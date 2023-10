Lũ lụt ở Quỳ Châu: Những điều cần nói

Ở xã Châu Bình, theo Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Toan, thì có 8 bản bị ngập nặng, trong đó 3 bản Kẻ Khoang, Kẻ Can, Đồng Phầu bị ảnh hưởng nặng nhất. Ông Toan nhận định, dẫn đến việc Châu Bình chịu lũ lụt nặng nề có hai nguyên nhân: “Ngập lụt ở các bản vùng sâu như Kẻ Can là do mưa lũ từ trên cao dồn xuống. Còn với các bản dọc Quốc lộ 48 như Kẻ Khoang, Đồng Phầu… thì ảnh hưởng do nước sông Hiếu dâng quá nhanh”.