Lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ – Kỳ cuối: Loay hoay tìm giải pháp

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Trần Văn Sơn – Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An thừa nhận, tình trạng người dân tự ý ồ ạt khai thác rừng rồi lại tự trồng mới trên đất rừng phòng hộ. Ngoài ra, trong rừng phòng hộ cũng có nhiều công trình trái phép tồn tại. Tuy nhiên, theo ông Sơn để xảy ra những việc này đều do sai lầm của lịch sử để lại.