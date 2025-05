Xã hội Các lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ quét tại Quế Phong Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong chiều tối ngày 28/5, trên địa bàn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong đã xảy ra lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu và vật nuôi của người dân.

Cán bộ Đồn BP Hạnh Dịch hỗ trợ lương thực cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Ảnh: Hải Thượng



Ngay trong sáng 29/5, đoàn lãnh đạo UBND huyện đã đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo xã cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã khẩn trương điều động 20 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Vi Thái Đạt - Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy có mặt tại hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và cùng bà con thu dọn bùn đất, dựng lại các chòi tạm, di chuyển vật dụng, kiểm tra an toàn khu vực bị lũ quét.

Trước mắt, Đồn Biên phòng đã trích kinh phí hỗ trợ mì tôm, gạo và nước uống cho các hộ bị thiệt hại, đặc biệt là hộ có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền xã và các lực lượng chức năng tiến hành thống kê thiệt hại và xây dựng phương án hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Hiện công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai. Bộ đội Biên phòng Hạnh Dịch tiếp tục bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân thu dọn, gia cố công trình tạm và khôi phục sản xuất, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Một chiếc xe máy bị nước cuốn. Ảnh người dân cung cấp

Trước đó, khoảng 21h ngày 28/5 trên các khu vực có tên Quạ, Xắng thuộc địa phận bản Long Thắng (bản Mường Đán cũ) xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong xảy ra trận mưa lớn. Mưa to, xảy ra bất ngờ gây ra hiện tượng tích bong bóng nước và bị vỡ, một lượng nước cực lớn tạo ra cơn lũ tràn về bản Long Thắng làm một số diện tích hoa màu, cây cối, nhà cửa người dân bị cuốn trôi.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hạnh Dịch, trận lũ quét đã làm sập và cuốn trôi 3 chòi tạm, vùi lấp 10,7 ha lúa, 2,1 ha hoa màu, 0,8 ha keo và quế. Thiệt hại về vật nuôi gồm: 1 con trâu, 3 con lợn, 100 con gà, 70 con vịt . Ngoài ra, lũ cũng cuốn trôi 0,9 ha ao cá, làm hỏng nhiều tài sản như máy tuốt lúa, máy cày, máy xát, điện thoại di động và xe máy. Một đập tràn bị sập, 7 cột điện bị gãy đổ. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 3,1 tỷ đồng.

Một số hình ảnh thiệt hại do cơn lũ quét:

Gia súc của người dân bị chết do lũ cuốn. Ảnh người dân cung cấp

Nhà của một hộ dân sau khi dòng lũ đi qua. Ảnh người dân cung cấp

Một gốc cây lớn bị nước cuốn trôi về khu vực người dân sinh sống. Ảnh người dân cung cấp