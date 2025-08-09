Pháp luật Lời nhắn nghẹn ngào của mẹ nghèo gửi con dính tội buôn người “Cố gắng mà cải tạo cho tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời, tự lo cho bản thân. Mẹ đau yếu bệnh tật chẳng biết tương lai thế nào”, đó là những lời dặn dò bên hành lang phòng xử án của người mẹ có con trai phạm tội mua bán người.

Từ nạn nhân trở thành kẻ bán người vào công ty lừa đảo

Người phụ nữ ấy là mẹ của bị cáo Lê Văn Hà (26 tuổi), trú xã Nhân Hòa (Nghệ An) vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội Mua bán người. Đồng phạm trong vụ án này còn có Bùi Thị Thảo (31 tuổi, quê Nghệ An, trú TP. Hồ Chí Minh), nhưng do Thảo đang nuôi con nhỏ nên xin xét xử vắng mặt.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị B. (59 tuổi) có 2 người con, Hà là con út. Học đến lớp 7 thì nghỉ nên Hà ra đời sớm, hay theo đám bạn lêu lổng. Sợ con hư hỏng nên bà đã nhiều lần khuyên răn con xin vào công ty làm việc để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, đứa con ấy lại cho rằng đó là công việc gò bó, lương chỉ đủ tiêu. Hà muốn kiếm nhiều tiền, công việc thoải mái. Nhưng với một người không bằng cấp như Hà, đó là điều khó.

Từ mong muốn kiếm tiền bằng việc nhẹ, lương cao, Lê Văn Hà đồng ý ra nước ngoài làm việc sau khi được Bùi Thị Thảo liên hệ đặt vấn đề. Trước đó, trong thời gian sang Dubai mở quán cắt tóc, gội đầu Thảo quen biết người đàn ông Trung Quốc tên A Phán (không rõ nhân thân). Khi được A Phán đặt vấn đề tìm người đưa sang Thái Lan làm việc với mức lương 800 USD/tháng, Thảo đã liên hệ với Hà. Lúc này, vì không có công việc nên Hà đồng ý đi và nói muốn sang trước để xem công việc như thế nào, sau đó mới tìm người đưa đi.

Một thời gian sau, Hà được đưa sang Myanmar (chứ không phải Thái Lan như hứa hẹn từ trước) và biết phải làm công việc lừa đảo trên mạng. Vì muốn kiếm tiền, Hà tự nguyện ở lại làm công việc lừa đảo. Gã trai này cũng gọi điện về báo cho Thảo biết công việc ở nước ngoài là lừa đảo. Dù vậy, Hà và Thảo vẫn câu kết với nhau để tìm kiếm người bán cho ông chủ Trung Quốc.

Bị cáo Lê Văn Hà lĩnh án 12 năm tù về tội Mua bán người. Ảnh: Trần Vũ

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4 đến tháng 5/2023, Hà và Thảo đã lừa đưa 5 người sang Myanmar giao cho đối tượng Trung Quốc. Các lao động khi sang bên đó thì được ông chủ Trung Quốc tuyên bố “sang đây làm lừa đảo người Việt Nam, lương tháng 600 USD nếu làm tốt, làm đủ ngày thì được thêm tiền, hợp đồng làm việc 8 tháng”. Ông chủ Trung Quốc bắt các lao động ký hợp đồng, thu giữ hộ chiếu.

Sau đó các lao động được cung cấp điện thoại, máy tính và bị ép buộc gọi điện lừa đảo người Việt Nam bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào trang Web “bóng đá phản tỷ số”. Họ bị ép buộc làm việc mỗi ngày từ 12 đến 17 tiếng, nếu không đủ chỉ tiêu phải làm thêm giờ, bị phạt tiền. Quá trình làm việc họ luôn bị theo dõi, giám sát nếu không làm việc sẽ bị đánh đập.

Do bị ép buộc làm việc với chỉ tiêu công việc giao khoán nhiều và thường xuyên bị quản lý giám sát theo dõi nên một số người đã bỏ trốn, bơi sang nước Thái Lan và được Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu đưa về nhà. Nhưng cũng có nạn nhân buộc phải gọi điện về cầu cứu người nhà, gửi tiền sang để chuộc về.

Đến ngày 30/3/2025, các bị hại đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An. 4 ngày sau Lê Văn Hà và Bùi Thị Thảo đến công an đầu thú. Trong vụ án này, Hà hưởng lợi 28 triệu đồng, còn Thảo hưởng lợi 4 triệu đồng.

Lời dặn dò của người mẹ gửi tới đứa con lầm lỡ

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hà thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội Mua bán người như cáo trạng truy tố. Hà khai, ban đầu vì muốn tìm kiếm công việc lương tốt để lo cho gia đình, vợ con nên đồng ý ra nước ngoài. Sau khi bị đưa sang Myanmar, biết phải gọi điện lừa đảo nhưng vì hám lợi bị cáo đã quay lại lừa nạn nhân khác.

Lê Văn Hà khai, số tiền có được từ việc bán người Việt Nam cho ông chủ Trung Quốc, bị cáo đã tiêu xài hết. Bị cáo cho hay cảm thấy hối hận về hành vi phạm tội của mình và xin sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày diễn ra phiên xét xử hôm đó, các bị hại không đến tham dự tòa. Trong phòng xử án chỉ có vài người thân của bị cáo đến dự. Được gặp con lúc tòa vào nghị án, mẹ của bị cáo liên tục khóc. Bà dặn dò con trai trong nước mắt: “Con cố gắng cải tạo cho tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời. Cuộc đời vô thường mẹ không biết mai này thế nào con ơi…”. Nói đoạn, bà sụt sùi, đưa bàn tay gầy guộc lên lau nước mắt.

Mẹ của bị cáo lặng lẽ nhìn con trai bị đưa về trại giam. Ảnh: Trần Vũ

Rồi bà kể với con về hoàn cảnh gia đình, chuyện người bố suốt ngày ốm đau vì bệnh tật, vì lo lắng cho đứa con lầm lỡ. “Bố hôm nay không đến được nhưng có gửi lời dặn con cố gắng mà cải tạo. Tháng này mẹ chỉ gặp con ở đây thôi chứ không có tiền vào trại thăm, gửi lưu ký nữa”, bà nói với con trai về hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Trong cuộc gặp ngắn ngủi ấy, bà cũng cho biết chuyện con dâu (vợ của Hà) đã ôm con bỏ đi sau khi Hà bị bắt. Đứa trẻ hiện đang được gửi bên nhà ngoại để mẹ đi làm thuê, kiếm sống. Nghe mẹ nhắc đến vợ con, Hà im lặng, mặt cuối xuống, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau. Là người chồng, người cha nhưng giờ đây Hà đã không làm tròn những bổn phận đó khi sa vào lao lý, phải chịu phán quyết của tòa án.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hà 12 năm tù, bị cáo Bùi Thị Thảo lĩnh án 5 năm tù về tội Mua bán người.

Nghe bản án dành cho con mình, bà chỉ biết khóc nghẹn ngào ra về. “Con dại cái mang”, dù biết rằng con trai phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình, nhưng bản án 12 năm tù khiến lòng bà đau thắt khi nghĩ về ngày đoàn tụ của hai mẹ con.