(Baonghean.vn) - Giá lợn hơi tăng; Lúa gạo tiếp đà tăng 100 đồng/kg; Sầu riêng Thái ồ ạt vào Việt Nam;... là những thông tin về thị trường hôm nay.

Sầu riêng Thái ồ ạt vào Việt Nam

Sầu riêng Thái xuất vào Việt Nam với 5-6 chủng loại khác nhau, giá bán cao hơn 2-5 lần hàng trong nước nhưng vẫn đắt khách.

Sầu riêng Việt đang vào vụ, nhưng khảo sát tại TP. HCM, Hà Nội cho thấy chỉ lác đác cửa hàng trái cây, chợ truyền thống bán mặt hàng này. Trong khi đó, sầu riêng Thái tràn ngập các cửa hàng, chợ truyền thống, kênh online, với giá mỗi kg dao động 240.000 đồng đến 1 triệu đồng, cao gấp 2-3 lần so với hàng Việt.

Ngoài Fumani, các đầu mối bỏ sỉ cũng nhập về nhiều loại sầu riêng Thái khác, như: Kanyao, Thái Mongthon, Krathung. Nhóm này đa phần có trọng lượng 2-4 kg, với 4-6 hộc múi và giá bán 200.000-350.000 đồng/kg (tuỳ loại), cao hơn 3 lần giá sầu riêng Việt.

Đắt đỏ nhất trong dòng sầu riêng nhập từ Thái Lan là Black Thorn (gai đen). Loại này cơm dẻo, vàng cam, múi to, tròn. Chúng là dòng cao cấp nhất được trồng ở Chanthaburi - miền Đông Thái Lan có giá 600.000-900.000 đồng/kg. Giá cao nhưng loại này được người tiêu dùng Việt ưa chuộng.

Nguyên nhân khiến sầu riêng Thái ồ ạt về chợ Việt, theo các mối buôn, hàng tại quốc gia này đang rộ vụ nên sản lượng dồi dào. Trong khi đó, năm nay hàng Việt được Trung Quốc ưa chuộng, nên 70% số lượng được các vựa miền Tây gom để xuất sang nước này, chỉ khoảng 30% phân phối ở nội địa.

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hai tháng đầu năm, sầu riêng là loại trái cây có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm hàng rau quả Việt xuất sang Trung Quốc. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng 2 tháng đạt gần 57 triệu USD, tăng hơn 290% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng đơn đặt hàng sầu riêng từ Trung Quốc với Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 3 và 4. Hiện, phía Trung Quốc vẫn rất thích sầu riêng Việt.

Lúa gạo tiếp đà tăng 100 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay 15/4 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh tăng 100 đồng/kg với lúa IR 504. Theo đó, tại kho An Giang lúa IR 504 đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 6.200 – 6.400 đồng/kg.

Với các chủng loại lúa còn lại, giá đi ngang. Cụ thể, Nàng hoa 9 ở mức 6.400 – 6.600 đồng/kg; OM 5451 duy trì ở mức 6.400 – 6.500 đồng/kg; hiện lúa Đài thơm 8 6.600 – 6.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 6.600 – 6.800 đồng/kg; nếp tươi Long An ở mức 6.600 – 6.800 đồng/kg; giá lúa nếp tươi An Giang ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg; Nếp khô Long An 9.000 – 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 – 8.600 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm hôm nay duy trì ổn định. Theo đó, giá gạo nguyên liệu ổn định ở mức 9.300 đồng/kg, giá gạo thành phẩm dao động quanh mức 10.400 – 10.450 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR 504 dao động quanh mốc 9.100 đồng/kg; cám khô duy trì ở mức 7.200 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh. Theo đó, gạo thường còn 11.000 – 12.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 14.000 – 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; nếp ruột 16.000 – 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 22.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 – 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 – 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay gạo nguyên liệu về ít, giá gạo có xu hướng tăng trở lại. Giá lúa tươi bình ổn, lúa nếp giảm, giá lúa hè thu sớm ở mức cao. Riêng lúa, gạo Japonica tiếp tục hút hàng, nguồn ít lại. Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lúa Đông Xuân vãn đồng tại nhiều địa phương.

Trong tuần qua, giao dịch gạo nội địa tốt, mặt bằng giá các chủng loại gạo cao hơn từ 200 – 300 đồng/kg so với cuối tuần trước. Giá lúa Đông Xuân điều chỉnh tăng từ 100 – 300 đồng/kg với một số loại lúa. Nhu cầu lúa Hè thu nhiều, nông dân chào giá lúa Đài thơm 8, OM 18 tăng nhẹ.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng, vượt mốc 51.000 đồng/kg

Theo đó, giá cà phê trong nước hôm nay 15/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà hiện được thu mua với giá từ 50.500 – 50.600 đồng/kg.

Cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức giá 51.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 700 đồng/kg, tại huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 51.000 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 51.100 đồng/kg.

Đối với giá cà phê thế giới, trên hai sàn London và New York tiếp nối xu hướng tăng.

Nông dân Việt Nam gần như không còn cà phê dự trữ trong khi nông dân Indonesia hạn chế bán hàng với hy vọng giá tiếp tục tăng trong thời gian tới. Điều này củng cố cho cảnh báo khan hiếm nguồn cung trước đó của hàng thông tấn này và hỗ trợ giá tăng.

Theo báo cáo của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 03 vừa qua, cả nước đã xuất khẩu hơn 210 nghìn tấn cà phê, thu về 482,4 triệu USD; tăng 5,2% về lượng và tăng mạnh gần 11% về giá trị xuất khẩu so với tháng 02. Tuy nhiên, tính luỹ kế 3 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê nước ta đã giảm 5% cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá lợn hơi hôm nay 15/4: Tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi cùng tăng 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nam Định và Hà Nam cùng điều chỉnh lên mốc 50.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Tuyên Quang. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực.

Các tỉnh thành còn lại, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Bình. Các địa phương khác trong khu vực cùng ghi nhận mức giá lợn hơi 51.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay được điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi nhích nhẹ một giá, giá lợn hơi tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Ninh Thuận được nâng lên mốc 50.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giao dịch được ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị sau khi tăng 2.000 đồng/kg.

Cùng tăng 1.000 đồng/kg, thương lái tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi đang thu mua lợn hơi với giá tương ứng là 49.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg. Tương tự, hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận cũng nhích nhẹ 1.000 đồng/kg lên chung mức 51.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động mới về giá.

Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi hôm nay cũng tăng theo xu hướng chung của thị trường và dao động trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg. Cùng tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện tại, 51.000 đồng/kg là giá thu mua lợn hơi được ghi nhận tại Đồng Nai và Vũng Tàu. Tương tự, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, thương lái tại tỉnh Vĩnh Long đang thu mua lợn hơi với giá cao nhất khu vực là 52.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Đồng Tháp, Cà Mau và Bạc Liêu.