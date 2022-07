Lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ – Kỳ 1: Phòng hộ bằng dứa, sắn và mía

Năm 2016, sau khi phát hiện trang trại chăn nuôi này, Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đã lập biên bản đồng thời gửi hàng loạt công văn đến các cơ quan có thẩm quyền để xử phạt. Không lâu sau, ông Toàn bị UBND huyện Quỳnh Lưu phạt 15 triệu đồng vì xây dựng trái phép. Tuy nhiên, ông Toàn sau đó vẫn không tháo dỡ công trình mà còn xây dựng thêm trước sự bất lực của Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An. Theo ghi nhận của phóng viên, sau 6 năm, đã có rất nhiều cuộc họp, rất nhiều công văn được ban hành liên quan đến trại lợn của ông Toàn nhưng đến nay, trang trại này vẫn chăn nuôi bình thường.

Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An cũng thừa nhận, nhiều trang trại quy mô lớn, kiên cố được xây dựng trái phép trong rừng phòng hộ. Ngoài nhà ở của người dân còn có nhà xưởng, lò than, lò gạch… Cụ thể, tại địa bàn thị xã Hoàng Mai, có 16 trang trại, 1 lò than, 1 nhà xưởng và 1 lò gạch quy mô lớn xây dựng trong rừng phòng hộ. Còn tại huyện Quỳnh Lưu, có 19 trang trại lớn nhỏ xây dựng trong rừng phòng hộ. Gọi là những trang trại, những ngôi nhà xây dựng trong rừng phòng hộ, nhưng trên thực tế, hầu hết ở những khu vực này hiện nay đều không có rừng. Xung quanh đó phần lớn là những cánh đồng dứa, mía mà người dân canh tác lâu nay.

Tại xã Quỳnh Tân, không chỉ có ông Toàn, ông Cần mà có tới gần nửa thôn 4 với khoảng 70 hộ dân hiện đang lọt thỏm giữa rừng phòng hộ. Còn tại xã Tân Thắng, ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã cho biết, qua kiểm tra trên địa bàn phát hiện 5 lán trại xây dựng trên đất rừng phòng hộ. Trong số này, có 1 lán trại xây dựng năm 2007 đã được chính quyền yêu cầu tháo dỡ. 4 lán trại còn lại là xây dựng trước thời điểm Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An được thành lập nên chính quyền chỉ có thể yêu cầu người dân không xây dựng mới.