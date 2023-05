22 đoàn tham dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII tổ chức tại Nghệ An

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 10/5, tại thành phố Vinh, Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII đã tổ chức buổi họp mặt các Trưởng đoàn tham gia.

Tại buổi họp, đại diện Ban tổ chức, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng X03, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan Bộ Công an đã cung cấp một số thông tin về công tác tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII năm 2023.

Theo đó, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII năm 2023 được tổ chức tại 4 khu vực trong toàn quốc. Khu vực I do Công an tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức từ ngày 9 - 12/3/2023; khu vực II tổ chức từ ngày 9 - 12/4/2023 do Công an thành phố Đà Nẵng đăng cai; khu vực III được Công an thành phố Cần Thơ tổ chức thành công từ ngày 21 - 24/4/2023; Khu vực IV do Công an tỉnh Nghệ An đăng cai tổ chức.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu vực IV do Công an tỉnh Nghệ An đăng cai tổ chức là một trong các hoạt động văn hóa chính trị trọng tâm, mang ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); kỷ niệm 155 năm Ngày sinh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (1868 - 2023) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Qua đó, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng qua các giai đoạn cách mạng và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Tham dự liên hoan khu vực IV có 22 đoàn đến từ 22 đơn vị công an và địa phương với 117 tiết mục. Trong đó, có 65 tiết mục ca nhạc; 21 tiết mục múa; 16 tiết mục độc tấu, hòa tấu và 6 tiết mục nhạc kịch.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII năm 2023 sẽ được tổ chức vào 20h ngày 11/5 và bế mạc ngày 14/5 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, tối ngày 13/5 các tiết mục xuất sắc sẽ được công diễn tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Phố đi bộ thành phố Vinh phục vụ công.