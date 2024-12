Xã hội Lỏng lẻo trong xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ chính sách ở xã Thanh Sơn Ngay sau khi Báo Nghệ An phản ánh, cơ quan Công an và Quân sự huyện Thanh Chương đã vào cuộc xác minh, làm rõ những lùm xùm trong việc chi trả tiền chính sách ở xã Thanh Sơn. Trong khi đó, người bị tố cáo cũng đang ráo riết đến từng nhà để trả lại tiền đã thu sai quy định.

Cơ quan Công an và Quân sự cùng vào cuộc

Liên quan đến vụ lùm xùm trong chi trả tiền chính sách ở xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương), ngày 9/12, ông Lô Huy Hùng - Chủ tịch UBND xã cho biết, ngay sau khi Báo Nghệ An có bài phản ánh, Công an huyện Thanh Chương đã vào cuộc điều tra. "Trong suốt 1 tuần qua, lực lượng Công an đang gọi từng người đã được thụ hưởng chính sách lên làm việc để lấy lời khai. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã làm việc với một số người liên quan được nêu trong bài báo", ông Hùng nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi Báo Nghệ An phản ánh, trong những ngày qua, ông Lữ Hồng Phượng - Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong xã - người bị tố thu tiền trái quy định của người dân cũng đang ráo riết đến từng nhà để trả lại tiền.

Ông Lữ Hồng Phượng - Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong xã Thanh Sơn đã chủ động giao nộp cho xã hàng chục triệu đồng và rốt ráo trả lại tiền cho người dân sau khi Báo Nghệ An phản ánh. Ảnh: Tiến Hùng

Không chỉ có cơ quan Công an vào cuộc, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, sau khi Báo Nghệ An phản ánh, lãnh đạo huyện cũng đã giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác minh vụ việc. Sau khi xác minh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhận định, việc ông Lữ Hồng Phượng thu tiền làm hồ sơ mỗi bộ 20.000 đồng là sai quy định. Việc xác nhận thông tin mối quan hệ thân nhân của đối tượng ở xã chưa chặt chẽ; xác nhận ủy quyền có nội dung chưa đúng quy định. Tuy nhiên, đối với việc làm hồ sơ khi được hưởng phải chia cho ông Phượng, nội dung này hiện nay chưa có trường hợp nào trực tiếp phản ánh việc ông Phượng đã thu tiền của họ.

Cụ thể, về nội dung thu 20.000 đồng mỗi bộ hồ sơ, sau khi xác minh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đề nghị Hội đồng chính sách xã Thanh Sơn chỉ đạo tập thể, cá nhân có liên quan kịp thời khắc phục bằng cách kiểm tra, rà soát, trả lại tiền cho người dân, đồng thời xin lỗi và có biên bản trả tiền báo về cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Còn đối với nội dung, người dân được ông Phượng hướng dẫn làm hồ sơ, sau khi được hưởng phải chia tiền cho ông Phượng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương cho biết, qua xác minh, ông Phượng vẫn phủ nhận điều này. Ông Phượng cho biết, ông được phân công làm Tổ trưởng Tổ giúp việc của Hội đồng chính sách xã, nên ông có trách nhiệm hướng dẫn cho các đối tượng làm hồ sơ theo Quyết định số 49, còn việc làm hồ sơ ông chỉ làm giúp 7 bộ và không nhận tiền của người dân.

"Ông Phượng cam đoan không nhận của ai bất cứ một đồng nào, nếu có gì sai trái ông Phượng chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nội dung này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề nghị UBND xã chỉ đạo Hội đồng chính sách trực tiếp xác minh từng trường hợp đã được hưởng để nắm tình hình, đồng thời yêu cầu ông Phượng làm bản cam kết cụ thể", báo cáo xác minh của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương nêu.

Đối với 3 trường hợp mà bà Phan Thị Thiềm - con dâu ông Phượng và cũng là vợ của Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn giai đoạn 2017-2023 đứng ra nhận tiền, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương, qua xác minh, Hội đồng chính sách xã cho biết, các trường hợp này đều có thân nhân đang cư trú trên địa bàn xã Thanh Sơn và các thân nhân này là người làm hồ sơ.

Cụ thể, bà Thiềm là con nuôi của ông Lô Văn Quang (đã chết, trú ở xã Tam Thái, huyện Tương Dương). Việc nhận cha và con nuôi là theo phong tục địa phương chứ không có xác nhận của chính quyền và bà Thiềm cũng có thời gian nuôi dưỡng ông Quang từ năm 2001- 2003; ông Quang đang có các con còn sống, nhưng khi làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ dân công hoả tuyến thì các con đẻ của ông Quang không làm mà uỷ quyền cho bà Thiềm làm, việc uỷ quyền chỉ nói miệng với nhau qua điện thoại. Còn đối với trường hợp bà Kha Thị Thảo (đã chết), người làm hồ sơ là bà Kha Thị Phi La (bà Thảo là mẹ kế của bà La), bà Thiềm nhận là có nhận tiền thay và nhận xong về bàn giao ngay. Còn đối với trường hợp bà Ngân Thị Tím, Hội đồng chính sách xã xác nhận người nhận chế độ là con đẻ của bà Tím.

