Kinh tế Lợn giống ở Nghệ An khan hàng, tăng giá Giá lợn hơi tăng cao nên người dân mạnh dạn tái đàn, tăng đàn sau Tết. Nhu cầu cao, lợn giống ở Nghệ An khan hàng, tăng giá…

Nhu cầu tái đàn tăng cao sau Tết, thêm vào đó, giá lợn hơi tăng khiến người dân đẩy mạnh tăng đàn. Ảnh: T.P

Theo số liệu từ Cục Thống kê Nghệ An, đến hết tháng 1/2025, tổng lợn ước đạt 1.019.228 con, tăng 3,05% (+30.166 con) so với cùng kỳ năm 2024. Sau đợt xuất chuồng vào Tết Nguyên đán và Rằm tháng Giêng, hiện các nông hộ, gia trại, trang trại đang tích cực tái đàn, phục vụ thị trường.



Do nhu cầu tái đàn cao, do đó, giá lợn hậu bị, lợn con giống cũng tăng cao. Hiện giá lợn hậu bị đang bán ra thị trường ở mức hơn 10 – 12 triệu đồng/con, cao hơn từ 2-3 triệu đồng/con so với lúc thấp điểm. Giá lợn giống cũng tăng cao lên mức từ 2,2-2,4 triệu đồng/con (loại siêu nạc 3 máu), tăng hơn từ 800 - 1 triệu đồng/con so với cùng kỳ năm ngoái.



Giá lợn giống tăng cao và các trại lợn cũng không đủ số lượng cung ứng cho thị trường. Nhiều người chăn nuôi cho biết, hiện việc mua con giống khá khó khăn. Thậm chí, nhiều hộ đã cọc tiền trước cả tháng song vẫn chưa nhận được lợn giống để tái đàn.

Giá lợn giống đắt đỏ, tăng thêm từ 300.000 -1 triệu đồng/con so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Thị Liên ở thị trấn Dùng (Thanh Chương) cho biết: “Sau khi xuất chuồng lứa lợn 10 con và dịp Tết, theo kế hoạch là sẽ tái đàn vào sau Rằm. Thế nhưng, con giống nay không hề dễ mua. Dù đã cọc tiền trước cho thương lái song họ đang hẹn cuối tháng mới có lợn giống”.



Không mua được lợn giống ở các trang trại lớn với các giống siêu 3 máu (lợn lại giữa 3 dòng máu khác nhau) nên chị Dương Thị Nhung ở xã Tào Sơn (Anh Sơn) quyết định mua lợn cỏ trong dân để nuôi. Tuy nhiên, hiện con giống trong dân cũng khan hiếm và giá khá đắt. “Ra Tết năm ngoái chỉ từ 700.000 - 800.000 đồng là đã mua được lợn cỏ của người dân về nuôi. Thế nhưng năm nay, mỗi con đã tăng thêm 300.000 - 400.000 đồng mà cũng không có để mua”.



Không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, mà dịp này, các gia trại, trang trại chăn nuôi quy mô cũng đang gặp khó trong việc mua con giống để tái đàn.

Các thương lái kinh doanh lợn giống cho biết, không chỉ giá cao mà con giống còn khan hiếm. Ảnh: T.P

Ông Lê Quốc Tân - chủ một trang trại lợn khép kín ở xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên) cho biết: “Trại có quy mô 200 lợn nái vừa chủ động con giống cho gia đình, vừa cung ứng cho người dân. Thế nhưng, thời điểm này, số lượng con giống không đủ đáp ứng cho người dân trong vùng”.

Là một người chuyên cung cấp lợn giống trên địa bàn Nghệ An, anh Hồ Trọng Quyết cho biết, do sau khi xuất chuồng lứa lợn bán dịp Tết, Rằm, do đó, các hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại hiện đang trống chuồng. Giá lợn hơi neo cao thúc đẩy nhu cầu tái đàn tăng cao. Do đó, thời điểm này, nhu cầu về lợn giống tăng đột biến. Hiện thị trường lợn con giống mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu của người dân, chủ yếu là mua từ các trại lợn nái sinh sản của tư nhân, còn các công ty hiện cũng “khan” con giống.

Hiện lượng lợn giống mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu của người dân. Ảnh: T.P

“Nếu như các năm trước, thời điểm sau Tết, nhu cầu tái đàn tăng nhưng không tăng mạnh do giá lợn thịt cầm chừng, giá thức ăn tăng nên lãi ít, thậm chí hòa vốn. Nay giá thức ăn chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, giá lợn thịt tăng vọt nên người dân ồ ạt tái đàn đẩy giá lợn giống tăng cao”, anh Quyết cho biết.

Tuy nhiên, theo cảnh báo của cơ quan chuyên môn, giá lợn hơi đang ở mức cao, người nuôi đạt lợi nhuận tốt, nhưng về thị trường tiêu thụ lại bất lợi, vì giá tăng cao khiến sức tiêu thụ của thị trường càng chậm hơn. Nguồn cung lợn đang giảm so với trước, nhưng đây chỉ là tạm thời và sẽ sớm ổn định trong thời gian tới. Thời điểm hiện nay, người chăn nuôi nên cẩn trọng tính toán trong việc tăng đàn, tái đàn để không gặp rủi ro.