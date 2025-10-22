Liverpool bán Andy Robertson tháng 1, Atletico quan tâm Hợp đồng còn đến hè năm sau, Liverpool cân nhắc để đội phó Andy Robertson ra đi ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1 nhằm thu phí thay vì mất trắng. Milos Kerkez được chuẩn bị như phương án dài hạn, trong khi Atletico Madrid bày tỏ sự quan tâm.

Trên hành lang trái vốn từng là biểu tượng của một Liverpool giàu năng lượng, một chương mới đang mở ra. Theo nhiều nguồn tin, đội chủ sân Anfield sẵn sàng “mở cửa” cho Andy Robertson rời đi ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1, trong bối cảnh hợp đồng của đội phó chỉ còn hiệu lực tới mùa hè năm sau và vị trí đá chính đã chuyển giao cho Milos Kerkez.

Andrew Robertson chỉ còn hợp đồng với Liverpool đến mùa hè năm sau

Diễn biến và bối cảnh chuyển nhượng

Gia nhập từ Hull City năm 2017, Robertson đã là trụ cột của những mùa giải thành công tại Anfield. Nhưng ở hiện tại, cán cân đã đổi. Liverpool chiêu mộ Kerkez với mức phí lớn để làm phương án kế cận dài hạn ở hậu vệ trái. Trong khi đó, hợp đồng của Robertson sẽ đáo hạn vào mùa hè năm sau, khiến ban lãnh đạo cân nhắc phương án thanh lý hợp lý ngay tháng 1 để không mất trắng.

Atletico Madrid được cho là đã bày tỏ sự quan tâm, xem Robertson là lời giải kinh nghiệm cho vị trí hậu vệ trái còn thiếu ổn định. Về phía cầu thủ 30 tuổi, anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao nhưng ý thức rõ thách thức cạnh tranh ngày càng lớn.

Liverpool muốn thu về phí chuyển nhượng thay vì để Robertson ra đi tự do

Góc chiến thuật: vì sao Kerkez được ưu tiên?

Dưới thời HLV Arne Slot, Liverpool theo đuổi lối chơi pressing nhanh và tấn công biên mạnh mẽ. Trong cấu trúc ấy, hậu vệ trái phải đảm nhận cường độ di chuyển cao, tham gia luân chuyển bóng sớm ở nửa không gian và sẵn sàng dâng cao tạo chiều rộng tấn công, đồng thời thu hồi mạnh mẽ khi chuyển trạng thái.

Kerkez, trẻ trung và phù hợp với nhịp độ thi đấu mà Slot kỳ vọng, được xây dựng như mảnh ghép dài hạn. Robertson vẫn sở hữu kinh nghiệm và phẩm chất thủ lĩnh (đội phó), nhưng dấu hiệu chuyển giao là rõ ràng: suất đá chính hiện thuộc về Kerkez, còn Liverpool tối ưu hoá nhân sự và tài chính cho kế hoạch nhiều mùa.

Thống kê và mốc chính

Mục Thông tin Năm gia nhập 2017 (từ Hull City) Thời hạn hợp đồng Đến mùa hè năm sau Cửa sổ chuyển nhượng Tháng 1 (Liverpool sẵn sàng lắng nghe đề nghị) Đội bóng quan tâm Atletico Madrid Phương án kế cận Milos Kerkez (chiêu mộ với mức phí lớn) Vai trò hiện tại Đội phó Liverpool; không còn lựa chọn xuất phát thường xuyên

Phản ứng và tác động dài hạn

Liverpool chưa chốt gia hạn với Robertson. Quyết định trong những tuần tới sẽ định hình tương lai của một trong những hậu vệ trái xuất sắc của kỷ nguyên gần đây tại Anfield. Với CLB, động thái “bán trong tháng 1” giúp giải phóng quỹ lương, thu về phí chuyển nhượng và gửi thông điệp rõ ràng về quá trình chuyển giao thế hệ ở cánh trái.

Về phía Robertson, một thương vụ thành công trong tháng 1 có thể mở ra cơ hội trở lại vai trò đá chính tại môi trường phù hợp hơn, đồng thời tiếp tục đóng góp kinh nghiệm cho đội bóng mới. Còn với Liverpool, việc đặt niềm tin vào Kerkez là bước đi chiến lược để củng cố cấu trúc pressing và sức bật biên đúng với triết lý của Arne Slot.