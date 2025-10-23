Liverpool 5-1 Frankfurt: Salah dự bị, Ekitike tỏa sáng Arne Slot thử 4-4-2, để Mohamed Salah dự bị và trao vai trò cho Gakpo - Ekitike - Wirtz; Liverpool chấm dứt chuỗi 4 trận thua, bài test thật sự là Brentford.

Liverpool đè bẹp Frankfurt 5-1 để chặn đứng chuỗi 4 trận toàn thua, nhưng khoảnh khắc định nghĩa chiến thắng lại nằm ở đường biên kỹ thuật: Arne Slot để Mohamed Salah ngồi dự bị, rút Alexander Isak sau hiệp một và giao mũi nhọn tấn công cho Cody Gakpo, Hugo Ekitike và Florian Wirtz. Một quyết định vừa táo bạo, vừa như phép thử cho tương lai gần.

Liverpool trở lại với chiến thắng khi Salah dự bị.

Diễn biến và điểm rẽ chiến thuật

Slot chủ động “làm mới” một tập thể đang rệu rã bằng chuỗi điều chỉnh mạnh tay. Quyết định rút Isak sau 45 phút và đặt niềm tin vào Ekitike đã thay đổi cách Liverpool gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Nhịp độ pressing được đẩy cao, các đợt di chuyển không bóng xuất hiện dày hơn và khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ Frankfurt được khai thác hiệu quả hơn trong hiệp hai.

Frankfurt không phải thước đo hoàn hảo: đội bóng này chỉ xếp hạng 7 tại Bundesliga, cách ngôi đầu 11 điểm, đã thủng lưới 23 bàn ở 6 trận gần nhất và chưa giữ sạch lưới kể từ tháng 4. Nhưng trên bình diện tinh thần và cấu trúc, Liverpool đã tìm thấy nhịp điệu còn thiếu trong chuỗi trận sa sút.

4-4-2 gần như chuẩn và vai trò “lệch trái” của Wirtz

Slot sắp xếp cấu trúc gần 4-4-2: Wirtz khởi đầu lệch trái nhưng được quyền bó vào trung lộ để tạo thêm một vệ tinh sáng tạo giữa các tuyến. Sự linh hoạt đó kéo giãn khối phòng ngự Frankfurt, giúp Liverpool kiểm soát tốt hơn và mở ra các tam giác phối hợp giữa Wirtz – hậu vệ biên – tiền đạo trong các pha xâm nhập half-space.

Ở trục dọc, cặp tiền vệ trung tâm có thêm điểm tựa từ những pha nhận bóng giữa tuyến của Wirtz, qua đó rút ngắn thời gian chuyển trạng thái. Khi đối thủ không treo bóng dài liên tục, Liverpool dễ dàng thiết lập bẫy pressing tầng một và tầng hai – đúng kiểu mà Slot mong muốn.

Ekitike và bài toán trung phong

Ekitike là điểm sáng. Anh di chuyển linh hoạt, khai thác khoảng trống sau lưng trung vệ và pressing không biết mệt – những phẩm chất Isak chưa thể hiện trọn vẹn. Tuy nhiên, chấn thương háng của Isak khiến Slot chưa có đủ dữ liệu để đánh giá tiềm năng kết hợp giữa hai trung phong nếu cùng hiện diện.

Wirtz trở lại quỹ đạo

Sau giai đoạn đầu chật vật, Wirtz cho thấy sự tự tin tăng dần: những cú chạm tinh tế và đường chuyền cắt lớp pressing bắt đầu xuất hiện đều đặn. Đó chính là mẫu “nhạc trưởng lệch” mà Slot cần cho cấu trúc tấn công hai tiền đạo.

“Con voi trong phòng” mang tên Salah

Việc Salah dự bị không chỉ là quyết định ngắn hạn, mà còn là phép thử cho kịch bản “hậu Salah” – điều sớm muộn cũng đến khi tiền đạo người Ai Cập dự kiến lên đường dự AFCON vào tháng 12. Slot thậm chí sẵn sàng gạt cả Mac Allister, cho thấy ông không ngại đụng chạm quyền lực phòng thay đồ để tái tạo trục thi đấu.

Từ đầu mùa, Salah không còn là chính mình.

Con số biết nói

Chỉ số Giá trị Ghi chú Tỷ số 5-1 Liverpool thắng Frankfurt Chuỗi trước trận 4 trận thua Liverpool chấm dứt mạch toàn thua Vị trí của Frankfurt Hạng 7 Bundesliga Cách ngôi đầu 11 điểm Bàn thua Frankfurt 23 bàn/6 trận Hàng thủ sa sút rõ rệt Clean sheet của Frankfurt Chưa có từ tháng 4 Chuỗi không giữ sạch lưới kéo dài Sơ đồ Liverpool Gần 4-4-2 Wirtz lệch trái, bó vào trung lộ

Dư âm và thông điệp từ Slot

“Frankfurt giúp chúng tôi pressing dễ hơn vì bóng không còn bị treo bổng nhiều như các đối thủ trước đó,” Slot chia sẻ sau trận. Phát biểu này như một lời “đá xoáy” nhắm tới Manchester United và Chelsea – hai đội gần đây đã đánh bại Liverpool bằng lối chơi bóng dài, trực diện. Điểm nhấn chiến thuật vì thế bộc lộ rõ: khi đối thủ không vượt tuyến sớm, Liverpool của Slot kiểm soát và bóp nghẹt được trung tuyến.

Tác động và bài test mang tên Brentford

Chiến thắng này giúp bầu không khí dịu lại, nhưng chưa đủ để tuyên bố “Liverpool đã trở lại”. Câu hỏi lớn là liệu cấu trúc 4-4-2 (hay biến thể 4-2-2-2) có bền vững tại Ngoại hạng Anh, phụ thuộc vào việc Ekitike và Wirtz duy trì phong độ, cùng khả năng Isak trở lại đúng nhịp. Brentford – đối thủ sắp tới với phong cách bóng dài, trực diện – mới là bài test đúng nghĩa cho những gì Slot đang xây dựng.

Liverpool thắng đậm, người hâm mộ được giải tỏa, còn Slot tạm có thêm thời gian để hoàn thiện phiên bản tiếp theo của đội bóng. Nhưng con đường từ một trận thắng 5-1 đến một bản sắc cạnh tranh dài hạn vẫn còn nhiều khúc cua – và Brentford sẽ cho biết đội bóng này đang đi đúng hướng hay chỉ vừa thoát khỏi cơn mơ ngắn hạn.