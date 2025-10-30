Liverpool thua 0-3 Crystal Palace, HLV Arne Slot lung lay Thất bại 0-3 ở League Cup khiến Liverpool thua trận thứ 6 từ 27/9, lần đầu từ 2/1934 nhận thua cách biệt 3 bàn và không ghi bàn tại Anfield; Slot đối mặt áp lực.

Không phải một cú sảy chân đơn lẻ. Trận thua 0-3 trước Crystal Palace ngay tại Anfield ở League Cup 2025/26 là tiếng chuông báo động cho một Liverpool đang rơi tự do: 6 thất bại trên mọi đấu trường kể từ 27/9, nhiều hơn bất kỳ đội nào ở 5 giải hàng đầu châu Âu. Và tệ hơn, đây là lần đầu tiên từ tháng 2/1934, Liverpool thua cách biệt 3 bàn và không ghi nổi bàn nào trong một trận cúp quốc nội trên sân nhà.

Liverpool có trận đấu thảm họa trên sân nhà. Ảnh: PA

Thống kê lạnh lùng và cú sốc lịch sử tại Anfield

Sự chênh lệch thể hiện rõ ràng trên bảng thống kê: Liverpool chỉ có 1 cú sút trúng đích, trong khi Crystal Palace có 9. Ở một sân đấu vốn là pháo đài, con số ấy phơi bày khoảng trống lớn giữa ý đồ và thực thi, giữa kỳ vọng và thực tế.

Chỉ số Giá trị Tỷ số Liverpool 0-3 Crystal Palace (League Cup 2025/26) Sút trúng đích Liverpool 1 - 9 Crystal Palace Chuỗi thua từ 27/9 6 trận trên mọi đấu trường Kỷ lục buồn tại Anfield Lần đầu từ 2/1934 thua cách biệt 3 bàn và không ghi bàn ở cúp nội Đối đầu Crystal Palace mùa này 3 thất bại (tính cả luân lưu)

Quyết định xoay tua của Arne Slot và hệ quả

Arne Slot tung đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị, một quyết định mạo hiểm trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc với Aston Villa, Real Madrid và Man City ở phía trước. “Tôi chưa thay đổi suy nghĩ của mình sau trận đấu”, Slot nói, nhấn mạnh rằng ngay cả khi có các trụ cột, Liverpool cũng đã “vật lộn để tìm kiếm kết quả trước Crystal Palace” ở lần gặp trước.

So sánh với đối thủ trực tiếp ở đỉnh cao, Slot nói: “Tôi đã xem đội hình xuất phát của Man City, không có cầu thủ đá chính nào từ cuối tuần, nhưng vẫn như đội hình tốt nhất của họ”. Ông bổ sung: “Sau khi tôi thực hiện hai sự thay đổi, chúng tôi có 6 cầu thủ tuổi teen trên sân”. Những phát biểu ấy phơi bày sự căng kéo giữa quản trị nhân sự và yêu cầu cạnh tranh, nhất là khi Liverpool vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa hè được mô tả là kỷ lục.

Áp lực vì thế là có thật. “Mọi trận đấu tại Liverpool đều là phải thắng... Nếu bạn đang trong chuỗi kết quả như thế này... áp lực là có thật”, Slot thừa nhận. Trận thua khiến Liverpool bị loại khỏi cúp, nhưng quan trọng hơn là đẩy chiếc ghế HLV vào vùng giông bão.

Sau chuỗi thống kê kinh hoàng, Slot có nguy cơ mất việc. Ảnh: PA

Crystal Palace trở thành “kỵ giơ” của mùa giải

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Liverpool trước Crystal Palace trong mùa giải, tính cả luân lưu: thua ở Siêu cúp Anh (2-2; luân lưu 2-3), thua tại Ngoại hạng Anh (1-2) và nay là 0-3 ở League Cup. Crystal Palace không chỉ phòng ngự chắc mà còn trừng phạt hiệu quả, thể hiện qua chênh lệch 1-9 về số cú sút trúng đích ngay tại Anfield.

Trong bức tranh ấy, Ismaila Sar nổi bật với 4 bàn trong 3 số 7 bàn của Crystal Palace. Trên mạng xã hội, nhiều người đùa rằng tuyển thủ Senegal sẽ giành Quả bóng vàng nếu trận nào cũng gặp Liverpool – một câu nói vui phản chiếu sự bế tắc thực tế của The Kop.

Liverpool lại thua bẽ bàng trước Crystal Palace

Tác động và con đường phía trước

Thất bại 0-3 không chỉ lấy đi tấm vé vào tứ kết League Cup, mà còn xói mòn niềm tin trước chặng đấu khắc nghiệt. Lịch thi đấu với Aston Villa, Real Madrid và Man City sẽ kiểm tra năng lực ứng biến của Slot: giữ niềm tin vào những cầu thủ trẻ hay lập tức phục hồi hệ thống bằng các trụ cột. Khi chuỗi 6 trận thua đã được ghi nhận, mỗi quyết định giờ đây đều sẽ bị soi dưới lăng kính kết quả.

Bối cảnh vòng 4 cúp Liên đoàn Anh