Lũ quét và sạt lở đất nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An

Từ đêm qua đến nay, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An có mưa to đến rất to. Lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại đến tài sản của người dân.