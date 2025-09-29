Thứ Hai, 29/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Video

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 35: Bà Nga choáng váng khi nhà Hồng Tơ mua mỏ đá

Quốc Duẩn - 29/09/2025 11:10
Ông Thứ và bà Nga bất ngờ bán mỏ đá. Người dân xã Tiên Phong hoang mang khi Hồng Phát trốn chạy trong tập 35 Có anh, nơi ấy bình yên.

Preview nội dung tập 35 "Có anh, nơi ấy bình yên"

Tập 35 tiếp nối với bước ngoặt lớn khi vợ chồng ông Thứ - bà Nga buộc phải quyết định bán mỏ đá để tránh bị soi mói và điều tra. Thế nhưng, cú sốc ập đến khi người mua lại chính là bà chủ nhà hàng Hồng Tơ, khiến bà Nga cùng Tiến không khỏi bàng hoàng.

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 35: Bà Nga choáng váng khi nhà Hồng Tơ mua mỏ đá

Thương vụ bất ngờ này khiến mối quan hệ quyền lực trong xã Tiên Phong thêm phần rối ren, hé lộ những toan tính khó lường phía sau.

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 35: Bà Nga choáng váng khi nhà Hồng Tơ mua mỏ đá

Trong khi đó, dư luận trong dân lại bùng lên với tin doanh nghiệp Hồng Phát bỏ trốn khỏi địa phương. Kết quả điều tra về sai phạm tại trại lợn Hồng Phát đã có, nhưng người dân - đặc biệt là những hộ nuôi cá bè chịu ảnh hưởng trực tiếp lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm. Họ bất an khi chủ doanh nghiệp đã “cao chạy xa bay”, trong lúc chính quyền xã lại đang lao đao giữa hàng loạt khủng hoảng nối tiếp.

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 35: Bà Nga choáng váng khi nhà Hồng Tơ mua mỏ đá

Không chỉ gánh sức ép từ cấp trên, lãnh đạo xã còn đối diện với sự phẫn nộ của người dân. Mỗi quyết định lúc này đều trở thành thử thách, đặt xã Tiên Phong trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng sâu hơn.

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 35: Bà Nga choáng váng khi nhà Hồng Tơ mua mỏ đá

Tập phim hứa hẹn nhiều tình tiết gay cấn khi những bí mật dần hé lộ, đẩy các nhân vật vào thế đối đầu không lối thoát.

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 35 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Hai ngày 29/09/2025.

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 35:

Khán giả của bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 35:

Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin video
Cập nhật về bão số 10 tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An
Video

Cập nhật về bão số 10 tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An

Niềm tin của người dân vùng cao gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Video

Niềm tin của người dân vùng cao gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

TRỰC TIẾP: Giao lưu điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025: "Thi đua và khát vọng trong kỷ nguyên mới"
Thời sự

TRỰC TIẾP: Giao lưu điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025: "Thi đua và khát vọng trong kỷ nguyên mới"

VSIP Nghệ An - Nơi gắn kết đầu tư và phát triển bền vững
Video

VSIP Nghệ An - Nơi gắn kết đầu tư và phát triển bền vững

Trailer Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030
Video

Trailer Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Bão Ragasa duy trì cấp siêu bão
Video

Bão Ragasa duy trì cấp siêu bão

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO