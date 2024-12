Xã hội Lời cảm tạ Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm... đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mẹ, bà, cụ của chúng tôi là Nguyễn Thị Tam, tên thường gọi là cụ Duyên, tạ thế vào ngày 22/12/2024, hưởng thọ 91 tuổi.



Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí: Phan Đình Trạc, Hồ Đức Phớc, Thái Thanh Quý, Nguyễn Đức Trung; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An; các huyện, thành, thị; các xã huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn; các gia đình thông gia, bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.



Xin cảm ơn Ban tang lễ xóm 1, xã Hưng Nghĩa đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang chu toàn, trang trọng.



Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong được sự cảm thông và lượng thứ.

________________

Thay mặt gia đình

Con trai trưởng: Nguyễn Xuân Đường