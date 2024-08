Thể thao Lộ diện đối thủ cực 'khủng' của đội tuyển Việt Nam ở tháng 9; Mỹ giành Huy chương Vàng bóng đá nữ Olympic Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với một đội bóng mạnh vào tháng 9; Tuyển thể hình Việt Nam giành 6 ngôi vô địch châu Á; Mỹ giành Huy chương Vàng bóng đá nữ Olympic... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Lộ diện đối thủ cực "khủng" của đội tuyển Việt Nam ở tháng 9

Tờ Sport Express (Nga) đã tiết lộ đội nhà sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 9 trên sân Thống Nhất.

Cách đây không lâu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiết lộ rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu cùng với Thái Lan và một đối thủ nữa (Nga hoặc Panama) ở giải Tam hùng diễn ra trên sân Thống Nhất trong dịp FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch FIFA) vào tháng 9.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan và Nga ở tháng 9. Đây là hai đối thủ chất lượng với đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam đã lộ diện. Đó chính là đội tuyển Nga. Thông tin trên đã được tờ Sport Express (Nga) xác nhận rằng đội nhà sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong tháng 9.

Tờ báo của Nga viết: "Đội tuyển Nga sẽ thi đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan trong tháng 9. Cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân Thống Nhất (Việt Nam) ở giải giao hữu Tam hùng".

Tờ Sport Express cũng tiết lộ có nhiều đội bóng đã gửi lời đề nghị đá giao hữu với đội tuyển Nga trong dịp FIFA Days. Ngoài đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Indonesia hay Triều Tiên đều muốn đá giao hữu với "Những chú gấu".

Dù bị FIFA và UEFA cấm thi đấu các giải đấu quốc tế từ năm 2022 nhưng đội tuyển Nga vẫn được xem là đối thủ mạnh so với các đội bóng ở châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Đây được xem là "quân xanh" chất lượng với đội tuyển Việt Nam.

Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với một trong hai đội bóng khách mời (Nga hoặc Panama) vào ngày 4/9. Sau đó, chúng ta đối đầu với Thái Lan vào ngày 10/9.

Tuyển thể hình Việt Nam giành 6 ngôi vô địch châu Á

Cử lực lượng tham dự đấu trường châu lục đông nhất từ trước tới nay, tuyển thể hình Việt Nam qua hai ngày thi đấu tại Indonesia đã kịp mang về 6 ngôi vô địch thể hình châu Á.

Các tấm Huy chương Vàng mà các lực sĩ Việt Nam giành được thuộc về: Trương Hoàng Long (trẻ thể hình, trên 75kg); Hồ Công Hoải Long (thể hình, hạng 55kg); Nguyễn Thị Kim Dung (fitness nữ, chiều cao đến 1,65m); Nguyễn Thị Kim Cương (fitness nữ, chiều cao trên 1,65m); Châu Nguyên Kha (fitness nam, chiều cao đến 1,70m) và Trương Quốc Long (thể hình cổ điển nam, chiều cao đến 1,67m).

Hồ Công Hoải Long (giữa) giành HCV thể hình nam hạng 55kg.

Hiện tuyển Việt Nam đang nằm trong tốp các đoàn dẫn đầu giải với 6 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.

Trong ngày thi đấu cuối (11/8), các lực sĩ Việt Nam còn tranh tài ở 4 nội dung và nhiều khả năng giành thêm ít nhất 1 huy chương vàng để vươn lên dẫn đầu giải.

Giải Vô địch thể hình và fitness châu Á 2024 diễn ra từ ngày 6 đến 12/8 tại đảo Batam, Indonesia. Hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cử trên 200 lực sĩ đến tranh tài.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Philippines tại SEA V.League 2024

Chiều 10/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội tuyển Philippines ở lượt trận 2 chặng 2 SEA V.League 2024.

Ở set đấu đầu tiên, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tuấn Kiệt đã để Bích Tuyền ở đội hình thi đấu chính. Ngay lập tức, đối chuyền mang áo số 10 cho thấy sự lợi hại trong những pha dứt điểm trên lưới. Lợi thế dẫn trước sớm được tạo ra, giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu thoải mái và có được thắng lợi cách biệt 25-16 trong set mở màn.

Bước sang set 2, các cầu thủ Philippines thi đấu khởi sắc hơn. Họ sử dụng những miếng đánh chiến thuật đồng bộ, khai thác triệt để khả năng phòng thủ bước 1 của đội tuyển Việt Nam. Đã có thời điểm Philippines vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Bích Tuyền vẫn biết cách giải quyết khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam ở những điểm số quyết định và kết thúc hiệp đấu với tỷ số 25-20, mang về lợi thế dẫn trước 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Philippines, hẹn Thái Lan tranh vô địch SEA V.League 2024.

