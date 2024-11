Xã hội Lời cảm tạ Vợ/mẹ/bà chúng tôi là bà Võ Thị Quế, sinh năm: 1948; Huy hiệu: 55 tuổi Đảng



Quê quán: xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Thường trú tại: số 1, ngõ 58, đường Đội Cung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đã từ trần vào hồi 2 giờ 20 phút ngày 23/11/2024 (tức ngày 23/10 năm Giáp Thìn ), hưởng thọ: 77 tuổi.



Gia đình xin chân thành cảm tạ:

- Đảng uỷ phường Đội Cung, Chi bộ khối 5, Ban cán sự xóm Trung Trường, xã Diễn Hoa; Đảng uỷ, lãnh đạo, công đoàn các cơ quan Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Cục Thuế Nghệ An, VNPT Hà Tĩnh, Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Tĩnh, Sở Y tế Nghệ An; Thị uỷ Thái Hòa; Chi cục Thuế thành phố Vinh; Hội cựu Giáo viên Tiểu học Hưng Hòa, Nhóm Niềm tin, Hội Cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể bà con thôn, xóm, khối phố, anh em họ hàng, thông gia nội ngoại, bạn bè thân hữu xa gần đã tới chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa bà Võ Thị Quế về nơi an nghỉ cuối cùng.



Trong lúc tang gia bối rối có gì sơ suất gia đình kính mong được lượng thứ.



T/M gia đình

Con trai: Đặng Thanh Hải