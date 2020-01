Lời chúc Tết của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã gửi lời chúc đến toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà; những người con Nghệ An đang sống xa quê; những người đang sống, làm việc tại Nghệ An đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