Trong khi trước đó, trao đổi với Báo Nghệ An, bà Thiềm thừa nhận chính bà là người đứng ra nhận tiền của 3 trường hợp này, trong đó đối với trường hợp bà Ngân Thị Tím, do con gái bà Tím đi làm công ty xa nên nhờ bà Thiềm nhận thay.

Về nội dung này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị đã đề nghị Hội đồng chính sách xã trực tiếp làm việc với các đối tượng để xác minh xem có đúng thực tế là bà Thiềm đã giao tiền rồi hay chưa, thời gian giao tiền, có biên bản xác minh báo cáo.

"Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tiếp tục xác minh cụ thể những nội dung còn lại", báo cáo của đơn vị này nêu.

Nhiều dấu hiệu mờ ám

Mặc dù ông Lữ Hồng Phượng đã viết giấy cam kết với đoàn xác minh của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương là "không nhận của người dân bất cứ đồng nào trong quá trình hướng dẫn họ làm hồ sơ", tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau khi Báo Nghệ An phản ánh, ông Phượng đã ráo riết đi từng nhà để trả lại tiền đã nhận.

Ông Châu thừa nhận mới được ông Phượng trả lại 2 triệu đồng. Ảnh: Tiến Hùng

Cụ thể, ông Lô Ngọc Châu (65 tuổi, trú bản Chà Coong, xã Thanh Sơn) cho biết, ông là người được hưởng 4 bộ hồ sơ của người thân tham gia dân công hoả tuyến do ông Phượng hướng dẫn làm. Bao gồm hồ sơ của bản thân ông Châu, mẹ ruột ông, mẹ vợ và cả bố nuôi của vợ. Tổng số tiền được hưởng từ chính sách là gần 10 triệu đồng.

Ông Châu nói rằng, 4 hồ sơ này, vợ ông là người đi nhận tiền, từ mấy năm trước nên ông không nhớ cụ thể. Tuy nhiên, sau khi Báo Nghệ An phản ánh, ít ngày trước, ông Phượng đã mang tới trả lại 2 triệu đồng. "Mỗi hồ sơ đưa cho ông Phượng 500.000 đồng, bây giờ ông ấy đến trả lại", ông Châu thừa nhận.

Tương tự, bà Quang Thị Bích (bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn) cho biết, ít năm trước, bà được ông Phượng đến tận nhà thông báo có chế độ chính sách cho người từng tham gia dân công hỏa tuyến. Ông Phượng sau đó hướng dẫn bà làm 2 bộ hồ sơ của bố mẹ chồng đã mất từ lâu. "Sau đó, tôi được hưởng hơn 5 triệu đồng. Nhận tiền xong, ra khỏi chỗ nhận tiền thì thấy vợ chồng ông Phượng đứng đó rồi, tôi có đưa cho vợ ông Phượng 500.000 đồng. Số tiền đó coi như trả ơn cho ông Phượng", bà Bích kể.

Bà Bích kể đã đưa cho ông Phượng 500.000 đồng. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài ra, sau khi Báo Nghệ An phản ánh, còn có dấu hiệu bất minh là ngày 5/12, ông Lữ Hồng Phượng đã chủ động mang 22,6 triệu đồng đến giao nộp cho UBND xã Thanh Sơn. Ông Phượng nói rằng, đây là số tiền chính sách của 8 hồ sơ "bị trùng tên".

UBND xã sau đó đã lập biên bản tạm giữ số tiền, tuy nhiên trong biên bản cũng không nêu rõ lý do, mà chỉ nêu ngắn gọn "thông qua việc rà soát việc chi trả chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ đối với người tham gia dân công hỏa tuyến, Hội đồng chính sách xã phát hiện 8 ông, bà lập hồ sơ trùng tên (2 lần), để hưởng chính sách".

Theo tìm hiểu của phóng viên, 8 hồ sơ này hầu hết đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện chi trả tiền từ giai đoạn 2018 đến 2019. Tuy nhiên, số tiền của những hồ sơ này do ai đứng ra nhận và nằm trong túi người nào kể từ đó đến nay lại không được UBND xã làm rõ. Hành vi này cũng cho thấy nhiều bất thường trong việc xét duyệt hồ sơ cũng như nhận tiền chính sách, và nếu Báo Nghệ An không phản ánh, số tiền này liệu có được ông Phượng giao nộp lại cho UBND xã?