Thời sự Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp trao nhà cho hộ nghèo huyện Con Cuông Ngày 21/3, trong chương trình thực tế của Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương năm 2024 tỉnh Nghệ An đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ Chương trình sửa chữa, xây dựng nhà cho gia đình khó khăn về nhà ở huyện Con Cuông.

Tham gia đoàn có giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các học viên là lãnh đạo, quản lý và quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Nghệ An.

Đại diện Ban cán sự lớp bồi dưỡng trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Thăm và làm việc với huyện Con Cuông, các thành viên lớp bồi dưỡng đã được trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của người dân miền Trà Lân cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, tập thể Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp và tương đương năm 2024 tỉnh Nghệ An đã đóng góp 60 triệu đồng, trao tặng huyện Con Cuông hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.

Đại diện Ban cán sự Lớp Bồi dưỡng trao tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần san sẻ một phần khó khăn, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, và là minh chứng sinh động nhất khẳng định truyền thống, đạo lý tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, "không để ai bỏ lại phía sau" đầy nhân văn của người dân xứ Nghệ.

Trước đó, tập thể lớp đã đến thành kính dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn) - nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào.

Lớp Bồi dưỡng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Cường

Trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo đã dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, mong anh linh các liệt sĩ phù hộ cho quốc thái dân an, đất nước cũng như tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

Đoàn thực tế thăm, làm việc với huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Cường

Đoàn cũng đã thăm, làm việc với huyện Anh Sơn; nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận về các vấn đề quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của địa phương.

Trong chương trình thực tế, ngày mai 22/3, lớp bồi dưỡng sẽ đến tham quan trang trại sản xuất sữa TH tại Nghĩa Đàn.