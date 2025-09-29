Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 35: Bà Nga choáng váng khi nhà Hồng Tơ mua mỏ đá

Preview nội dung tập 35 "Có anh, nơi ấy bình yên"

Tập 35 tiếp nối với bước ngoặt lớn khi vợ chồng ông Thứ - bà Nga buộc phải quyết định bán mỏ đá để tránh bị soi mói và điều tra. Thế nhưng, cú sốc ập đến khi người mua lại chính là bà chủ nhà hàng Hồng Tơ, khiến bà Nga cùng Tiến không khỏi bàng hoàng.

Thương vụ bất ngờ này khiến mối quan hệ quyền lực trong xã Tiên Phong thêm phần rối ren, hé lộ những toan tính khó lường phía sau.



Trong khi đó, dư luận trong dân lại bùng lên với tin doanh nghiệp Hồng Phát bỏ trốn khỏi địa phương. Kết quả điều tra về sai phạm tại trại lợn Hồng Phát đã có, nhưng người dân - đặc biệt là những hộ nuôi cá bè chịu ảnh hưởng trực tiếp lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm. Họ bất an khi chủ doanh nghiệp đã “cao chạy xa bay”, trong lúc chính quyền xã lại đang lao đao giữa hàng loạt khủng hoảng nối tiếp.



Không chỉ gánh sức ép từ cấp trên, lãnh đạo xã còn đối diện với sự phẫn nộ của người dân. Mỗi quyết định lúc này đều trở thành thử thách, đặt xã Tiên Phong trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng sâu hơn.

Tập phim hứa hẹn nhiều tình tiết gay cấn khi những bí mật dần hé lộ, đẩy các nhân vật vào thế đối đầu không lối thoát.

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 35 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Hai ngày 29/09/2025.

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 35:

Khán giả của bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Trailer preview "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 35:

