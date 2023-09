Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vào tối thứ 7, Chủ nhật ở xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, lớp học tiếng Anh miễn phí do Thượng úy Đường Minh Thông - Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn lại được mở, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia.

Trăn trở với học sinh nông thôn

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nông nghiệp tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, ngay từ nhỏ Thượng úy Đường Minh Thông đã có niềm đam mê học tiếng Anh. Từ cấp học tiểu học cho đến THCS, Thông đã đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi huyện, tỉnh về môn học tiếng Anh.

Sau khi tốt nghiệp THPT, trong 2 năm liên tiếp, anh đã xuất sắc trúng tuyển vào ngành Luật và Ngôn ngữ Anh thuộc Học viện An ninh nhân dân. Năm 2015, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Thượng úy Đường Minh Thông về nhận công tác tại Công an huyện Anh Sơn và sau đó được điều động về xã Hoa Sơn và nhận chức Phó trưởng Công an xã.

Lớp học tiếng Anh miễn phí của Thượng uý Đường Minh Thông. Ảnh: Thái Hiền

Về nhận nhiệm vụ tại xã Hoa Sơn, trong suốt 8 năm công tác, Thượng úy Đường Minh Thông luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội đi trước và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian làm việc tại xã Hoa Sơn, nhận thấy học sinh ở đây còn nhiều thiệt thòi, hạn chế trong việc học, tiếp xúc với tiếng Anh một cách bài bản. Nhiều em chưa được trau dồi các kỹ năng nghe, nói tiếng Anh chuẩn. Muốn học thêm tiếng Anh, có em phải di chuyển quãng đường xa xuống trung tâm huyện để học. Bên cạnh đó, một số phụ huynh còn e ngại tốn nhiều chi phí để cho con được học tiếng Anh, trong khi đời sống còn nhiều khó khăn, khiến anh rất trăn trở.

Sau một thời gian suy nghĩ, xuất phát từ tình cảm yêu thương của bản thân dành cho con em xã Hoa Sơn cũng như với niềm đam mê tiếng Anh, muốn truyền tải những kiến thức của mình đến với các em, tháng 3 năm 2023, Thượng úy Đường Minh Thông đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn, Đảng ủy, UBND xã Hoa Sơn về việc xin mở lớp tiếng Anh miễn phí ngay tại trụ sở xã.

Sau khi được sự đồng ý, Thượng úy Thông đã mượn hội trường UBND xã Hoa Sơn để dạy cho các em vào tối thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Ban đầu, số lượng các em đến học còn ít, dần dần truyền tai nhau và hiện nay lớp học đã có 30 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 theo học.

Các em học sinh hào hứng tham gia lớp học. Ảnh: Thái Hiền

Thượng úy Đường Minh Thông chia sẻ: Bản thân sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn nên hiểu rất rõ các em ở đây thua thiệt hơn rất nhiều so với học sinh ở thành phố, nhất là trong việc tiếp cận và học bộ môn tiếng Anh. Với mong muốn truyền đạt kiến thức tiếng Anh mình có được cho học sinh nơi mình công tác, anh đã mở lớp học miễn phí này.

Theo Thượng uý Thông, thông qua lớp học cùng với truyền đạt kiến thức tiếng Anh, anh còn được tiếp xúc, được hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình các em, các hộ dân trên địa bàn xã. Từ đó nâng cao được công tác dân vận, là cầu nối giữa lực lượng Công an và quần chúng nhân dân để làm tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn.

Truyền cảm hứng, niềm đam mê tiếng Anh cho học sinh miền núi

Cứ đều đặn vào 7 giờ 30 phút tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, có mặt tại trụ sở UBND xã Hoa Sơn, mới thấy hết không khí sôi nổi, hào hứng từ lớp học tiếng Anh miễn phí do Thượng úy Đường Minh Thông tổ chức.

Em Trần Diệp Chi, lớp 5C Trường Tiểu học Hoa Sơn (thôn 3, xã Hoa Sơn) chia sẻ: Do điều kiện nhà ở xa, nên ngoài giờ học trên lớp em rất ít được tiếp cận với môn học tiếng Anh. Vì vậy được tham gia lớp học này của thầy Thông em thấy rất bổ ích. Em mong lớp học này sẽ được diễn ra trong suốt cả trong năm học.

