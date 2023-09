Loại cây cảnh được ví như 'nhân sâm của người nghèo'

(Baonghean.vn) - Trong ngày 18/9, Sở Y tế Nghệ An đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An và Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.