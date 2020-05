Lo lắng nạn 'bảo kê' khi mùa gặt đến

Nhóm bảo kê máy gặt do Trần Văn Mạnh cầm đầu trên địa bàn xã Thanh Long (Thanh Chương). Ảnh tư liệu Quỳnh Trang

Với hành vi tương tự, tháng 6/2018, Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Sỹ (SN 1986, trú tại xóm Mới, xã Thanh Nho) và Nguyễn Hùng Cường (SN 1975, trú tại xóm 7, xã Cát Văn) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là tiếp cận những chủ máy gặt từ nơi khác đến rồi đe dọa, uy hiếp. Nhiều chủ máy gặt vì muốn yên ổn làm ăn nên đã “cống nộp” cho Cường và Sỹ số tiền mà nhóm này yêu cầu là 2 triệu đồng/máy.

Vụ việc sau đó đã được Công an huyện Thanh Chương xác minh làm rõ. Ngày 6/5/2019, Ban chuyên án đã bắt quả tang 3 đối tượng là Trần Văn Mạnh (SN 1982), Phạm Công Bảo (SN 1987) cùng trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương và Nguyễn Bá Sự (SN 1992), trú tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Thu giữ 4 khẩu súng tự chế, 3 mã tấu và 1 triệu đồng tiền mặt.

Mặc dù không có số liệu thống kê đầy đủ, song tính từ năm 2016 đến nay, hầu như năm nào trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng xuất hiện những vụ việc liên quan đến bảo kê máy gặt. Trong đó, các địa phương đã xảy ra tình trạng này có thể kể đến như Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành... Cơ quan điều tra tại các địa phương nhận định đây là loại tội phạm mới ở nông thôn. Chúng hoạt động theo nhóm, chủ yếu là do các thanh niên lêu lổng đứng ra “bảo kê”, “bảo lãnh” cho các chủ máy gặt làm ăn và “thu phí”. Hành động của nhóm đối tượng này rất táo tợn, có đối tượng còn sử dụng cả hung khí...

Những hành vi bảo kê máy gặt vào vụ mùa đã khiến người dân hoang mang, bức xúc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Tại huyện Yên Thành, vựa lúa lớn nhất của tỉnh, cũng từng là mảnh đất “màu mỡ” cho các đối tượng bảo kê máy gặt hoạt động. Trong đó, nổi lên vụ việc Công an huyện Yên Thành đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng cùng trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành về hành vi hủy hoại tài sản. Dưới sự chỉ đạo và cầm đầu của Đào Quang Trí (SN 1982), nhóm đối tượng này đã “dàn xếp” để đưa máy gặt lúa về Yên Thành hoạt động, hưởng “hoa hồng”. Những chủ máy gặt nào không nghe theo sự sắp xếp này và không nộp tiền sẽ bị chúng đe dọa, thậm chí đánh đập. Trong số này có ông Phan Bá Thận, trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Vì ông Thận kiên quyết không nộp tiền hoa hồng nên vào đêm 2/9/2017, khi đang gửi nhờ máy gặt tại nhà người quen, Trí đã chỉ đạo đàn em đốt, phá máy của ông Thận để ông này hết đường mưu sinh.

Theo đó, các đối tượng thường ép buộc người dân phải thuê máy gặt mà chúng đã nhận “bảo kê” với giá cao, nếu không đồng ý thì chúng sẽ không cho gặt hoặc giữ lại lúa đã thu hoạch. Đối với chủ máy gặt ở ngoài địa bàn, nếu muốn hoạt động phải nộp tiền tính trên đầu sào. Về nguyên nhân khiến cho tình trạng bảo kê máy gặt vẫn diễn ra. Một mặt là do lợi nhuận thu được khá cao, vì vậy, các chủ máy gặt thường có tư tưởng “tặc lưỡi”, thôi nộp cho xong còn yên ổn làm ăn. Thời vụ chỉ có khoảng 3 tuần, thu được hàng chục triệu đồng, bỏ ra mấy triệu thì cũng có thể chấp nhận được. Mặc khác, để xảy ra tình trạng như trên, còn do chính quyền một số địa phương chưa quan tâm giải quyết, xử lý một cách rốt ráo.

Việc bảo kê máy gặt ở nhiều địa phương không chỉ gây bất ổn an ninh nông thôn mà còn kéo theo việc các chủ máy gặt “thổi” giá lên cao để lấy thu bù chi, ở đây là chi tiền bảo kê. Và xét cho cùng, nạn nhân đích thực của nạn “bảo kê” máy gặt là những người nông dân. Ông T.V.T, trú ở xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương cho biết: Bình quân một sào lúa gặt ở ruộng cạn, công gặt chỉ khoảng 120 đến 140 nghìn đồng. Nhưng, khi bị các đối tượng bảo kê bắt đóng tiền, các chủ máy buộc phải thu thêm 20 hoặc 30 nghìn đồng một sào.

Trước tình trạng “bảo kê” máy gặt hoành hành, hiện một số địa phương đã triển khai những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Ngoài một số hợp tác xã trên địa bàn hiện đã đầu tư máy để gặt cho hội viên như HTX Văn Thành, HTX Minh Thành thì để đảm bảo vấn đề an ninh trong thu hoạch lúa, trước thời điểm mùa vụ, UBND huyện đã ban hành văn bản giao trách nhiệm cho các địa phương, các HTX nông nghiệp liên hệ các chủ máy để tổ chức gặt. Theo đó, trên cơ sở diện tích lúa cụ thể, các địa phương, HTX tổ chức ký hợp đồng với các chủ máy theo địa điểm thu hoạch cụ thể, giá cả phù hợp, thu hoạch hết diện tích, không để tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các chủ máy với nhau. Cùng với đó, công an huyện tăng cường cử cán bộ giám sát địa bàn, phối hợp với công an các xã, thị trấn, nắm bắt tình hình, nếu phát hiện hiện tượng “bảo kê” trong việc thu hoạch lúa, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.