Em Nguyễn Kim Trường, lớp 6C, Trường THCS Hoa Sơn cho hay: “Tham gia lớp học, thầy Thông đã dạy cho em tỉ mỉ từng câu, từng chữ nên rất dễ hiểu. Từ lúc tham gia học ở đây, em thấy học tiếng Anh rất hấp dẫn, sau 5 tháng được học em đã thuộc rất nhiều từ vựng, ngữ pháp và có thể giao tiếp với các bạn cùng lớp. Em mong lớp học được duy trì để em và các bạn có thể đến lớp thường xuyên và tiếp thu được nhiều kiến thức tiếng Anh hơn nữa.

Nói về giáo án lên lớp, với Thượng uý Thông đó là kiến thức mà anh miệt mài, học hỏi từ nhiều năm qua; đồng thời dành thời gian tìm hiểu thêm các em đang học ở mức độ nào để dạy kiến thức cho phù hợp.

Clip: Phan Tuyết - Xuân Bắc - Vương Linh

Thượng uý Thông chia sẻ: “Do các em ở nhiều lứa tuổi khác nhau, để việc dạy và học tiếng Anh hiệu quả, tôi đã dạy các em bằng nhiều hình thức. Ngoài việc truyền đạt kiến thức, từ vựng, từ mới tôi còn trực tiếp đối thoại, luyện cách phát âm từ vựng, ngữ pháp hoặc chơi trò đuổi hình bắt chữ qua màn hình để các em dễ hiểu và không khí lớp học thêm phần sinh động. Từ đó các em sẽ dễ tiếp thu bài hơn. Ngoài ra, vừa dạy tôi vừa hỏi các em có chỗ nào chưa hiểu thì sẽ giảng lại, nếu nhanh quá thì sẽ giảng chậm lại. Nếu các em thấy mệt, tôi sẽ sáng tạo một trò chơi để tạo tâm lý thoải mái, đồng thời giúp các em nhớ kiến thức mình vừa được học”. Ngoài ra, không chỉ truyền dạy các kiến thức tiếng Anh, Thượng úy Thông còn dành thời gian để dạy dỗ các em về đạo đức, cũng như rèn luyện kỹ năng sống.

Khi được hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ sau các buổi lên lớp, Thượng uý Thông cười tươi và kể. Có một kỷ niệm làm anh nhớ mãi đó là hôm đó như thường lệ, thầy trò đang chuẩn bị bắt đầu buổi học tiếng Anh, cả lớp đang náo nhiệt, những tiếng cười giòn tan khi thầy trò đang tổ chức cuộc thi đấu phát âm đúng tiếng Anh. Lớp học gián đoạn vì tiếng điện thoại của anh đổ chuông, qua tin báo trao đổi của người dân lúc đó trên địa bàn xảy ra 1 vụ cháy và anh cần phải có mặt ngay lập tức để xử lý. Lúc đó các em nháo nhác hỏi: “thầy phải đi dập cháy hả thầy?”, “cháy ở đâu hả thầy”. Anh vội vàng thông báo cho phụ huynh đón các em và chạy đi lấy xe để đến ngay hiện trường xử lý.

Do các em ở nhiều lứa tuổi khác nhau, để việc dạy và học tiếng Anh hiệu quả, thầy Thông đã dạy các em bằng nhiều hình thức. Ảnh: Thái Hiền

Hành động khiến anh xúc động là khi anh ra lấy xe thì các em chạy theo và đứng xung quanh xe máy, gương mặt lo âu hiện rõ, em thì nắm lấy áo, em thì cầm tay lo lắng, có em kéo áo anh nói với “thầy đi dập cháy cẩn thận nha thầy, chúng em chờ thầy ở lớp”... Lúc đó anh sững người mất 3 giây và sống mũi cay cay xúc động vì những tình cảm các em dành cho mình.

