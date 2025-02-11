Liverpool 2-0 Aston Villa: Salah, Gravenberch đưa lên top 3 Chấm dứt mạch 4 trận thua, Liverpool hạ Aston Villa 2-0 nhờ Salah 45+1 và Gravenberch 58. Konate–Van Dijk chắc chắn, họ lên hạng 3 với 18 điểm/10 trận.

Liverpool khép lại chuỗi bốn thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh bằng thắng lợi 2-0 trước Aston Villa tại Anfield. Mohamed Salah tận dụng sai sót ở phút 45+1 để mở tỷ số, trước khi Ryan Gravenberch ấn định chiến thắng ở phút 58. Kết quả đưa thầy trò HLV Arne Slot lên hạng 3 với 18 điểm sau 10 trận (hiệu số +4).

Aston Villa gây không ít khó khăn cho Liverpool trong hiệp 1.

Những khoảnh khắc then chốt định đoạt trận đấu

Phút 6: Morgan Rogers phối hợp với Ollie Watkins, cứa lòng dội cột dọc khung thành Giorgi Mamardashvili.

Phút 17: Salah mở bóng cho Gakpo đánh đầu căng ngang, Ekitike băng vào thiếu một nhịp.

Phút 23: Dominik Szoboszlai đoạt bóng, sút chéo góc nhưng Emiliano Martinez cứu thua.

Phút 43: Ekitike đánh đầu tung lưới nhưng bị công nghệ việt vị tự động từ chối.

Phút 45+1: Lỗi phối hợp Pau Torres – Martinez, Salah chớp thời cơ đưa Liverpool dẫn 1-0.

Phút 53: Conor Bradley dứt điểm nguy hiểm, Martinez phản xạ xuất sắc.

Phút 58: Mac Allister – Gakpo phối hợp, chọc khe cho Gravenberch dứt điểm chạm Pau Torres đổi hướng, 2-0.

Phút 90+2: Tyrone Mings chấn thương gân kheo, Villa hết quyền thay người và chơi thiếu người đến hết trận.

Diễn biến: Anfield đi qua giông gió rồi bùng nổ

Villa nhập cuộc tốc độ và sớm cảnh báo bằng cú đá dội cột dọc của Rogers. Ít phút sau, cú sút đổi hướng của Matty Cash khiến Mamardashvili phải bay người đẩy bóng chạm xà. Trong quãng giữa hiệp, Liverpool dần chiếm lại nhịp điệu khi Salah di chuyển rộng, mở ra khoảng trống cho Cody Gakpo và Hugo Ekitike. Szoboszlai là nguồn năng lượng xuyên tuyến, vừa pressing vừa tạo cơ hội, nhưng Martinez đứng vững.

Cao trào đến ngay trước giờ nghỉ: Ekitike bị bắt việt vị bởi công nghệ việt vị tự động, rồi chỉ một nhịp sau, sai sót giữa Pau Torres và Martinez trao cơ hội vàng cho Salah. Tiền đạo người Ai Cập chỉ cần một chạm gọn để khai thông thế bế tắc ở phút 45+1.

Hiệp hai: Sức ép được duy trì, bàn thắng đến từ miếng đánh trung lộ

Liverpool không lùi về sau giờ nghỉ. Bradley có pha dứt điểm nguy hiểm ở phút 53 nhưng Martinez cứu thua. Đến phút 58, Mac Allister phối hợp với Gakpo rồi chọc khe để Gravenberch băng xuống, sút chân trái nhanh. Bóng khẽ chạm Pau Torres đổi hướng làm bó tay Martinez, nâng tỷ số lên 2-0.

Villa tung Ross Barkley, Donyell Malen, Jadon Sancho nhằm tăng tốc độ và khả năng xuyên phá, song cặp trung vệ Ibrahima Konate – Virgil van Dijk cùng thủ môn Mamardashvili kiểm soát tốt các pha tạt và dứt điểm xa. Khi Mings dính chấn thương gân kheo ở phút 90+2 và đội khách hết quyền thay người, thế trận gần như khép lại.

Liverpool tạm xua đi áp lực sau chiến thắng.

Phân tích chiến thuật: 4-2-3-1, biên dâng cao và sức ép tuyến hai

Hai đội cùng xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Với Liverpool, cặp hậu vệ biên Andy Robertson – Conor Bradley dâng cao liên tục, ghim hàng thủ Villa xuống thấp và tạo thêm trạm nhận bóng ở hành lang cánh. Phía trước, Mohamed Salah không đóng đinh vị trí mà di chuyển rộng để kéo giãn khối phòng ngự, mở khoảng cho Gakpo và Ekitike xâm nhập.

Trục giữa là chìa khóa: Alexis Mac Allister giữ nhịp và chuyền mở, Ryan Gravenberch chọn thời điểm băng tuyến. Pha lập công của Gravenberch đến từ đúng cấu trúc ấy: nhận bóng sau lớp phối hợp ở nấc trung lộ rồi dứt điểm sớm, khai thác khoảnh khắc thiếu ổn định của tuyến dưới Villa. Ở chiều ngược lại, Liverpool duy trì sức ép cao ngay đầu hiệp hai, hạn chế khả năng lên bóng của Villa dù đội khách đã cố gắng làm mới hỏa lực bằng các thay người tấn công.

Điểm nhấn con số

Tỷ số: Liverpool 2-0 Aston Villa.

Các bàn thắng: Salah 45+1; Gravenberch 58 (bóng chạm Pau Torres đổi hướng).

Bàn thắng bị từ chối: Ekitike 43 (công nghệ việt vị tự động).

BXH: Liverpool lên hạng 3 với 18 điểm/10 trận, hiệu số +4.

Tác động và lịch đấu

Chiến thắng giúp Liverpool tạm vượt qua giai đoạn trượt dốc, củng cố sự tự tin trước chuyến làm khách đến Etihad gặp Man City ở vòng tới.

Đội hình ra sân

Aston Villa (4-2-3-1)

Emiliano Martinez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Boubacar Kamara, Amadou Onana; Evann Guessand, Morgan Rogers, John McGinn; Ollie Watkins.

Dự bị: Marco Bizot, Victor Lindelof, Tyrone Mings, Ross Barkley, Donyell Malen, Jadon Sancho, Ian Maatsen, Lamare Bogarde, Ben Broggio.

Liverpool (4-2-3-1)

Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.

Dự bị: Freddie Woodman, Armin Pesci, Joe Gomez, Wataru Endo, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Federico Chiesa, Trey Nyoni, Rio Ngumoha.