Ở set 3, Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Trinh thay phiên nhau ghi điểm, đưa tuyển nữ Việt Nam vượt lên. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vấp phải sự chống trả quyết liệt đến từ đội Philippines. Các tay đập phía Philippines là Rodina và De Guzman phối hợp ăn ý để mang về những điểm số quan trọng.

Những phút cuối trận, Nguyễn Thị Trinh cho thấy khả năng phòng ngự ấn tượng trên lưới. Những pha dứt điểm của đội bạn đều không thể qua tay chắn của cầu thủ người Đắk Lắk này và ấn định chiến thắng 25-22 cho tuyển Việt Nam.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Philippines, qua đó hoàn toàn tự tin bước vào lượt trận thứ ba gặp Thái Lan vào 18h ngày nay (11/8).

Man City giành Siêu Cúp Anh 2024

Ở trận so tài tại Wembley, ngay cả khi tung ra nhiều cầu thủ trẻ, lối chơi của Man City không hề thay đổi. Họ vẫn tự tin phối hợp, di chuyển rất linh hoạt. Tốc độ cùng sự khéo léo của bộ đôi Oscar Bobb – Doku khiến cho hàng thủ MU gặp vô số khó khăn. Đặc biệt là cánh trái do Lisandro Martinez án ngữ. Do phải đá ở vị trí không quen thuộc, Lisandro Martinez đã chơi không quá ấn tượng. Phút 24, anh có pha chuyền bóng cẩu thả, tạo điều kiện cho McAtee cứa lòng kỹ thuật về góc xa. Rất may cho MU khi cột dọc đã cứu thua cho đội đương kim vô địch FA Cup.

Với MU, pha bóng đáng chú ý nhất mà họ tạo được đến ở phút 36 khi Casemiro chuyền bóng thuận lợi sang cánh trái cho Rashford nhưng cú cứa lòng kỹ thuật của cầu thủ này đưa bóng đi thẳng ra ngoài. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.

Sang hiệp 2, Man City dồn ép đối thủ từ ở trung lộ lẫn 2 biên nhưng hiệu quả không như mong đợi. Nguyên nhân có thể đến từ việc Man City thiếu vắng những ngôi sao hàng đầu ở trận này còn hàng thủ MU thi đấu khá tập trung.

Niềm vui của Man City khi thắng MU trên chấm luân lưu.

Phút 54 trong pha thoát xuống tốt nơi cánh trái, Bruno Fernandes đã có cú cứa lòng hoàn hảo về góc xa khiến Ederson phải chôn chân. Đáng tiếc là bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Thời gian tiếp theo, cả hai đội đều cố gắng nhưng cả Ederson và Onana đều không phải làm việc quá vất vả.

Mãi tới phút 82, thế quân bình trận đấu mới bị phá vỡ. Xuất phát từ pha vẩy bóng sang cánh phải của Bruno Fernandes, Garnacho tự tin đi bóng trước vòng vây hậu vệ Man City trước khi sút chìm về góc gần và 1-0 cho MU. Tưởng như chiến thắng thuộc về MU thì 7 phút sau, khoảnh khắc tỏa sáng của Bernardo Silva đã quân bình tỷ số 1-1 cho Man City, qua đó đưa 2 đội vào loạt sút luân lưu.

Dù cho Bernardo Silva sút hỏng ở ngay lượt đầu tiên nhưng bằng bản lĩnh, sự chính xác kèm theo may mắn khi Sancho và Evans của MU không hoàn thành nhiệm vụ, Man City đã giành thắng lợi 7-6 để đăng quang tại Community Shield.

Mỹ giành Huy chương Vàng bóng đá nữ Olympic

Trên sân Parc des Princes (Paris, Pháp) tối 10/8, cả Mỹ và Brazil đều nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Hai đội đều tạo ra những cơ hội rõ rệt, nhưng sự vội vàng của các chân sút khiến không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 1.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 58 khi từ đường chọc khe ở giữa sân của Lindsey Horan, Swanson Mallory thoát xuống đánh bại thủ môn Lorena, mở tỷ số trận đấu. Nỗ lực của Brazil ở cuối trận không giúp họ có thể kiếm được bàn gỡ hòa.

Đánh bại Brazil 1-0, tuyển nữ Mỹ giành tấm huy chương vàng bóng đá nữ Olympic Paris 2024 đầy xứng đáng sau một giải đấu chơi xuất sắc. Đây là lần thứ 5 bóng đá nữ Mỹ giành huy chương vàng ở Thế vận hội.

Đội tuyển nữ Mỹ (trái) đánh bại Brazil và giành tấm HCV Olympic Paris 2024.

Tuyển nữ Brazil lần thứ ba giành huy chương bạc Olympic và họ chưa thể một lần bước lên đỉnh cao nhất tại Thế vận hội. Ở Olympic 2004 và 2008, tuyển nữ Brazil đều thua Mỹ ở chung kết. Ở trận đấu ngày hôm qua, Đức thắng Tây Ban Nha 1-0 để giành huy chương đồng bóng đá nữ Olympic 2024.