Hay trong lớp có em Nguyễn Văn Đức Chương, 8 tuổi, ở thôn 2, xã Hoa Sơn cũng để lại nhiều ấn tượng với anh. Cách đây 3 năm trong một lần vui chơi, Chương bị tai nạn, mất đi một ngón tay phải. Đến tuổi đi học, Chương cảm thấy mặc cảm, tự ti, ngại tiếp xúc với bạn bè, trở thành một cậu bé nhút nhát. Qua nắm thông tin, biết được hoàn cảnh của Chương, Thượng úy Đường Minh Thông đã đến nhà động viên cháu tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí của anh. Sau một thời gian kiên trì, vận động Chương đã đồng ý đến lớp. Trên lớp, anh luôn quan tâm, gần gũi, nói chuyện nhiều với Chương, để em cởi mở hơn. Điều mà gia đình cũng như anh Thông bất ngờ là Chương tiến bộ trông thấy từng ngày. Em không những yêu thích với môn tiếng Anh mà ngày càng mạnh dạn, tự tin và hoà đồng với các bạn. Trong lớp còn có em Lê Văn Đạt, ở xã Tường Sơn, mặc dù nhà ở khác xã, cách xa địa điểm học nhưng hàng tuần bất kể mưa hay nắng mẹ em là chị Nguyễn Thị Kim Duyên đều dành thời gian chở con đến lớp và đứng chờ đón con về.

Với Thượng uý Đường Minh Thông, thành công hiện tại sau thời gian mở lớp học tiếng Anh miễn phí là nhiều học sinh tiến bộ rõ rệt, có những em từ nhút nhát, học chậm tiếng Anh đã có thể mạnh dạn, tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng như nắm chắc kiến thức cơ bản. Sự tiến bộ của các em đã tạo nên động lực, cảm hứng cho anh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thầy giáo “công an”.

Ấn tượng tốt đẹp về thầy giáo “công an”

Chị Bùi Thị Vân Anh, thôn 3, xã Hoa Sơn cho hay: Thời gian gần đây, người dân xã Hoa Sơn rất cảm ơn đồng chí Thông đã mở lớp dạy miễn phí cho con em. Khi đưa các em đến học tại đây, phụ huynh hoàn toàn yên tâm. Con tôi rất hào hứng, thích thú với bộ môn tiếng Anh, cháu tiến bộ rõ rệt và tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Qua lớp học này, người dân cũng có điều kiện, thời gian tiếp xúc, trao đổi thông tin với lực lượng Công an, giúp cho Công an xã kịp thời nắm bắt, xử lý nhanh các vụ việc tại cơ sở. Từ đó, làm tốt công tác quản lý địa bàn.

Những em chưa hiểu bài trên lớp, thầy Thông dành thời gian hướng dẫn lại cho các em. Ảnh: Thái Hiền

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn, Anh Sơn khẳng định: Cấp uỷ, chính quyền xã cũng thấy đây là một việc làm ý nghĩa và ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả mô hình. Trong quá trình triển khai, UBND xã cũng đã hỗ trợ cơ sở vật chất như hội trường, loa máy, máy chiếu và các điều kiện khác để phục vụ lớp học duy trì được tốt.

Mặc dù mở lớp học tiếng Anh nhiều bận rộn nhưng với công việc chuyên môn, Thượng úy Thông vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là Phó trưởng Công an xã, Thượng úy Thông đã cùng các đồng chí Công an xã có nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Hoa Sơn đã điều tra làm rõ 5 vụ án ma túy, bắt 15 đối tượng. Đặc biệt, trong đợt “cao điểm 70 ngày, đêm” cấp thẻ căn cước công dân và cao điểm “phủ xanh tài khoản định danh điện tử”, Thượng úy Đường Minh Thông đã xung kích, đi đầu tham gia, bất kể ngoài giờ hay ngày nghỉ anh đều xuống tận thôn, bản để làm nhiệm vụ. Vừa qua anh được Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn tặng Giấy khen. Những việc làm của Thượng úy Đường Minh Thông đã góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Chia tay chúng tôi, Thượng uý Đường Minh Thông trải lòng: Lớp học tiếng Anh miễn phí được mở với niềm hy vọng giúp các em được trải nghiệm và học tốt hơn môn tiếng Anh, và trong thâm tâm tôi lúc nào cũng mong muốn cho đi và nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sự yêu mến của các em, của phụ huynh sẽ là động lực để tôi duy trì lớp học này. /.