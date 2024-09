Sức khỏe Lợi ích ấn tượng khi ăn 1/3 quả bơ mỗi ngày Ăn một khẩu phần quả bơ hàng ngày có thể mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn, bao gồm làn da đẹp hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và giảm cân.

Người ta nói rằng ăn một quả táo mỗi ngày không cần phải gặp bác sĩ, nhưng có một loại trái cây khác có thể mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn khi đưa vào thực đơn hàng ngày của bạn. Đó là quả bơ.

Với gần 20 loại vitamin, khoáng chất và nhiều chất béo tốt, không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều nghiên cứu liên kết quả bơ với sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và sức khỏe làn da.

Vậy ăn bơ hàng ngày có thực sự tốt cho sức khỏe?

Thành phần dinh dưỡng của trái bơ

Theo Today, một khẩu phần bơ (1/3 quả vừa hoặc 50 gram) chứa 80 calo, 1gram chất đạm, 7gram chất béo, 4gram carbohydrate, 3gram chất xơ, 250 miligam kali, 15gram magie, 0,1mg vitamin B6, 1mg vitamin E, 4mg vitamin C, 11mcg vitamin K, 5mcg folate.

Một khẩu phần bơ có 6 gram chất béo không bão hòa. Đây là chất béo tốt cho sức khỏe.

Bơ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường

Theo một đánh giá có hệ thống gần đây, quả bơ rất tốt cho tim của bạn. Trong số các nghiên cứu được kiểm tra, 10 nghiên cứu đã thay thế bơ bằng các nguồn chất béo khác và 2 nghiên cứu đã bổ sung bơ vào chế độ ăn tiêu chuẩn của người tham gia.

Kết quả tổng thể cho thấy tiêu thụ bơ hai lần một ngày như một phần của chế độ ăn ít chất béo bão hòa và cholesterol có thể giúp giảm mức cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol xấu) trong máu. Một nghiên cứu quan sát khác trên 68.000 phụ nữ cho thấy ăn bơ nhiều hơn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn.

Nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng việc đưa bơ vào chế độ ăn uống của bạn có thể có tác động tích cực đến các rối loạn chuyển hóa và bệnh tiểu đường túyp 2.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên trên những người trưởng thành thừa cân cho thấy chỉ ăn nửa quả bơ vào bữa trưa sẽ làm tăng cảm giác no mà không ảnh hưởng tiêu cực đến lượng đường trong máu. Đây là lợi ích chính cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Nói cách khác, bơ có thể khiến bạn cảm thấy no mà không gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

Lương Y Phùng Tuấn Giang - Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, cho biết, một lý do khác khiến bơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư và tiểu đường là do các axit béo không bão hòa đơn. Chúng đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ chống lại bệnh mãn tính tốt vì khả năng giảm viêm.

Bên cạnh đó, theo TS Giang, với hàm lượng chất béo không bão hòa chiếm ưu thế cao đặc biệt là MUFA cùng với nhiều chất xơ, bơ rất có lợi với sức khỏe tim mạch. Đưa bơ vào chế độ ăn uống cân bằng giúp ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch do mức cholesterol thấp.

Nghiên cứu tổng hợp năm 2018 cho thấy chế độ ăn có bơ giúp gia tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt), có lợi cho tim mạch.

Bơ có tốt cho việc giảm cân không?

Vì bơ có lượng calo cao hơn các mặt hàng nông sản khác nên bạn có thể lo lắng rằng ăn chúng thường xuyên có thể dẫn đến tăng cân. Tin tốt là nghiên cứu thực sự chỉ ra điều ngược lại.

Một nghiên cứu trên 55.000 người cho thấy những người ăn bơ nhẹ cân hơn những người không thường xuyên ăn trái cây này. Sau khi theo dõi những người tham gia từ 4 đến 11 năm, các nhà nghiên cứu kết luận rằng những người tham gia tiêu thụ ít nhất 2 thìa bơ mỗi ngày có tỷ lệ thừa cân hoặc béo phì thấp nhất.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc thay thế carbohydrate trong bữa ăn truyền thống có nhiều carb bằng bơ sẽ góp phần mang lại cảm giác no. Điều này là do chất béo trong bơ là một phần giúp bạn no lâu hơn và thực sự có thể khiến bạn ăn ít hơn về tổng thể.

Theo TS Giang, bơ giúp giảm cân, cải thiện vóc dáng. Chế độ ăn ít carbohydrate và nhiều chất béo lành mạnh được biết là có tác dụng đẩy nhanh quá trình giảm cân. Vì vậy, nếu chúng ta đang muốn giảm cân, bơ là lựa chọn hợp lý.

Chất béo làm tăng cảm giác no và tăng kích thích tố giúp chúng ta ăn ít hơn, lâu bị đói, giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều, ăn vặt và nghiện đường. Đó là một lý do tại sao tăng axit béo không bão hòa đơn trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc quản lý cân nặng tốt hơn và cải thiện chỉ số BMI.

Vitamin E trong quả bơ tốt cho làn da của bạn

Nhiều nghiên cứu gần đây đang bắt đầu khám phá những lợi ích tiềm năng cho làn da của vitamin E trong quả bơ. Một nghiên cứu cho thấy ăn một quả bơ mỗi ngày trong 8 tuần giúp tăng độ đàn hồi và săn chắc cho da. Vì vậy, bơ có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho thói quen chăm sóc da của bạn.

Có hạn chế nào khi ăn bơ không?

Mặc dù bơ có những lợi ích ấn tượng nhưng điều quan trọng là phải ghi nhớ khẩu phần ăn. Ăn 1/3 trái bơ hàng ngày sẽ kiểm soát lượng calo và đảm bảo rằng bơ không góp phần tăng cân.

TS Giang cho biết khi được tiêu thụ ở mức độ vừa phải, bơ là một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho một chế độ ăn uống cân bằng. Người mắc bệnh về thận không nên ăn quá nhiều bơ vì trong bơ chứa nhiều kali. Mặc dù không phổ biến, nhưng cũng một số người bị dị ứng bơ, gây ra các triệu chứng như nổi mề đay, ngứa.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng ăn bơ nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Trên thực tế, quả bơ có lượng calo cao, vì vậy ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân, đặc biệt nếu chúng ta không thực hiện các điều chỉnh khác trong chế độ ăn uống của mình.

Ăn bơ 2 lần mỗi tuần hoặc ăn mỗi ngày lượng vừa đủ sẽ đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.