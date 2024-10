Giải trí Link xem trực tiếp Miss Grand International 2024 Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand International 2024, phát sóng vào lúc 19h00, thứ Sáu, ngày 25/10/2024

Cuộc thi Miss Grand International 2024 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 sẽ diễn ra vào tối nay 25/10/2024, với hy vọng tìm ra đương kim Hoa hậu và 4 Á hậu xinh đẹp, tài năng.

Lịch chiếu Miss Grand International 2024

Thời gian: 19h00, thứ Sáu ngày 25/10/2024.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi Chung kết Miss Grand International 2024 trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của chương trình - GrandTV (hoặc nhấp TẠI ĐÂY).

Ấn Độ, Mexico, Philippines, Curacao, Colombia, Myanmar… là những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, trong đêm chung kết diễn ra tối 25/10 tại Bangkok, Thái Lan.

Trước thềm chung kết Miss Grand International 2024, đại diện Việt Nam – Quế Anh – liên tiếp nhận được tin vui. Cô đã có màn “lội ngược dòng” ấn tượng khi vươn lên dẫn đầu hạng mục Miss Popular Vote, trở thành thí sinh được yêu thích nhất trên trang chủ của cuộc thi. Nếu giữ vững vị trí này, Quế Anh sẽ tiến thẳng vào top 10 chung cuộc.

Bên cạnh đó, nhờ sự ủng hộ từ người hâm mộ, bộ trang phục “Thảm xà cừ” do Quế Anh trình diễn vào ngày 20/10 đã lọt vào Top 5 Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất. Thiết kế sáng tạo của nhà thiết kế Nguyễn Ngọc Tứ cũng sẽ tranh giải Best National Costume năm nay trong top 10.

Trước đó, Quế Anh đã được xướng tên trong Top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn, Top 14 phần thi Grand Voice Awards và Top 16 Country’s Power of The Year. Nhờ sự ủng hộ từ khán giả và nỗ lực không ngừng nghỉ, Quế Anh đã đạt được những thành tích ấn tượng tại cuộc thi năm nay.