậy sóng
Có anh, nơi ấy bình yên tập 26: Trí trở về, xã Tiên Phong dậy sóng

Ở một diễn biến khác, Tiến cũng rơi vào vòng xoáy khó khăn, trong khi mối quan hệ nhập nhằng giữa Linh rô và Trí trong quá khứ bất ngờ bị nhắc lại, khiến mọi chuyện thêm phần phức tạp.

Có anh, nơi ấy bình yên tập 26: Trí trở về, xã Tiên Phong dậy sóng
Có anh, nơi ấy bình yên tập 26: Trí trở về, xã Tiên Phong dậy sóng

Với sự xuất hiện của Trí, xã Tiên Phong đứng trước những ngày đầy sóng gió, và Huy cùng lực lượng công an xã chắc chắn sẽ phải căng mình xử lý loạt vấn đề mới.

Lịch chiếu Có anh, nơi ấy bình yên:

Tập 26 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Sáu ngày 12/09/2025.

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 26:

Khán giả của bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview Có anh, nơi ấy bình yên tập 26:

