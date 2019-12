Lời chúc Tết Dương lịch cực hay cho những ai thích sự mới lạ

Trước thềm năm mới, ngoài những bữa tiệc ấm cúng, đừng quên gửi những lời chúc ý nghĩa nhất đến người thân, bạn bè nhé! Để tăng thêm phần mới lạ, những lời chúc Tết Dương lịch bằng tiếng Anh dưới đây sẽ là một gợi ý cho bạn.

1. I wish in this new year God gives you:

12 months of happiness, 52 weeks of fun,

365 days of success, 8760 hours of good health,

52600 minutes of good luck,

31536000 seconds of joy… and that’s all!

Tạm dịch: Một năm đong đầy hạnh phúc,

12 tháng dài vui vẻ,

52 tuần hạnh phúc,

365 ngày thành công,

8760 giờ tràn đầy sức khỏe,

52600 phút may mắn,

3153600 giây thú vị… và đó là tất cả những gì tôi muốn chúc bạn!

2. When you are lonely, I wish you Love!

When you are down, I wish you Joy!

When you are troubled, I wish you Peace!

When things seem empty, I wish you Hope!

And I wish you too…

Have a Happy New Year 2020!

Tạm dịch: Khi bạn cô đơn, tôi mong tình yêu đến với bạn

Khi bạn vấp ngã, tôi mong niềm vui về

Khi bạn gặp trắc trở, tôi chúc bạn bình an

Khi mọi thứ dường như vô vọng, tôi cầu mong hy vọng sẽ tràn đầy

Và tôi cũng chúc bạn một năm mới vui vẻ!

Những lời chúc Tết Dương lịch 2020 bằng tiếng Anh hay sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng cho người thân dịp năm mới. 3. In this New Year, I wish you achieve all your goals in life, and get success at every step of life, enjoy a wonderful 2020.



Tạm dịch: Trong năm mới này tôi chúc bạn đạt được tất cả mục tiêu của mình trong cuộc sống, có được thành công trên mọi chặng đường, tận hưởng một năm 2020 tuyệt vời.

4. Wish you a year filled with great joy, peace and prosperity

Have a wonderful year ahead and…

Happy New Year!

Tạm dịch: Chúc bạn và gia đình năm mới đong đầy niềm vui, an lành hạnh phúc và thịnh vượng. Một năm mới thật tuyệt vời ở phía trước… Chúc mừng năm mới!