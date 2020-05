Lực lượng CAND đóng vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai

Sáng 22/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về đảm bảo an ninh, trật tự trong phòng, chống thiên tai và nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong công an nhân dân. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo hội nghị.

Tham gia điểm cầu tại Nghệ An có Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Ảnh: Đ.C Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích



Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong phòng, chống thiên tai và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong công an nhân dân (CAND).

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và chính quyền địa phương. Chủ động các phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đảm bảo an ninh, trật tự, cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Kết quả nổi bật trong thời gian qua, Bộ Công an đã huy động trên 25.000 lượt CBCS cùng hàng nghìn lượt phương tiện tham gia phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, lụt, sạt lở đất, tai nạn cháy, nổ tại các địa phương.

CSGT Công an TP. Vinh giúp người dân di chuyển khi xe bị chết máy trong đợt mưa lớn vào tháng 10/2019. Ảnh tư liệu Thành Cường Lực lượng công an đã thực hiện 4.509 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người ra khỏi khu vực có sự cố, tai nạn, vùng ngập lụt, nguy hiểm; trực tiếp cứu được 2.809 người và tìm được 631 thi thể người bị nạn bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Cùng với đó, tổ chức cho 5.000 lượt CBCS hành quân dã ngoại về các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai để phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng công an, quân đội hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.



Đây là những việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích vì nhân dân phục vụ được lãnh đạo các cấp và nhân dân đồng tình, trân trọng, ghi nhận, chia sẻ với những hy sinh, mất mát và thương tích do sự cố gây ra; khẳng định được vai trò quan trọng, nòng cốt của lực lượng CAND trong phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Chú trọng công tác phòng tránh, phòng ngừa

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả quan trọng mà Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và thành tích đạt được vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, lực lượng làm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại công an các đơn vị, địa phương chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo cơ bản nên còn hạn chế trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác dự phòng vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ yêu cầu “4 tại chỗ” tại một số địa bàn nằm trong vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của thiên tai chưa phù hợp do điều kiện kinh phí...

Điểm cầu Nghệ An theo dõi hội nghị. Ảnh: Đ.C Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới, khí hậu, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan. Bên cạnh đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Do đó, đòi hỏi lực lượng CAND cần bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về phòng, chống thiên tai để quán triệt và tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:



Phải tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình, dự báo và tham mưu đề xuất kịp thời các chủ trương, biện pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu, thiên tai, lụt, bão, trong đó hết sức chú trọng công tác phòng tránh, phòng ngừa. Chủ động dự trữ, dự phòng, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố… Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ khi có dịch bệnh do biến đổi khí hậu và bão, lũ gây ra.