Liverpool nhắm Antoine Semenyo thay Salah ở kỳ đông Phong độ sa sút của Mohamed Salah (3 bàn/11 trận) khiến Liverpool tăng tốc theo đuổi Antoine Semenyo, tác giả 6 bàn/8 trận Ngoại hạng Anh 2025-26; rào cản là 75 triệu bảng.

Khoảnh khắc Mohamed Salah đối mặt Senne Lammens rồi bỏ lỡ cơ hội ở hiệp hai trước MU như điểm nút tâm lý tại Anfield. Từ khởi đầu kém sắc ấy, với chỉ 3 bàn sau 11 trận trên mọi đấu trường, Liverpool buộc phải hành động: Antoine Semenyo nổi lên là mục tiêu số 1 cho kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Semenyo trong tầm ngắm Liverpool - Ảnh: SunSport

Điểm nút và bước ngoặt

Salah, 33 tuổi, đã gia hạn đến tháng 6/2027 hồi đầu năm nhưng chuỗi màn trình diễn thiếu hiệu quả gần đây khiến lãnh đạo The Kop tăng tốc kế hoạch kế nhiệm. Trận gặp MU cuối tuần qua, ngôi sao người Ai Cập tiếp tục mờ nhạt, bỏ lỡ thời cơ ngon ăn ở hiệp hai. Trong bối cảnh cần nguồn lực tấn công mới, Liverpool chuyển hướng rõ rệt sang Semenyo.

Thương vụ Semenyo: giá, hợp đồng và cạnh tranh

Semenyo là trụ cột Bournemouth và đã ghi 6 bàn sau 8 trận tại Ngoại hạng Anh 2025-26. Hồi hè, MU và Tottenham từng tiếp cận nhưng không đạt mức yêu cầu 75 triệu bảng từ sân Vitality. Tháng 7 vừa qua, tiền đạo cánh người Ghana ký thêm 5 năm, kèm điều khoản giải phóng không được tiết lộ—một chi tiết có thể làm phức tạp các đàm phán giữa mùa.

Về mặt quan hệ, Liverpool duy trì kênh kết nối với Bournemouth sau thương vụ Milos Kerkez, và giám đốc thể thao Richard Hughes từng làm việc ở đội bóng bờ biển phía nam. Dẫu vậy, để thuyết phục Bournemouth nhượng lại một mắt xích quan trọng ngay tháng Giêng, Liverpool nhiều khả năng phải đưa ra đề nghị rất hấp dẫn về tài chính.

Góc chiến thuật: vì sao Liverpool ngắm Semenyo

Bài toán kế thừa Salah không chỉ là số bàn thắng mà còn là năng lực gánh vác biên phải và tạo khác biệt ở tốc độ cao. Semenyo—một tiền đạo cánh—mang tới phương án làm mới cấu trúc tấn công hành lang, giúp Liverpool có thêm đòn đánh trực diện từ biên và chiều sâu trên hàng công. Ở tầm nhìn dài hạn, đây là bước chuẩn bị nhằm phân bổ lại vai trò ghi bàn và tạo cơ hội vốn phụ thuộc lớn vào Salah trong nhiều mùa.

Con số biết nói

Hạng mục Số liệu Salah 2025-26 (mọi đấu trường) 3 bàn/11 trận Trận gặp MU (hiệp hai) Bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Senne Lammens Semenyo tại Ngoại hạng Anh 2025-26 6 bàn/8 trận Giá Bournemouth yêu cầu 75 triệu bảng Hợp đồng Salah Đến 06/2027 Hợp đồng Semenyo Gia hạn 5 năm hồi tháng 7; điều khoản giải phóng không tiết lộ Quan tâm hồi hè MU, Tottenham (không đạt mức giá) Kênh liên hệ Milos Kerkez mới gia nhập từ Bournemouth; Richard Hughes từng làm việc tại đây

Triển vọng và tác động

Nếu hoàn tất, thương vụ Semenyo sẽ đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tái cấu trúc hàng công Liverpool giữa mùa, đồng thời đặt nền cho quá trình chuyển giao vai trò ở biên phải. Nhưng với rào cản 75 triệu bảng và hợp đồng dài hạn phía Bournemouth, đây sẽ là bài toán đòi hỏi quyết tâm tài chính lẫn thời điểm thích hợp từ The Kop.