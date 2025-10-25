Liverpool nhắm Rodrygo thay Salah, giá 85 triệu euro Phong độ Salah sa sút (3 bàn, 3 kiến tạo/12 trận) khiến Liverpool tìm phương án kế vị. Rodrygo (24 tuổi) là mục tiêu lớn, Real được cho sẵn sàng bán ở mức 85 triệu euro.

Liverpool đang cân nhắc Rodrygo như lời giải thay thế Mohamed Salah trong bối cảnh ngôi sao Ai Cập chững lại đầu mùa 2025/2026. Theo E-Noticies, cầu thủ người Brazil là một trong những tham vọng lớn nhất của đội chủ sân Anfield, nhưng thương vụ này đi kèm bài toán vị trí và mức phí 85 triệu euro.

Diễn biến chính: từ quyết định để Salah dự bị đến mục tiêu Rodrygo

Salah vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2027 và mùa trước đạt hiệu suất cao với 34 bàn cùng 23 kiến tạo, góp phần giúp Liverpool bảo vệ chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, mùa này anh mới có 3 bàn và 3 kiến tạo sau 12 trận trên mọi đấu trường. Trong chiến thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt tại Champions League, HLV Arne Slot thậm chí để Salah ngồi ngoài.

Trong bối cảnh đó, Liverpool mở rộng danh sách mục tiêu cho vị trí kế vị và Rodrygo nổi lên như lựa chọn hàng đầu. Cầu thủ 24 tuổi được E-Noticies cho biết đang suy giảm vị thế trong đội hình của HLV Xabi Alonso, và Real Madrid sẵn sàng lắng nghe đề nghị khoảng 85 triệu euro. Kể từ khi gia nhập năm 2019, Rodrygo đã giành 3 La Liga và 2 Champions League. Anh cũng thu hút sự quan tâm của nhiều CLB Ngoại hạng Anh.

Siêu sao người Brazil được rất nhiều CLB Ngoại hạng Anh quan tâm. (Ảnh: Goal)

Phân tích chiến thuật: nút thắt là vị trí cánh

Ưa thích cánh trái, trong khi Liverpool cần cánh phải

ESPN từng đưa tin Rodrygo thích đá cánh trái hơn cánh phải. Nguồn tin này cho biết đại diện của cầu thủ Brazil đã gặp Chủ tịch Florentino Pérez để bày tỏ sự không hài lòng liên quan tới vị trí thi đấu. Mùa này, HLV Xabi Alonso cũng chủ yếu bố trí Rodrygo ở cánh trái.

Ở chiều ngược lại, Salah vẫn là mũi công bên cánh phải tại Liverpool. Việc thuyết phục Rodrygo đổi cánh sẽ là thử thách lớn nếu Lữ đoàn đỏ muốn anh trở thành người kế nhiệm trực diện cho vai trò của Salah.

Lập trường của cầu thủ và rủi ro triển khai

Chia sẻ với Marca, Rodrygo khẳng định: “Tôi muốn ở lại Real Madrid và sẽ không rời đi trừ khi CLB quyết định bán tôi.” Quan điểm này khiến mọi cuộc đàm phán tiềm năng phụ thuộc đáng kể vào thái độ của Real Madrid đối với tương lai của cầu thủ 24 tuổi.

Liệu Liverpool có thể kích hoạt thương vụ bom tấn này thành công? (Ảnh: CFD-Oficial)

Thống kê và dữ kiện quan trọng

Chỉ số/Dữ kiện Giá trị Hiệu suất Salah (mùa trước) 34 bàn, 23 kiến tạo Thành tích Salah (mùa này) 3 bàn, 3 kiến tạo/12 trận Trận Salah dự bị Liverpool 5-1 Eintracht Frankfurt (Champions League) Mục tiêu chuyển nhượng Rodrygo (24 tuổi) Phí được cho là Real chấp nhận 85 triệu euro (theo E-Noticies) Danh hiệu của Rodrygo cùng Real 3 La Liga, 2 Champions League Vị trí ưa thích của Rodrygo Cánh trái (theo ESPN) Vai trò hiện tại của Salah Cánh phải ở Liverpool Hợp đồng Salah Có thời hạn đến năm 2027

Nguồn thông tin: E-Noticies, ESPN, Marca.

Phản ứng và bối cảnh

Việc Salah bị đẩy lên ghế dự bị trong chiến thắng 5-1 cho thấy HLV Arne Slot sẵn sàng đưa ra những điều chỉnh cứng rắn nhằm tối ưu hoá phong độ toàn đội. Dù vậy, đây chưa phải tín hiệu cho một sự thay đổi lập tức, khi hợp đồng của Salah còn dài và vị thế của anh tại Anfield vẫn rất lớn.

Ở phía Rodrygo, lập trường chỉ rời Real nếu CLB quyết định bán khiến mọi thứ xoay quanh đánh giá nội bộ tại Bernabéu. Liverpool, trong trường hợp theo đuổi, sẽ phải vừa thuyết phục Real Madrid về mức phí, vừa thuyết phục cầu thủ về vai trò có thể khác với sở trường cánh trái.

Tác động và triển vọng

Liverpool đang đứng trước hai câu hỏi lớn: mức độ phù hợp vị trí và giá trị chuyển nhượng. Nếu mục tiêu là người kế vị trực tiếp ở cánh phải, rào cản lớn nhất nằm ở việc Rodrygo ưa thích cánh trái. Nếu mục tiêu là tăng cường chất lượng hàng công, mức phí 85 triệu euro đòi hỏi một kế hoạch sử dụng rõ ràng để tối đa hoá giá trị.

Với việc Salah gia hạn tới năm 2027 và vẫn là biểu tượng trên hàng công, Liverpool nhiều khả năng tiếp cận vấn đề theo hướng từng bước: duy trì sự cạnh tranh nội bộ, đánh giá phong độ theo thời gian và chỉ kích hoạt “bom tấn” khi bài toán vị trí – lẫn sự đồng thuận từ Real Madrid và cầu thủ – được giải quyết.